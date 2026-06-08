"Война логистик": Россия взялась уничтожать бизнесы в Украине — Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Россия усиливает атаки по предприятиям, логистическим объектам и складам в Украине. Только за последнюю неделю в результате ударов были уничтожены или повреждены склады «Новой почты», «АТБ» в Днепре, молокозавод «Яготинское» в Киевской области, объекты «Укрпочты» в Харькове и другие бизнесы.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua выразил свое мнение, почему РФ начала избивать по бизнесу, какую цель преследует Кремль и чего ожидать от таких ударов в дальнейшем.

Россия перешла к «войне логистик»

По словам Жданова, удары по складам и предприятиям не случайны — наоборот, Россия действует системно и в дальнейшем таких атак может становиться больше.

Реклама

«Дальше будет хуже и дальше будет больше. Скажем, мы переходим в фазу войны логистик», — говорит эксперт.

Он объясняет, что для России главной проблемой остается поставка Украине военной техники и вооружения, а потому враг пытается избивать именно по логистическим объектам.

«Складские помещения, в первую очередь, большие склады — они думают, что там у нас есть боеприпасы, могут быть вооружение, военно-техническое имущество и так далее. Поэтому они это уничтожают», — говорит Жданов.

В то же время, по его мнению, о попытке устроить гуманитарную катастрофу речь не идет.

Реклама

«Одним составом ты ничего не сделаешь, тем более что такая сеть как АТБ — самая большая в Украине. У них есть еще несколько дочерних предприятий, мини-маркеты и там тоже своя система логистики. Погасить это нет», — считает он.

Также, по словам Жданова, сложно парализовать и работу «Новой почты».

«Новая почта — это служба доставки де-факто, но она имеет разветвленную систему складов и логистики», — говорит он.

По его словам, для уничтожения складов врагу не нужно тратить большое количество ракет.

Реклама

«Достаточно сделать несколько очагов возгорания „Шахедами“ — и состав может выгореть», — говорит он.

Кроме того, РФ пытается ударить и по железнодорожной инфраструктуре.

Они пытаются нам выбить несколько важных железнодорожных узлов. Особенно в Житомирской области они постоянно атакуют», — отметил эксперт.

По его словам, таким образом россияне пытаются усложнить поставки.

Реклама

«Мы делаем middle strike и deep strike по российской логистике, они делают по нашей логистике», — пояснил он.

Жданов напомнил, что Россия уже уничтожила украинскую инфраструктуру для хранения горючего.

«У нас НПЗ нет ни одного, был один в Кременчуге — и тот разбомбили еще за тот год. Нефтебазы все в 2022 году прошлись — что работающие, не работающие. Мы создали систему, у нас нет никакой нефтебазы, и мы снабжаемся топливом „из колес“. Что тогда бомбить? Бомбить склады и пути снабжения, которые еще работают», — подчеркнул он.

Реактивные «Шахеды»: новая угроза для Украины

Жданов прокомментировал появление реактивных «Шахедов», в последнее время все чаще применяемых РФ. Например, в ночь на 8 июня армия РФ ударила таким беспилотником по Днепру, летят они и на Киев.

Реклама

По словам эксперта, пока таких дронов немного.

В последнее время они фактически системно начали их применять. Но этих «Шахедов» еще очень мало. Если применяют, то единично, 2-3 может быть», — говорит Жданов.

Он отмечает, что реактивный Шахед имеет меньшую дальность полета, но сохраняет боевую часть примерно до 75 килограммов и может развивать скорость до 500 км/ч.

«Мобильная огневая группа почти не может с ним бороться. Для него нужны именно ракеты, зенитно-ракетные комплексы — переносные или стационарные. Его может догнать только ракета и сбить», — объясняет Жданов.

Реклама

По его словам, Украина отстает в вопросе противодействия такой угрозе.

«Но пока массового производства у них нет», — говорит эксперт, поэтому Россия пока не может наращивать производство реактивных дронов.

Жданов также предупредил, что реактивные «Шахеды» могут быть более опасными для гражданского населения.

«Он очень быстро приближается, не так тарахтит, как обычный „Шахед“. Реактивный — только „вжик“ и сразу взрыв. В этом смысле они более опасны. И нужно население предупреждать», — говорит эксперт.

Реклама

Новости партнеров