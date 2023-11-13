Война может растянуться на годы: какие отрасли растут в Украине и чего ожидать дальше

О бизнесе во время войны обсуждали на форуме "Формула успеха Украины".

Во время полномасштабного вторжения украинский бизнес смог приспособиться к новым реалиям. Вместе с тем, экономисты предполагают – война может затянуться. Поэтому перед предприятиями стоит вызов: не только выстоять и работать, но и расти и развивать украинскую экономику.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Подземные хранилища газа в Украине защищены

О развитии бизнеса во время войны говорили на форуме "Формула успеха Украины". Предприниматели обсудили, как быть готовым к любым сценариям. Защитные конструкции, которые уберегут от обломков дронов и ракет, системы радиоэлектронной борьбы. В условиях войны работа украинских предприятий требует создания дополнительных условий.

"Наиболее защищенными являются подземные хранилища газа, ведь они расположены на глубине в три километра под землей. Однако наземную инфраструктуру будут защищать Вооруженные силы Украины", - говорит председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Украина не закупала иностранный газ

Украинские газо- и нефтедобыватели начали готовиться к этой зиме еще до окончания прошедшего отопительного сезона. Страна накопила более 16 млрд кубов газа. И, что самое главное, говорят в группе "Нафтогаз", эту зиму впервые со времен Независимости Украина сможет пройти без импортированного газа.

НАК "Нефтегаз" / Фото: УНИАН

Также почти каждый энергетический объект имеет запасы горючего и генераторов на случай возможных блекаутов. Однако оккупанты также готовились, считает Чернышев.

Бизнес обсуждал работу в условиях затяжной войны

Работа украинского бизнеса в чрезвычайных условиях и после победы, а также как сделать ее максимально эффективной - главная тема форума "Формула успеха Украины". За почти два года полномасштабного вторжения, уверены организаторы, украинские компании научились приспосабливаться к форс-мажорам. Впрочем, война грозит перерасти в позиционную и растянуться на годы. А это - совершенно другой вызов.

"Война не должна быть оправданием для нехватки достижений, для застоя страны. Есть много вещей по модернизации страны, которые можно обсуждать уже сейчас. Имеется в виду обсуждать архитектуру безопасности, что делать для бизнеса, для экономики, чтобы расти. Несмотря на войну Украина уже имеет немало успешных кейсов", - говорит организатор форума "Формула успеха Украины" Виталий Сыч.

Рост показал оборонный сектор

Ожидаемо стремительный рост показал оборонный сектор. Украина существенно нарастила производство собственного вооружения. И это продукция, которая сегодня помогает побеждать. А в будущем будет наполнять бюджет.

То же самое касается и энергетической безопасности. Даже несмотря на войну и отсутствие финансовых гарантий, иностранные компании верили в Украину и закачивали газ в украинские хранилища. Также за время войны почти на 7 процентов увеличилась и добыча украинского газа.

В то же время наше государство должно продолжать реформы, чтобы стать еще более эффективным. А это должно помочь как можно быстрее стать членом Европейского союза.

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