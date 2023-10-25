Война Израиля и ХАМАСа: что известно о погибших украинцах и скандале в ООН

В Секторе Газы из-за ракетного удара погибли двое детей из Украины. Известно, что это брат и сестра, их мать украинка, родом из Харькова, выжила. МИД Украины устанавливает причину трагедии. Пока известно, что из Газы хотят уехать около 350 украинцев, однако сейчас это невозможно, поскольку КПП на границе с Египтом закрыт.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Удары Израиля по Сектору Газы

Израиль продолжает удары по Сектору Газа. ЦАХАЛ убеждает, что бьет только по объектам ХАМАСа, однако из-за плотной застройки гибнут гражданские, четверть из которых - это дети. В ООН заявили: ситуация с горючим в Секторе Газа критическая, если его не подвезут - вечером в среду больницы будут вынуждены прекратить все операции в Секторе Газа.

"Война должна быть без сожаления, но не без правил, потому что мы - демократические режимы, воюющие с терроризмом. Демократические режимы, уважающие законы войны и не мешающие гуманитарному доступу. Демократии, которые не целят по гражданским - в Газе или где-либо еще. В этом случае уважение к населению означает - предоставление доступа для гуманитарной помощи, восстановление электроснабжения в госпитале для больных и раненых, ведь иначе обесточивание превращается в еще одно оружие", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Хотя западные лидеры ежедневно повторяют: Израиль должен уважать законы военного времени, арабский мир все громче повторяет о двойных стандартах. Об этом заявили Катар и Турция.

Танки Армии обороны Израиля / Фото: Associated Press

Что известно о заложниках ХАМАСа

Террористическая группировка ХАМАС держит у себя более 200 заложников. Нескольких людей удалось освободить. Одна из них - 85-летняя Йохевед Лифшиц, муж которой до сих пор находится в плену.

"Я прошла сквозь ад. Они перебросили меня через мотоцикл, провезли по полям. Это было очень больно. Меня били палкой. Не сломали ребра, но дышать было очень трудно. Далее мы преодолевали километры под землей, по влажной земле. Это было как паутина - многочисленных разветвленных тоннелей", - говорит освобожденная из плена террористов Йохевед Лифшиц.

Уничтоженный боевиками ХАМАСа дом в Израиле / Фото: Associated Press

Внук женщины Даниэль Лифшиц говорит, что его бабушка и дедушка были правозащитниками и помогали палестинцам из сектора Газа.

Армия Израиля продолжает призывать палестинцев эвакуироваться на юг Сектора Газы. Однако ракеты ЦАХАЛа прилетают и туда — в частности, в Хан-Юнис, где погибли двое украинских детей.

Число подтвержденных украинских жертв массированного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября — возросло до 19 человек.

Скандал в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш возмутил Израиль заявлением, что "они сами спровоцировали теракт".

"Важно также признавать, что нападения ХАМАСа не произошли в вакууме. Палестинский народ живет 56 лет в условиях удушающей оккупации. На их глазах их землю последовательно отбирают, пытают насилием, их экономика замерла, людям негде жить. Но трудности палестинского народа не могут оправдать ужасные нападения ХАМАСа. А эти нападения - не могут оправдать коллективного наказания палестинского народа", - заявил он.

В ответ постоянный представитель Израиля в ООН заявил, что генсек ООН оторван от реальности в регионе и призвал его уйти в отставку.

Лига арабских государств на полях Совбеза требует немедленного гуманитарного перемирия, к этому присоединилась и Россия. США взамен призывают лишь к временным паузам, которые позволяли бы завозить в Сектор Газа гуманитарную помощь. Между тем ХАМАС не прекращает обстрелов Израиля, за две недели по территории государства выпущено более 7 тысяч ракет.

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Напомним, более 700 человек погибли в Секторе Газа за последние сутки.

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