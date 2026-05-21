Война меняется: что известно о первых украинских УАБах и смогут ли они остановить армию РФ

Первая украинская управляемая авиационная бомба / © скриншот с видео

Украинские инженеры разработали первую отечественную управляемую авиационную бомбу (УАБ), успешно прошедшую испытания и готовую к боевому применению. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

Разработка нового высокотехнологичного вооружения в пределах кластера Brave1 длилась 17 месяцев. Созданная украинскими специалистами УАБ под названием «Выравнитель» является уникальным решением, разработанным с учетом реалий современной войны.

«Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после пуска», — подчеркнул Михаил Федоров.

Ключевые характеристики и статус разработки:

Боевая часть: 250 кг.

Текущий этап: оборонное ведомство уже закупило первую экспериментальную партию.

Подготовка пилотов: украинские летчики отрабатывают боевые сценарии в реальных условиях.

«Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя», — подчеркнул Михаил Федоров.

Ожидается, что в ближайшее время новые украинские УАБ будут работать по целям врага. Пока масштабируются решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и изменяют правила современной войны.

Война в Украине: что означает появление УАБ для фронта

ТСН.ua выяснял, что означает появление этого вооружения для Украины и смогут ли украинские УАБ изменить ход войны, сколько их для этого нужно и какие перспективы.

Эксперты отмечают, что появление украинской управляемой авиационной бомбы «Выравнитель» — это огромный плюс, учитывая, что Россия активно использует против нас УАБы еще с 2022 года.

«Появление собственного УАБ — очень важно для нас, ведь сейчас идет борьба Сил обороны Украины с управляемыми авиационными бомбами противника. Начиная с 2022 года, и сейчас это серьезная проблема. Россияне применяют свои КАБы на фронте массово, и это наносит нам большой вред. Понятно, что теперь, когда у нас есть свое средство, ситуация в поле боя изменится. До этого нам с этим вооружением частично помогали союзники, предоставляя свои аналоги — американские и французские управляемые авиабомбы. Но это количество вооружения было небольшим», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

К этому он добавляет, что появление «Выравнивателя» — это пока «не о масштабном наличии и применении».

«Речь идет о факте — Украина разработала собственную управляемую авиационную бомбу, сделала это в тяжелейших условиях войны. Теперь дело за масштабированием. Понимаю, что всем хочется резких изменений ситуации на фронте, а они возможны только на основании количественных изменений относительно этого оружия, ну и, безусловно, его характеристик. Надо, чтобы УАБы у нас были не только с боевой частью в 250 килограммов, но и в 500, 1000 и более. Тогда они будут еще эффективнее», — отмечает военный эксперт.

Проблема носителей: какие самолеты будут запускать украинскую УАБ

Игорь Романенко объясняет, что наличие управляемых авиационных бомб — это полдела, потому что для эффективного использования этого авиационного вооружения нужны самолеты.

«Вопрос состоит в том, из каких самолетов мы можем применять УАБы. В данном случае это Су-24, которых у нас небольшое количество. Также это могут быть французские истребители Mirage и МиГ-29. Но мощностей немного, поэтому нам нужны дополнительные истребители, например, французские Mirage — для нас это было бы очень кстати. Подход должен быть системным: не только производить авиационные средства для ударов по противнику, а также принципиально рассматривать вопросы обеспечения носителями этого вооружения и в целом его эффективного применения», — отмечает Игорь Романенко.

Что касается нужного количества УАБ для ощутимого удара по противнику, то эксперт говорит, что сначала нужно решить вопрос с носителями этого оружия.

«Когда появится опыт применения, когда увидим эффективность, тогда стоит наращивать усилия по модернизации. То есть, переходить к улучшению качественных характеристик — заниматься мощностью боевой части УАБ, ее дальности и возможности применения, чтобы это было безопасным для пилотов», — объясняет генерал-лейтенант.

Станет ли «Выравнитель» новой «серебряной пулей»?

Относительно вопроса, смогут ли отечественные УАБы стать весомым фактором, чтобы остановить наступательные действия противника на фронте, эксперт отмечает, что это возможно при условии, если у нас наберется необходимое количество УАБ и это количество перерастет в качество.

«Пока мы в начале этого процесса. Он очень непрост, потому что выполняется в условиях войны. Поэтому не стоит ожидать очередной „серебряной пули“, которая сразу изменит ситуацию на фронте. История и опыт этой войны показывает, что даже наличие ядерного оружия не обеспечивает отсутствие войны, пример этому — Израиль. Да и наш противник — РФ, которая считается ядерным государством, не может пока применить ядерное оружие тактического уровня в условиях войны, а использует его наличие для запугивания и давления», — отмечает Игорь Романенко.

Требования современной войны: все должно работать в комплексе

Эксперт добавляет, что появление украинской управляемой авиационной бомбы, как масштабирование ракетного вооружения и других ударных средств, особенно средств противовоздушной и противоракетной (антибалистики), является укреплением «меча и щита» в руках воинов Сил обороны Украины.

«Все это в конечном счете приведет к тому, что ведение боевых действий Россией будет остановлено. Для этого нам нужно наращивать потенциал, хотя бы до уровня, чтобы достичь паритета по каждой позиции с противником. К примеру, его мы уже достигли в дронах. Достигнем и по управляемым авиационным бомбам. Вспомните, как начиналась война с применения бронетехники и танков. И где сейчас эти танки?», — отмечает Игорь Романенко.

Военный эксперт подчеркивает, что за четыре года война изменилась технологически. И решить ее результат за счет какого-нибудь одного средства вооружения маловероятно, это все нужно делать в комплексе.

«Сейчас все больше новаций, которые могут изменить течение этой войны, переходят на применение в разных видах вооружения искусственного интеллекта. Именно они придают потенциал в эффективности ведения войны и могут дать нам результат. А в настоящее время для нас результат — это остановка ведения боевых действий. Следующий шаг — модернизация страны и восстановление территориальной целостности», — отмечает Игорь Романенко.

УАБы расширят килзону в сторону противника

Эксперт добавляет, если предположить, что у нас появится достаточное количество УАБов, тогда можно рассматривать вопросы выхода из тупика, которыми сейчас стали на фронте килзоны. Россия, имея в наличии управляемые авиационные бомбы, постоянно их использует на линии фронта и наносит удары по нашим прифронтовым городам.

«Основа килзоны формируется за счет прежде дронов, а также по применению авиационных средств — российских управляемых авиационных бомб и артиллерии. То есть УАБ является частью составляющей формирования килзон. Поэтому, если у нас появятся собственные УАБы, а такие средства уже есть, это значит, что и с нашей стороны возможности будут расти, и килзона будет расширяться в сторону врага», — заключает Игорь Романенко.

