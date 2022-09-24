Война как норма, пока в телевизоре: европейские страны возмущены решением Германии пускать уклонистов из РФ

Берлин будет искать совместное решение с другими странами Евросоюза, заявляют в немецком правительстве, чтобы приютить бегущих от мобилизации россиян. Обещают в каждом случае проверять, не приехал ли под видом уклоняющегося российский ФСБовцы, говорится в ТСН.

Немцы снова ищут "хороших россиян", они готовы принимать у себя граждан России, убегающих от путинской мобилизации. Об этом объявляет Министерство внутренних дел Германии почти сразу, как Путин объявляет сбор свежей силы для российской войны против Украины. Дезертирам грозят репрессии и, как правило, они могут получать убежище в Германии – пишет немецкая министерша в своем Твиттере. «Мы уже адаптировали соответствующую практику – Ведомства по вопросам миграции. Конечно предоставление политического убежища будет решаться в каждом частном случае, также всегда будет проводиться проверка безопасности», — отмечает Нэнси Фезер.

Все, кто мужественно выступает против и подвергает себя опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования, добавляет представитель немецкого правительства. Ее позицию поддерживают немецкие политики всех правительственных партий и крупнейшей оппозиционной партии. Представительница партии «Зеленых» в Бундестаге заявляет, кто не желает участвовать как солдат в убийственной агрессивной войне Путина против Украины и потому бежит из России, тем стоит предоставить политическое убежище в Германии. Теперь Берлин собирается потребовать от Европы внедрить общую европейскую программу приема российских «уклонистов».

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«Многие россияне, которые принадлежат к мобилизации, не хотят идти на эту войну. Это хороший знак. Россиянам нужно оставить открытым путь выезда в Европу и также в Германию», — убежден представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

Тем временем восточная Европа гостеприимство немцев не поддерживает – Литва, Латвия, Эстония и Польша перестали пускать россиян вообще. Границу проходят только дипломаты и имеющие в ЕС родственников. «У этих людей было много времени, чтобы определиться со своей позицией относительно этой войны. Я не понимаю ситуации, когда мы пускаем людей в Литву по гуманитарным мотивам только потому, что война для них была нормальной, когда они смотрели ее по телевизору, сидя на диване, однако война перестала быть для них нормальной, когда их правительство и Шойгу позвали их в армию», — озвучивает позицию премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Пока россияне штурмуют границы Финляндии, Хельсинки уже объявили об ограничениях на въезд. Больше никаких туристических поездок для россиян могут пересмотреть и силу уже выданных шенгенских виз. Будут пускать в страну тех, кто имеет в ЕС родственников, работу или учебу. Правительство Финляндии надеялось принять такое решение на уровне Евросоюза, однако решили не ждать. Ограничения на въезд для россиян начнут действовать со следующей недели.

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