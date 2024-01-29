"Война людей съедает": как на фронте психологи помогают воинам ВСУ и почему специалистам тоже сложно

При батальонах созданы группы контроля боевого стресса, которые должны следить за моральным состоянием военных, поддерживать и оказывать психологическую помощь. Приезжать в подразделения такие группы должны каждый день.

О состоянии бойцов и как их можно поддержать – в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Как психологи помогают воинам

Съемочная группа ТСН приехала на окраину Бахмута. В обычном доме на окраине города здесь есть комната, которая для бойцов 17-й танковой бригады станет центром психологической разгрузки после тяжелых боев. Здесь они смогут просто поговорить с психологами.

Сегодня группа контроля боевого стресса - это Настя, Татьяна и Анатольевич. Здесь собрали восемь солдат и сержантов - теперь можно не сдерживать эмоции и рассказать, что болит.

Психологи и бойцы друг друга хорошо знают - видятся чуть ли не каждый день. Кто-то же должен приходить и напоминать - ты умеешь и имеешь право быть счастливым даже когда ты застрял в войне.

В героических рассказах о войне обычно об этом непринято говорить - об апатии, страхе и агрессии - часто к самому себе. Общение с психологами длится около получаса - но самые сложные разговоры происходят наедине.

"У нас здесь как взрослый детсад. Где-то кого-то надо пожурить, где-то кого-то похвалить. Ну, все мы здесь понимаем, что мы не можем здесь на кого-то кричать, или что-то такое делать. Потому что неизвестно, сегодня ты можешь на него накричать, а завтра ты не сможешь перед ним извиниться", - говорят психологи.

"Война людей съедает" — командир роты

Командир роты под псевдонимом "Грек" рассказывает - эти невидимые раны очень тяжело даются всем

"На данный момент сейчас позиционная война, она немного людей съедает. То есть, это уже такие, как бы, страшные военные будни. И они с каждым днем, как снежником, накапливаются все больше и больше", - говорит "Грек".

"Грек"

Психологам тоже непросто

ТСН спросила у психолога Татьяны, как помочь и поддержать военных, у которых ко всему и родные в оккупации. Этот вопрос для самой девушки оказывается слишком тяжелым.

"Дочь, мама, папа были в оккупации. Мать погибла", - говорит Татьяна.

Татьяна

Психолог рассказывает, что сейчас для нее важнее всего дочь, которая полгода прожила в оккупации и сейчас учится в Тернопольской области.

Начальница группы боевого стресса Анастасия в армии уже три с половиной года, прошла с батальоном бои и имеет тяжелые контузии. Теряла друзей, проживала потери, но упорно едет к бойцам - потому что кто-то должен заглядывать им в глаза. Анастасия говорит, что сейчас она с бойцами, как одна семья, хотя ей тоже непросто.

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Ранее ТСН рассказывала о ситуации в городе Часов Яр Донецкой области, возле которого также происходят тяжелые бои.

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