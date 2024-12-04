Война, мобилизация, раскол в обществе и финансы: главное из интервью Притулы

В частности, общественный деятель обратил внимание на проблемы со сплоченностью украинского общества и откровенно высказался о неудачном контрнаступлении ВСУ.

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула высказался о войне в Украине, снижении мобилизационного возраста, расколе в обществе, а также рассказал о своих заработках, поделился опытом прохождения ВВК и состоянием здоровья.

Читайте главные заявления Притулы из интервью YouTube-проекту ТСН "Наодынци".

Причины неуспешного контрнаступления 2023 года

Притула высказал мнение, почему украинское контрнаступление 2023 года не преуспело. Он обратил внимание на необеспечение бригад достаточным количеством современного оружия, хорошо окопанные вражеские позиции на всех направлениях и отсутствие боевого опыта у многих военных из бригад наступления.

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"Огромные надежды украинского общества на это контрнаступление подогревались украинскими властями, медиа. Я вспоминаю все эти ролики, интервью высокопоставленных лиц на уровне заместителей министра обороны, которые говорили: "Мы, когда пойдем в контрнаступление, Россия содрогнется". А ты на тот момент имеешь общение с формирующимися бригадами наступления и видишь, что на уровне обеспечения не все хорошо", — рассказал общественный деятель.

Он упрекнул западных партнеров, которые были разочарованы "контрнаступлением":

"Смотря, как россияне зарывались по всем направлениям, ожидать каких-то супер-результатов, учитывая отсутствие современной авиации со стороны Украины, достаточного количества модерновой бронетехники… Мы им (западным партнерам – ред.), конечно, благодарны за любую помощь, которую они дают, но выходить потом и говорить, что мы немного разочарованы украинским контрнаступлением, в тот момент, когда вы не обеспечили предпосылок для его успешности – это, мне кажется, немножко некорректно".

Помощь от США

Притула также выразил мнение, что будет в случае прекращения военной и финансовой помощи Украине от США. Деятель считает, что в таком случае все бремя экономики и дел на фронте ляжет на плечи крупнейшей европейской экономики – Германии.

"Германия сейчас всеми силами показывает, что она наращивает свои возможности. Вскоре в Украину поступят два комплекса IRIS-T, немцы также запускают производство БпЛА, наверное, не для того, чтобы показывать их на выставке в Мюнхене, а чтобы они поступали в виде помощи", – рассказал Притула.

Он отметил, что без американской помощи Украина понесла бы большие потери в войне в людях и территориях. В то же время волонтер акцентировал, что "мы должны научиться жить так, будто Америки не существует".

"Ощущение, что есть кто-то большой и сильный, кто может тебя обеспечить, может расслаблять. А надо работать как волы, наращивать свои способности", — отметил Притула.

Мобилизационный возраст

Высказался Притула и на тему снижения мобилизационного возраста в Украине, в том числе до 21-23 лет. Он обратил внимание, что у этого поколения самая маленькая численность, и в случае мобилизации людей этого возраста в стране через 20 лет образуется "дыра" в рождаемости.

"Я понимаю поведение украинской власти, понимающих, что мобилизация этого сегмента общества может привести к тому, что через 20-25 лет у нас будет просто дыра по рождаемости, у нас просто не будут появляться детки", – объяснил Притула.

Он добавил, что "здесь уже вопрос лежит в больших пластах":

"Усиление ли наполнения украинской армии путем грамотного рекрутинга, или увеличение денежного ценза поощрения, или работа с определенными группами, которые сейчас имеют отсрочку от военной службы в связи с многодетностью. Посмотрим, поживем, увидим".

Раскол в обществе

Волонтер считает, что в Украине ухудшилась ситуация с той сплоченностью общества, которая была в первые месяцы полномасштабной войны, что объясняется несколькими причинами. Среди них Притула назвал российские ИПСО, фейки и переживания политиков по поводу "эфемерных выборов", а не за ситуацию на фронте.

"Наслоение этих причин приводит к нервозности достаточно уставшего и истощенного войной украинского общества. Конечно, тяжелее всего тем, кто непосредственно с оружием в руках на передовой. Тотальная война не может не отражаться на ментальном здоровье, на коммуникационных способностях всех, кто проживает в Украине и за ее пределами", – рассказал деятель.

По его мнению, следует с частичным пониманием относиться к состоянию дел на сегодняшний день, и делать все для удержания единства тем или иным способом.

"Потому что как только мы будем разделены, мы будем уничтожены", – акцентировал Притула.

"Тысяча Зеленского"

Притула признался, что не поддерживает инициативу с выплатой 1000 грн украинцам, ведь это может повлиять на цены и инфляцию.

"Я с ужасом этого ожидаю. Давайте мы посмотрим на ценники в аптеках в начале – в середине декабря, когда огромное количество людей, прежде всего пожилого возраста, получив эту тысячу, понесет ее в аптеку или сервисы, которые им необходимы", – сказал волонтер.

Вместо этого, считает он, эти средства можно было потратить на внутренне перемещенных лиц, которые очень страдают от войны.

Притула также поделился, что внутри его фонда есть договоренность направить 1000 грн, которая в любом случае поступит на карточки национального кэшбека, на важные проекты. Он призвал украинцев по возможности направить эти средства на помощь военным.

Заработки Притулы

Притула рассказал о нынешних источниках своих доходов. Так, прежде всего он зарабатывает на монетизации подкаста "Гуртом та вщент", который ведет вместе со стендап-комиком, радиоведущим и сценаристом Антоном Тимошенко. Однако в случае необходимости серьезных расходов приходится пользоваться семейной копилкой.

"Есть действительно финансовая подушка, которая пока остается. Иногда бывает, что нет свободных средств, поэтому приходится их брать из ящика. Есть монетизация YouTube. Я благодарен Антону Тимошенко, что больше года назад он согласился работать со мной в подкасте, который мы ведем. Его хорошо люди смотрят. И это нормально капитализируется", – рассказал волонтер.

Еще одним источником дохода Притула назвал гривневые и валютные облигации внутренних государственных займов Украины, которые вместе с женой приобрел в 2021 году. По словам деятеля, "регулярное "капание" дивидендов очень сильно помогает".

Опыт ВВК и риск потерять зрение

Притула рассказал о своем опыте прохождения военно-врачебной комиссии:

"Я пришел в ТЦК и говорю: "Привет, что делаем?" Мне говорят: "Сейчас выпишем вам повестку, и реализуем этот процесс". Условно говоря, пойдете на ВВК, пройдете, вернетесь, а мы уже потом займемся другими документами".

Волонтер сообщил, что быстро прошел все медицинские проверки, за исключением офтальмологической. Все потому, что у Притулы были проблемы со зрением, в частности, ему несколько лет назад "паяли" сетчатку глаза, а другой глаз видит менее чем на 20%. Сначала деятель был признан ограниченно пригодным, но после смены правил в апреле такое понятие исчезло.

"Я солдат-деловод с отсрочкой в связи с наличием трех несовершеннолетних детей", – сказал волонтер.

Притула поделился, что за жизнь перенес около пяти операций – большинство на глазах из-за отслойки сетчатки. Теперь волонтера постоянно сопровождает страх частично потерять зрение.

"Страх был, когда у меня появилась угроза отслоения сетчатки на правом глазу. Потому что на левом у меня было отслоение. Очень неприятное ощущение, когда ты видишь пятнами. Тут сетчатка порвалась – мне ее запаяли. И когда на правом появилось и мне делали спайку, то я очень переживал, потому что правый вытягивает на 110%. Но иногда страх закрадывается изрядно. Я же понимаю, что правый глаз так долго не сможет вытягивать на тех оборотах, на которых он тянул последние 23 года. Поэтому через некоторое время я уже буду в красивых очках", – с улыбкой рассказал волонтер.

▶ Просмотреть полное интервью можно на YouTube-канале ТСН по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: О долге Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

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