Война может закончиться прямо сегодня, это может сделать только один человек – посол США при НАТО

В США уверены, что Путин может завершить войну в Украине.

Посол США при НАТО Джулиан Смит считает, что война в Украине может быть завершена в любой момент. Это решение зависит от российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение Джулиан Смит сказала в интервью ТСН.ua.

"Позвольте мне быть очень четкой. Эта захватническая война, которую Россия ведет уже почти год, может закончиться сегодня. Прямо сейчас, когда мы сидим здесь и ведем этот разговор. И это может сделать только один человек. Это президент Путин. Эту войну начала Россия. И Россия может прекратить эту войну немедленно. Мы делаем все возможное, чтобы как можно сильнее давить на Москву, чтобы она приняла это решение. Кроме того, мы хотим, чтобы украинские силы победили", — отметила она.

Посол поражена прогрессом и умелостью украинских военных.

"И поэтому мы уверены, что при условии продолжения трансатлантической поддержки и даже поддержки с далеких континентов, украинские силы и дальше будут преобладать и, в конце концов, победят на поле боя", — уверена Смит.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря внезапно заявил, что не хочет "раскручивать маховик военного конфликта". В то же время глава Кремля сообщил о готовности садиться за стол переговоров и обвинил Украину в нежелании договариваться.

Также российский диктатор отметил, что интенсификация боевых действий в Украине "ведет к неоправданным потерям".

Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине.

Орбан поддержал Россию, а США продолжают давить на Европу, чтобы та поставляла оружие Украине