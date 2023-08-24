Война коснется каждого: боец ВСУ рассказал, нужна ли дополнительная мобилизация в Украине

В ВСУ заявили, что о сроках войны можно будет говорить осенью, когда завершится одна из фаз контрнаступления Украины на юге. Тогда станет понятно, как долго будут продолжаться боевые действия, и сколько украинцев будут вынуждены мобилизоваться.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась предполагает, что война в Украине может затянуться, если продвижения будут медленными, а интенсивность боев будет высокой. В таком случае, больше украинцев будут вынуждены идти служить.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Если будет идти медленная "рубка" — медленная в плане территориальных продвижений, но очень интенсивная в плане активности боев, — и противник будет дальше держать линию обороны (где-то будет откатываться, где-то будет усиливаться, будет контратаковать), может быть, война затянется больше, чем мы планировали", – говорит военный.

По его словам, "людям нужно готовиться к войне", чтобы сократить ее сроки. Иначе Украине придется снова "на ходу учиться", что затянет конфликт и он будет стоить еще дороже.

"Я думаю, что о темпах можно будет судить осенью, когда мы увидим, как завершится, скажем, одна из фаз этого движения на юг. Как на это отреагирует противник, какова будет атмосфера в Крыму без Крымского моста, без сухопутного сообщения", — предполагает военный.

Евгений Карась утверждает, что многие хотят идти служить, однако они напуганы службой в ВСУ из-за картинки, что "там все страшно и тяжело, а правды никто не говорит". На самом же деле ситуация в соцсетях отличается от реальной картины на поле боя. Часто, говорит Карась, потери оказываются значительно меньше, чем о них пишут в Сети.

"Мы все равно будем продолжать бороться. Это информация абсолютно лишняя. Не надо сильно знать, сколько у нас потерь, не нужно сильно знать, какая там проблематика. Но за счет этой информации, некоторые не хотят служить, потому что им страшно. Они надеются пойти туда, где, например, будут условия, позволяющие отвечать тому, на что ты подписался, чем ты хочешь заниматься, и таких подразделений уже становится больше", — говорит военный.

Он говорит, что людей мотивируют такие подразделения, потому что у них есть устойчивая структура, нормальная организация работы и планирование.

"Повсюду есть риск, но ты просто понимаешь, что та военная машина, на которую ты подписался, которую ты понимаешь, как она работает, она так и работает, это повысит уровень доверия", — считает военный.

По его словам, в Украине также до сих пор есть немало добровольцев, которые готовы воевать за свое государство.

Напомним, Евгений Карась также рассказал, что цель контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении будет выполнена и сухопутный коридор врага в Крым будет уничтожен, после чего по российским войскам будет "прилетать" со всех сторон.

Читайте также: