Война может приостановиться уже в 2024 году: на каких условиях и когда именно – обзор западных СМИ

Война в Украине вряд ли продлится еще несколько лет – она может быть прекращена уже в 2024 году. Следующие 5-8 месяцев станут решающими, однако об освобождении временно оккупированных территорий говорить рано. Как могут развиваться события на фронте, почему Украина может войти в "критическую фазу" уже к сентябрю, какие сценарии войны рассматривают на Западе и от кого зависит дальнейшее течение событий, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

"Глухой угол" на фронте уже не кажется таким плохим сценарием. В The Economist дали прогноз по поводу российско-украинской войны. Утверждают, что ВСУ крайне не хватает людей и боеприпасов. Ситуация сейчас не столь критична, и Силы обороны сдерживают нашествие, впрочем, если тенденция сохранится, Украина начнет терять территории. Все решится в течение 5-8 месяцев.

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"С момента падения в феврале Авдеевки, российские войска усиленно давят на восток Украины. Хотя Россия заплатила высокую цену кровью и техникой, чтобы взять Авдеевку – ее потери могут достигать 17 000 солдат – ее войска пытаются продвинуться как можно дальше к западу от города, чтобы помешать Украине сформировать там более крепкие оборонительные линии. Пока что они прошли всего семь-десять километров. Но более масштабное наступление ожидается летом", — пишут в издании.

"Следующие пять-шесть месяцев могут быть критическими", – говорит Конрад Музыка, аналитик компании Rochan Consulting и автор сайта Ukraine Conflict Monitor.

Приоритетами для Украины, по словам Майкла Кофмана из Фонда Карнеги за международный мир, "живая сила, укрепление и боеприпасы".

Выход из патовой ситуации единственный – увеличение западной помощи, при чем немедленно. Как пишут ссылающиеся на слова экспертов журналисты, Украина и так творит чудеса: ВСУ уничтожили треть Черноморского флота РФ, сами освободили морские пути в Одессу, а сейчас методически уничтожают российскую нефтепереработку дальнобойными дронами собственного производства. Но в этой войне количество может "перебить" качество.

"Россия может выпускать не менее пяти артиллерийских снарядов, а Украина – всего один за один промежуток времени. Хотя законопроект о поддержке Украины в США все еще в заложниках предвыборной гонки, Европа лишь с опозданием берет на себя этот вызов.

Поскольку Россия сейчас производит около 3 миллионов артиллерийских снарядов в год и получает дополнительные от Северной Кореи и Ирана, Европа планирует производить только 1,4 миллиона снарядов в год до конца 2024 года и увеличить это количество до 2 миллионов в конце следующего года", – пишет The Economist

Украине уже не хватает как средств ПВО, так и ракет к ним. "Да дайте уже эти проклятые Петриоты" — вот как эмоционально реагировал на бесконечные дискуссии партнеров о передаче оружия Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Не говоря уже о ракетах Taurus, очередное упоминание о которых уже вызывает не только непонимание у украинцев, но и возмущение немцев. Те никак не хотят передавать ракеты, чтобы не дай бог не обострить ситуацию.

Свой прогноз на 2024 год сделали и в немецком издании Die Welt. По их мнению, война может закончиться уже в этом году, но есть одно но. В ней не будет победителей: и Россия, и Украина в критический момент, скорее всего, увязнут на месте и прекратят любое наступление. Итак, войну придется заморозить.

"Теперь возникает вопрос: продлится ли этот конфликт годами? Скорее всего, нет. Напротив, есть много оснований полагать, что он будет заморожен уже в этом году", — отмечают авторы материала.

При этом издание пишет, что шансы Украины на возвращение утраченных территорий в этом году незначительны. Скорее всего, Киеву придется сконцентрироваться на удержании текущей линии фронта. Однако пока нельзя сделать определенные выводы, и вероятнее всего, в течение этого года Украине придется столкнуться с новыми атаками со стороны России, что может привести к значительным территориальным потерям.

Когда наступит "критический момент"

Прогнозируют журналисты и некий "критический момент" в войне, который точно определит, на чьей стороне окончательное преимущество. Он наступит не позднее сентября и пока инициатива за россиянами.

"Россия пытается прорвать первую линию обороны Украины в 18 местах (это уже удалось сделать под Авдеевкой в феврале). Однако вторая и третья линии обороны значительно слабее первой и риск прорыва ВС РФ в глубь страны (вплоть до Днепра) сейчас велик", – отмечают в Die Welt.

По мнению аналитиков издания, Украину ждет "критическая фаза" до сентября, если Запад быстро не передаст гораздо больше оружия.

Кому выгодна победа Украины

И те, и другие настаивают, что ситуацию не изменить без западной помощи. И учитывая, что помощь США забуксовала и вряд ли выйдет из тупика в ближайшее время, брать на себя бремя ответственности за успех Украины имеют европейцы.

Таково мнение бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. В интервью британскому BBC, он даже назвал страну, которая должна была взять себя в руки и перестать прятать голову в песок.

"Если составить объединенные экономики всего ЕС, это омрачит то, что имеет Россия. Население, экономический потенциал и намного лучшие объединенные войска. Даже если США не сделают того, что они должны сделать в наших собственных интересах, ведь в наших интересах — победа Украины. Если мы этого не сделаем, угроза для Европы будет еще хуже. Поэтому европейцам придется приступить к работе, серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию", — говорит Ходжес.

По словам генерала, в случае победы РФ в войне с Украиной Германия станет "крупнейшим лузером". Это разрушит доверие к стране, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. Кроме того, Германия снова будет иметь миллионы беженцев.

"В интересах Германии, чтобы Украина победила Россию. Так что мы все должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Это не благотворительность для Украины, это в наших интересах", — добавил генерал.

При этом Украина ни в коем случае не должна прекращать бить по российским НПЗ. По мнению Ходжеса, украинская стратегия ослабления экономики РФ уже показала свою эффективность. Он не хочет верить, что в США действительно приказывают Киеву этого не делать, но если это так, то слушать эти голоса не стоит.

Война становится противостоянием двух "промышленностей". Украина с союзниками должна превзойти Россию в том, какой тяжелой эта задача не казалась. Ранее генерал назвал оружие, которым Украине удалось бы разрушить Крымский мост уже в этом году, взорвав россиянам логистику на Юге.

Речь идет о тех же немецких "Таурусах" и большем количестве ракет ATACMS. Также Ходжес уверен, что Путин не применит ядерное оружие, когда ВСУ раз и навсегда разрушат его скрепу – Крымский мост. Говорит, что диктатору не хватит духа.

Но есть и хорошие известия. 26 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже передал Украине 500 тысяч снарядов, а до конца года передаст 1 миллион.

Напомним, что в прошлом году Брюссель обещал выполнить миллионную поставку до марта 2024 года. Спасает и чешская инициатива, в рамках которой ряд стран Европы уже собрал средства на 800 тысяч снарядов для ВСУ. Первые придут на фронт поближе к лету.

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ВОЙНА МОЖЕТ ПРИОСТАНОВИТЬСЯ УЖЕ В 2024-м! На каких условиях и когда именно?