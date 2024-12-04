Война может длиться десятилетие: какие регионы планирует захватить Путин и к чему готовиться в 2025 году

Россия продолжает воздушный террор Украины и увеличивает военное давление на отдельных участках фронта. То, что Путин не желает прекращения войны, осознали даже европейские лидеры. Например, канцлер Германии Олаф Шольц, звонивший по телефону российскому диктатору.

Все чаще западные политики говорят, что Путин не прекратит террор против нашего государства, и эта война может продолжаться годами, а мир в Украине якобы невозможен без территориальных потерь.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, насколько хватит сил у Путина, чтобы вести эту войну и удастся ли мировым лидерам убедить российского диктатора в ее прекращении.

Интересы Шольца и серебристый чемодан

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, Олаф Шольц продолжает находить возможности, чтобы получить статус активного миротворца в этой войне.

"Немецкий политик не стал тем лидером, который бы действовал активно и решительно по поддержке Украины. Да, действительно, Германия нам очень сильно помогает, особенно, в части ПВО, и мы ей благодарны за это. Но в действиях канцлера Шольца мало решимости, он такой себе "европейский Салливан" со всеми вытекающими последствиями. Особенно, когда канцлер Германии пытался по телефону поговорить с Путиным относительно какого-то призрачного перемирия в этой войне", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).

Эксперт добавляет, что на такое поведение немецкого канцлера влияет приближение выборов в Германии. С этим связывают и визит канцлера в Киев, потому что нужно поднимать рейтинг.

В украинской столице Олаф Шольц не был 2,5 года, поэтому удивил всех, когда вышел из поезда на киевском вокзале, держа в руках большой серебристый чемодан.

"Шольц прекрасно понимает, что удержаться на должности он сможет лишь в случае, если покажет существенный прогресс в вопросе выхода на паузу по ведению боевых действий в Украине. А это очень сложно сделать, несмотря на попытки немецкого канцлера. Имеющиеся сейчас обстоятельства свидетельствуют о том, что озвученные предложения от Шольца неприемлемы для Путина. К тому же, его конкурент на выборах занимает более решительную позицию. По крайней мере, в своих заявлениях он обещает предоставить Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus, а вот Шольц этого почему-то не делает. Он приехал в Киев на встречу с нашим президентом, привез загадочный чемодан. И людей больше интересовало, что в том чемодане, чем сам визит", – отмечает Игорь Романенко.

Европейские политики ищут пути, как остановить Путина/Коллаж ТСН.ua

Почему бесится Путин?

Эксперт добавляет, что сейчас большинство европейских политиков ищут пути, как остановить Путина. Кто-то пытается помогать оружием, а кто-то надеется, что на Россию может повлиять Китай, если нажать нужные рычаги дипломатическим путем.

"Большинство выступает за то, что нужна пауза в этой войне – остановка ведения боевых действий. Но возникает вопрос: а на каких условиях это делать? По состоянию дел, которые сейчас есть на фронте, Путин не заинтересован останавливать боевые действия. И это при том, что военный ресурс РФ существенно уменьшился – россияне ежедневно и ежемесячно несут огромные, рекордные потери. Но это не останавливает российского диктатора от планов продолжать боевые действия. Напротив, он усиливает агрессивный режим ведения войны", – рассказывает Игорь Романенко.

Какие планы у диктатора?

Генерал-лейтенант добавляет, что видит определенную градацию в действиях российского диктатора.

"Прежде всего, Путин стремится реализовать вопросы, связанные с Донецкой и Луганской областями – захватить их в пределах существующих границ. Именно поэтому враг концентрирует большие силы в направлении Курахового, Покровска и других городов региона. Параллельно с этим российский диктатор стремится решить больной для себя вопрос – Курщины. Неделю назад россияне перебрасывали туда войска, снимая их с направлений на Запорожье и Волчанске. Возможно, даже и по другим направлениям", – отмечает Игорь Романенко.

Курщина как дорогой актив Украины

Эксперт объясняет, что Путин вписал в свою конституцию Запорожье и Херсон, поэтому попытается захватить эти области Украины.

"Но думаю, что перед этим для него есть более приоритетная цель – вытеснить наши войска из Курщины. Это сейчас будет задача №1 для его генералов. Они уже несколько продвинулись на Курщине, остается где-то 500-600 квадратных километров, которые контролируют наши Силы обороны. Путин будет делать все возможное, чтобы лишить Украину такого "актива" как Курщина на момент возможных переговоров", – объясняет военный эксперт.

Россияне атакуют по приоритетам

Игорь Романенко отмечает, что после выхода на границы Луганской и Донецкой областей, решения вопроса на Курщине, следующими этапами в плане Путина будут Запорожская и Херсонская области.

"На Херсонском направлении врагу будет чрезвычайно сложно вести боевые действия, придется форсировать Днепр и фактически штурмовать высокий правый берег. С военной точки зрения это очень сложные условия для ведения боевых действий. Именно поэтому Путин сосредотачивает свое внимание прежде всего на Запорожье, но пока этого не делает, потому что войска по этому направлению перебросили на Курщину", – замечает военный эксперт.

Он добавляет, что в случае успешных действий на Курщине враг вернется на Запорожское направление, чтобы вести там активные боевые действия, ведь они к этому готовились, но были вынуждены отвести войска. После возвращения и успешных действий, у россиян уже не будет прямой необходимости форсировать Днепр, они смогут повернуть возле Запорожья и по суше идти в сторону Херсона.

"Сейчас у Путина нет ресурса, чтобы наступать по всем основным направлениям, тем более продвигаться вперед так, как он хочет. Но россияне преуспевают в наступлении благодаря тому, что выстраивают его стратегически. Они концентрируются на одном месте и стягивают туда силы с других участков фронта, и если преуспевают, берутся за другое направление. Именно такой подход у Путина, а главное его реализация, ресурс для таких действий у него есть", – отмечает Игорь Романенко.

Должны усилить мобилизацию

Эксперт объясняет, что в связи с такими действиями противника, наша стратегическая оборонная операция требует значительных ресурсов, дополнительных средств для поражения и боеприпасов.

"Лишь при их наличии мы сможем перейти к стабилизации ситуации на фронте. Кроме этого нам нужно решить внутренний вопрос с мобилизацией, прежде всего, это подготовка новобранцев для эффективного ведения боевых действий. К сожалению, мы уже потеряли очень много времени, пустив мобилизационный вопрос на самотек, перебрасывая его с ведомства на ведомство. Нам нужно улучшить ситуацию с мобилизацией. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", – отмечает Игорь Романенко.

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Контратаки или контрнаступление?

В Сети уже начали обсуждать планы о возможности контрнаступления наших сил обороны. Якобы о такой возможности рассказал главком Александр Сырский.

По словам Игоря Романенко, ситуация на фронте очень трудная, особенно на Кураховском и Покровском направлениях.

"Думаю, что о контрнаступлении говорить рано. Сырский не волшебник, чтобы взмахом волшебной палочки принципиально изменить ситуацию на фронте. Он может это сделать при едином условии, если государство даст ему для этого все необходимые ресурсы. Вопрос ресурсов является принципиально главным, кто бы не руководил войском – Залужный, Сырский или Драпатый. Думаю, что сейчас речь идет о контратаках, которые могут помочь стабилизировать ситуацию на востоке или помочь удержать наши позиции на Курщине. Какими они будут и будут ли вообще, увидим в ближайшее время", – отмечает Игорь Романенко.

Когда прекратят ведение боевых действий?

Все чаще в информационном пространстве ходят слухи о возможности окончания войны в 2025 году. Мы поинтересовались у эксперта, насколько это возможно.

"Нужно разделять вопросы прекращения боевых действий и окончания войны. Война может продолжаться еще десятилетие, вплоть до подписания соответствующих документов. По крайней мере, именно этого хочет Путин и обязательно на условиях капитуляции. Украина на такое никогда не пойдет. Поэтому сейчас речь идет только об остановке ведения боевых действий. Это совсем другое. Поэтому вполне вероятно, что при определенных условиях прекращение ведения боевых действий возможно в 2025 году", – отмечает Игорь Романенко.

Закрыть окно возможностей для Путина

Генерал-лейтенант добавляет, что к прекращению боевых действий стремится большинство причастных к войне сторон. Это нужно и Украине, чтобы соответствующим образом переформироваться. Но это не означает окончания войны в классическом понимании.

"Война будет продолжаться на следующем этапе в военном или дипломатическом формате. Нужна пауза в ведении боевых действий. Вопрос в том, насколько партнерам удастся дожать санкциями Путина, у которого сейчас позиции значительно лучше, и он продолжает ракетный террор и захватывает украинские земли. Повлиять на Путина могут США и наши союзники. Сейчас российский диктатор отчаянно использует "окно возможностей", которое он имеет ко дню вступления в должность президента Трампа. Новый президент США уже пытается с командой решать некоторые направления, например, по остановке ведения войны Израиля с Палестиной и ищут подходы к остановке боевых действий в Украине", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Шольц написал послание Путину из Киева: что подчеркнул.

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