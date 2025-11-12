Война может продолжаться еще 2-3 года: Стерненко шокировал планами России

Сергей Стерненко / © ТСН

Война в Украине не закончится в ближайшие два-три года. Она носит экзистенциальный характер.

Такой прогноз дал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

По его словам, война России против Украины — это война за существование, и в результате должен остаться кто-то один.

«Мы находимся в такой войне, которая носит экзистенциальный характер. А если это война за существование, то в долгосрочной перспективе, даже если будет какая-то заморозка, она завершится тем, что либо исчезнет Украина, или в нынешнем имперском виде перестанет существовать Российская Федерация. Может быть, она распадется, может быть, она трансформируется. Но останется кто-то один или мы, или они”, — говорит Сергей Стерненко.

Кроме того, у России еще есть планы атаковать Европу, добавляет волонтер:

«Она уже это делает в гибридном формате, как это принято сейчас говорить».

