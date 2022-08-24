"Война может продолжаться еще некоторое время и будет больше похожа на Первую мировую" — экс-посол США в Украине

России пока не удалось достичь своих военных целей ни в первую фазу войны, когда они стремились взять Киев и оккупировать большую часть восточной Украины, ни во время второй фазы, когда они уменьшили свои цели, стремясь просто оккупировать весь Донбасс.

Анализируя ситуацию на фронте кажется, что российские военные все меньше способны совершить серьезный прорыв.

Об этом в опросе ТСН.ua рассказал Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, ныне старший научный сотрудник Brookings Institution.

"Вопрос в том, смогут ли украинские военные успешно провести контрнаступление, чтобы отбросить россиян, начиная с Херсона. Если нет, война может продолжаться еще некоторое время и, скорее всего, станет войной на истощение, больше похожее на Первую мировую, чем на Вторую мировую войну", — отметил он.

По его словам, Запад должен поддерживать и увеличивать поток оружия в Украину, поскольку Запад очень заинтересован в том, чтобы Украина побеждала.

Пайфер также считает, что цель США и Запада больше нацелена на попытку изменить политику Кремля, чем попытку осуществить смену власти в Кремле.

"Похоже, вопрос состоит в том, влияние западных санкций и поток российских убитых и раненых российскую разъест российскую элиту и общественную поддержку войны до того, как украинская экономика упадет, а украинская армия исчерпает свои военные возможности продолжать защищать страну и давать отпор захватчику. Запад дал слово и должен поддержать Украину, чтобы Киев победил", — резюмировал он.

Напомним, правительство Швеции в ближайшее время предоставит Украине новый пакет помощи.

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