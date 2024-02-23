Какой будет война в 2024 году: что планирует захватить Россия и как будет отвечать Украина

Россияне в ближайшее время будут концентрироваться на нескольких участках фронта.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя вероятные планы врага на третий год полномасштабного вторжения.

"По всем направлениям враг активизироваться не может, потому что им самим не хватает ресурса, – считает Александр Коваленко. – Но могут сосредоточиться на каких-то отдельно взятых направлениях".

По словам эксперта, на этот год у россиян фактически запланировано несколько локаций как основных для ведения боевых действий: "После закрытия вопроса с Авдеевкой они будут пытаться действовать на Лимано-Купянском направлении. В первую очередь их интересует, безусловно, Купянск. Они будут активизироваться в районе Бахмута, в направлении Часов Яра, попытаются захватить Богдановку, Ивановское, вернуть контроль над Клищиевкой и Андреевкой. Это если говорить о востоке Украины".

К этому Коваленко добавляет: "Помимо всего прочего, для врага важен контроль по трассе 0532. То есть это Новомихайловка, Константиновка, Победа, Угледар. Они хотят выйти на эту трассу и закрыть вопрос с Угледаром".

Сценарии войны на юге

"На юге для них важно восстановление линии боестолкновения между Вербовым и Роботино. То есть хотят выровнять эту линию, вернуть под свой контроль те территории, которые мы освободили в течение контрнаступления летом 2023 года", – говорит Александр Коваленко.

По словам Коваленко, только после этого россияне будут планировать какие-либо действия в направлении Гуляйполя или Орехова.

"То, что они заявили о том, что Крынки у них под контролем – это не так. Они будут пытаться их взять под свой контроль. Такие у них планы на 2024 год. Но на полное выполнение, их реализацию у них не хватает ресурса. Поэтому они будут концентрироваться на каком-то отдельном направлении", – считает эксперт.

И добавляет: "Мы сейчас видим, что все говорят о боеприпасах. Это намекает на то, что наши международные партнеры нас не оставят в этом и будут стараться максимально помогать с поставками. О многом говорит заявление Петра Павла (президент Чехии – Ред.) о 800 тысячах боеприпасов. Если это удастся реализовать, то этого хватит на полгода. Этого хватит для того, чтобы производить по 5 тысяч выстрелов в сутки. Этого будет достаточно, чтобы сдерживать росссиян и продолжать истощать их".

Как будут действовать ВСУ

"Для нас сейчас приоритет – оборонные действия. Другого варианта у нас сейчас просто нет. Как минимум в первом полугодии 2024 года. Второе полугодие – под вопросом. Все зависит от того, что будет происходить, например, у наших партнеров из США. Оборона позволит истощать врага, накапливать хоть какой-то ресурс для будущего. Сколько будет длиться война – этого никто не знает. Она может закончиться так же неожиданно, как в свое время была освобождена Харьковская область. Все может произойти неожиданно", – резюмирует Александр Коваленко.

Дефицит боеприпасов: что об этом говорит аналитик

Российские войска пользуются временным дефицитом снарядов в украинской армии и активизировали наступление на нескольких направлениях.

По словам Коваленко, россияне активизировали наступление, потому что чувствуют кураж после событий в Авдеевке.

"Это один из факторов, они увидели возможности. Но то, что они сейчас пытаются наступать – это связано преимущественно с тем, что нам не хватает боеприпасов. Они видят это. Они видят то, что нам нечего противопоставить их тактической авиации. Эти факторы влияют на их уверенность. Они пользуются этой возможностью, пока у нас есть дефицит боеприпасов", – говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Но этот дефицит когда-нибудь закончится. Мы надеемся, что поставки боеприпасов выйдут на тот уровень, который был до начала этого политического шапито, который устроили республиканцы в Конгрессе. Но пока есть такая возможность, россияне пытаются ее использовать, чтобы продавить линию боестолкновения, захватить те или иные локации".

Как Россия начала полномасштабное вторжение

24 февраля 2022 года Российская Федерация напала на Украину, начав полномасштабное вторжение. Войска оккупантов ворвались в Украину с нескольких направлений. По оценкам ООН, лишь за первый год вторжения Росии было зафиксировано, что 8 миллионов людей оставили свои дома в поисках безопасности.

Россия практически каждую неделю два года подряд обстреливает мирные города и села артиллерией, ракетами и дронами.

Всему этому предшествовало то, что 22 февраля 2022 года колонны российской техники, не прячась, зашли в оккупированный Донецк после признания Кремлем независимости оккупированных территорий, а 24 февраля российские войска совершили вторжение в Украину с нескольких направлений.

Читайте также: