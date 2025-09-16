Война может закончиться через 107 дней: в Раде ошеломили заявлением

Война в Украине / © ТСН

Война России против Украины точно близится к своему завершению, — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Несмотря на новости о попытках российской армии наступать, в частности, на Днепропетровщину и на других участках, Вениславский заявил о следующем:

«Это моя личная точка зрения, аналитика. Война уж точно не продлится годами. Думаю, речь идет максимум о нескольких месяцах. Может быть, и меньше», — говорит парламентарий.

Но продолжает: «Почему я делаю для себя такой вывод? Первое: несмотря на все информационные сообщения по линии фронта, я и не только я, и военные аналитики, которые смотрят стратегически на эту ситуацию, видят, что военные действия фактически зашли в оперативный тупик. Ни одна из сторон не может добиться не только стратегических, но даже тактических успехов. Продолжаются позиционные бои, фактически идет топтание на месте, мы немного отвоевываем, они (россияне — Ред.) немного надвигают. Все это останавливается и так далее. Достаточно посмотреть на наше и российское продвижение за последний год. Что вышло? Ничего. Потому это первый посыл».

Второй посыл Вениславского, по его словам, следующий: «После того, как Трамп заявил о своих ультиматумах для Путина, после встречи на Аляске, после того, что никакие переговоры между Путиным и Зеленским вряд ли возможны или не дадут результата, он считает, что должна состояться встреча в трехстороннем формате. Трамп, Зеленский и Путин. Я думаю, что такая встреча должна все перспективы состояться в достаточно краткосрочной перспективе. Я думал, что она состоится где-то в начале сентября, сейчас я вижу, что сроки немного смещаются. Но заявления нашего президента, некоторых представителей России и Трампа — они свидетельствуют о том, что этот вопрос стоит на повестке дня. Поэтому от него никуда не денемся».

Следующий посыл, о котором говорит Вениславский, таков: «Согласно определенной информации, Китай во время недавнего празднования победы во Второй мировой войне дал четкие посылы России о необходимости завершать войну и переходить к какому-то более или менее понятному миру между воюющими странами».

Резюмируя, Вениславский говорит о следующем: «Посмотрите заявления представителей правительства РФ. У них экономическая ситуация близится к катастрофической. Все это в комплексе свидетельствует о том, что мы приближаемся точно к завершению войны. Наверняка это будет плюс-минус по нынешней линии разграничения. Те территории, которые контролируются Россией, будут признаны временно оккупированными, а дальше будем переходить в дипломатический формат».

На уточняющий вопрос о том, может ли закончиться война до конца года, Вениславский ответил так: «Думаю, пару месяцев максимум. Скажем так: до конца года (до этого осталось 107 дней — Ред.) есть реальные шансы все это остановить».