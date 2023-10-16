Война между Израилем и ХАМАСом: как это всколыхнуло Запад и что известно о противостоянии

Война в Израиле продолжается. Недавно лидеры 27 стран Евросоюза призвали ХАМАС немедленно освободить 199 заложников, среди которых может быть 8 пропавших без вести украинцев.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Война между Израилем и ХАМАСом и акции в поддержку Палестины

Израиль обстреливает Сектор Газа, чтобы объяснить цель ударов – показывает видео нападения боевиков ХАМАС на гражданское население.

Также накануне в мире произошли массовые протесты в поддержку Палестины, другие люди - выходят за Израиль.

В Германии и Франции запретили акции палестинцев, поскольку они превращаются в высмеивание гибели евреев.

Митинг в поддержку Палестины в США/Фото Hindustan Times

Британские чиновники тоже признают вспышку антисемитизма. Арабские мигранты в свою очередь жалуются, что их права на свободу мысли и демонстраций нарушают.

"Мы должны ограничить трагическое влияние последствий этого конфликта для Европы, потому что в наших обществах есть разные чувства, разные эмоции, поэтому очень важно не импортировать этот конфликт сюда. У нас есть свои проблемы, свои домашние проблемы. Это может создать дополнительные опасности для Евросоюза", – говорит президент Европейского совета Шарль Мишель.

Активисты в Монреале, поддерживающие Палестину / Фото: The Canadian Press

Что известно о военной операции Израиля против ХАМАС

Во второй раз через неделю, облетев арабские страны, в Израиль приезжает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он пытался убедить ключевые страны региона – Египет и Саудовскую Аравию осудить теракт ХАМАСа и воздержаться от резкой критики военного ответа Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив 12 октября.

Западные СМИ пишут, что в Саудовской Аравии Блинкена заставили несколько часов ждать встречи с наследным принцем. Однако эти государства и дальше осуждают удары Израиля по Газе, где погибли по меньшей мере 2750 палестинцев, раненых — 9700.

Между тем, израильские военные готовятся к наземной операции, ради этого они заставили эвакуироваться с севера Газы примерно миллион человек.

Оттуда все еще обстреливают Израиль ракетами, воздушная тревога в разных районах страны раздается каждый день.

"Террористов ХАМАСа нужно уничтожить — всех", — заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, рассматривающий возможность в ближайшее время прилететь в Израиль. Но повторная оккупация Сектора Газа – будет ошибкой, считает он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 14:00 за 16 октября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, почему война в Израиле выгодна России и как в Кремле этим могут воспользоваться.

Читайте также: