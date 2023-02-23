Война, которую ожидали, все равно началась неожиданно: кто успокаивал украинцев и кто бежал до начала вторжения

Еще в ноябре 2021 года разведка Украины имела точную карту вторжения России.
Многие месяцы Россия стягивала войска к украинским границам. Тревожные предупреждения с подробным планом нападения поступали от разведки, но украинцев продолжали уверять, что все обойдется. 24 февраля многих застало неожиданно, говорится в ТСН.
Ноябрь 2021 года. У границ Украины под видом очередных учений скапливаются почти сто тысяч российских военных. "Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января", — так 21 ноября в интервью изданию Military Times руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов прямо говорит, что Россия готовит вторжение.
"Россия готовится к нападению в конце января или начале февраля. Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские, а также танковые атаки с десантными штурмами на востоке, в Одессе и Мариуполе и вторжением через соседнюю Беларусь. Нападение, которое готовит Россия, будет гораздо более разрушительным, чем все, что видели ранее в начавшемся конфликте в 2014 году", — отмечает Кирилл Буданов в интервью Military Times 21 ноября 2022 года.
Издание публикует и карту направлений удара. Уже через несколько месяцев станет ясно – она была очень точной. Однако тогда прогнозы Буданова многим казались слишком мрачными. Экономист и популярный на украинских каналах комментатор Андрей Илларионов категорически объявляет: это дезинформация. “Пока угрозы крупномасштабного наступления российских войск на Украину нет. Крупномасштабного наступления многотысячных группировок, БТГ, согласно этой карте, опубликованной 20 ноября на ресурсе Military Times вместе с интервью начальника ГУР Буданова – вот этого варианта нет. Вот эта карта является ярким примером пропагандистской войны… Это – дезинформация”, — утверждает с экранов он.
Декабрь 21 января 2022 года. Количество русских войск на границе удваивается. Но, несмотря на это, украинцев продолжают успокаивать.
Иностранные разведки делятся с Украиной подробной информацией о российской угрозе. Буданов подтверждает: эти данные совпадают с украинскими, и многочисленные предупреждения и даже даты вероятного вторжения, которые называли западные медиа со ссылкой на источники в спецслужбах и правительствах, уже заметно раздражают украинские власти, обеспокоенные бегством инвесторов и другими последствиями посеянной тревоги для экономики. Президент Зеленский 19 января записывает обращение, которое критики упрекают его до сих пор. “Эти риски существуют не один день, и они не стали больше, больше стал ажиотаж вокруг них. Все под контролем и все идет по плану. В апреле отметим Пасху, в мае, как всегда, в выходные, солнце, шашлыки, День победы”, — звучит от президента.
Некоторые топ-чиновники продолжают открыто подвергать сомнению предупреждения от США. Даже насмехаются: просим заранее объявить все даты грядущего нападения. Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины…”, — заявляет журналистам Давив Арахамия.
Пока в Украине западные источники критикуют за алармизм, российские чиновники, а еще белорусский диктатор Лукашенко так же в один голос уверяют: нет-нет, они не будут нападать.
В середине февраля иностранные государства начинают массовую эвакуацию своих посольств из Киева и призывают своих граждан немедленно покинуть Украину. Уезжать приказывают даже военным инструкторам. Эвакуирует своих дипломатов и Россия. В аэропорту Борисполь один за другим садятся самолеты с западным оружием. В этих транспортниках — лишь легкое оборонное оружие, ведь даже те страны, которые больше поддерживают Украину, не верят, что мы продержимся дольше трех дней.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вспоминает о своей встрече в Белом Доме 22 февраля. Они выходят и каждый бросает на меня буквально прощальный взгляд. Вроде бы только что состоялся консилиум врачей и там решили, что у вас 4 стадия рака. Каждый из них пожал мне руку, сделал такой участливый вздох и пошел дальше… Все сошлись во мнении, что 72 часа и конец Украине”, — рассказывает он.
Даже президент Байден, говорит Кулеба, намекал ему, что пора подумать о детях и эвакуации. "Он мне говорит: "Господин министр, вы должны всегда думать о своих детях". Когда тебе в Белом доме, в Овальном кабинете президент США говорит, что это, конечно, хорошо, что ты министр и думаешь о том, как защитить свою страну, но прежде всего ты – отец и должен думать о своих детях”, — вспоминал Кулеба.
Зеленский приглашает президента Байдена приехать в Украину, но тогда он приглашение не принимает. В Украину чуть ли не каждый день приезжают иностранные лидеры. Своим присутствием они будто защищают Украину от катастрофы, но, конечно, это иллюзия. Последними 23 февраля Украину посещают ближайшие соседи – президенты Литвы и Польши. Впоследствии польский президент признается – прощался с Зеленским с ощущением, что это может быть последняя встреча с ним. «Да, было мнение, что я его вижу, возможно, в последний раз. Да, был момент, когда мы прощались. И меня пробрало до мурашек, когда он сам сказал, что это может быть наша последняя встреча”, — вспоминал Дуда.
Чартерные рейсы один за другим вылетают из Борисполя, увозят олигархов, некоторых депутатов и бизнесменов. Только за один день – 13 февраля таких рейсов было два десятка. 23 февраля, после того, как Путин признает суверенитет квазиобразований на Донбассе, в Украине вводят чрезвычайное положение. За несколько часов до ночного российского вторжения самые популярные эксперты продолжают уверять, что угроза не больше, чем всегда.
«Представим невероятное и очень плохое: началась полномасштабная война. Какая цель у Путина? 200-тысячная группировка недостаточна для того, чтобы захватить даже один крупный город. Захватить обширные территории или города им не удастся. Это невозможно. К примеру, Мариуполь или Харьков. Мариуполь – 400 тысяч населения, его невозможно захватить”, – говорит в эфир Алексей Арестович.
"Там, где Россия может понести потери, они не двигаются. Те войска, которые сейчас стоят вдоль границ Украины, не развернуты в штаты войны”, — убеждает Олег Жданов.
Позже власти объясняли: военные готовились, как положено, а вот остальным украинским пришлось полагаться на собственные предчувствия, чтобы избежать паники и хаоса.
В то же время точно знали о нападении депутаты от ОПЗЖ. Многие представители фракции Медведчука заранее вылетели из Украины и до сих пор не вернулись.
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