Война может закончиться уже в 2025 году: громкие прогнозы для Украины

Главный вопрос для украинцев – когда же наконец-то закончится война. Разные эксперты делают разные прогнозы, но теперь действительно высокие ставки делают на 2025 год. Ведь уже 20 января Трамп официально станет президентом США, именно он обещал покончить с войной. В то же время в зоне боевых действий — ад, а дронов, атакующих мирные города, становится с каждым днем все больше.

Действительно ли война может закончиться уже в следующем году и какие для этого должны быть условия, рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

В Украине не проходит ни дня без тревоги, ежедневно оккупанты атакуют как на фронте, так и гражданские объекты. Рои дронов наматывают круги над Украиной и устанавливают новые неутешительные рекорды. 26 ноября в Воздушных силах заявили, что за ночь Россия выпустила по нашему государству 188 шахедов.

После того, как Россия привлекла к войне северокорейских солдат, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Третья мировая уже началась, но вопрос, когда она все-таки закончится, не исчезает.

В мире все чаще говорят по этому поводу про 2025 год. 20 января состоится инаугурация Трампа, который заявлял, мол, закончит войну в Украине через 24 часа. Правда, он говорил, что это будет сразу после выборов.

Как Трамп повлияет на войну?

Как считает журналист Виталий Портников, сменой власти в США может воспользоваться Путин. В эфире "Еспресо" он отметил, что это связано с экономикой РФ, и мол, война может действительно закончиться, по крайней мере, на некоторое время. Но надеяться, что война закончится раз и навсегда, не стоит.

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"Путин должен считаться с происходящим с экономикой РФ. Если он считает, что экономика на грани краха, то может воспользоваться сменой власти в США в январе 2025 года и сказать: "Власть изменилась, они нас уважают, хотят деэскалации, поэтому мы пока остановимся". При этом Медведев может продолжить успокаивать внутреннюю аудиторию словами вроде: "Но потом мы вернемся и всех уничтожим, россияне, ждите, мы их всех уничтожим, просто не сразу", – спрогнозировал журналист.

Портников также отметил, что Путину нужно решить этот вопрос в январе – феврале, потому что если через два года экономика будет в критическом состоянии, а сейчас он ничего не скажет Трампу и продолжит войну, Трамп позже может не захотеть решать этот вопрос.

"Трамп может войти во вкус войны. Ведь война может не повредить его рейтингу, а даже усилить его позиции. Трамп будет поддерживать Украину оружием по программе ленд-лиза, уменьшая расходы для США. Его будут уважать европейцы и украинцы как лидера мира, позволяющего Украине бороться с российским агрессором, а агрессор будет терять экономику, и это уже видно. Через два года, когда Путин захочет. восстановить контакты, Трамп может просто не ответить. "Не знаю такого. Позвоните по телефону Дональду-младшему, он понимает ваши проблемы", — говорил он.

Путин будет договариваться?

По словам Портникова, Путин осознает, что имеет дело с человеком, который не будет ждать у телефона два года. Потому либо он будет договариваться сейчас, либо рискует остаться ни с чем и закончить войну в 2029 году, когда экономика России может окончательно разрушиться. Но дождутся ли они 2029 года?

"Путин не хочет конца в 77 лет, у него же 10 лет государственной деятельности на горизонте, он хочет руководить сильной страной. То есть все зависит не от стратегического решения Трампа, а от представления Путина обо всем этом. Я верю в аналитические способности Путина, когда это не касается Украины, когда это касается Украины, он просто теряет контроль. кто говорят, что война закончится в 2025 году, могут быть правы. Мы в принципе вычислили последовательность", — утверждает журналист.

Как Трамп собирается кончать войну?

Следует напомнить один из способов Трампа, как заставить Путина закончить войну. Еще в предвыборной кампании он заявлял, что его команда планирует ввести новые проекты в области сжиженного природного газа и увеличения добычи нефти в США.

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Отмечается, что одним из первых приоритетов будет отмена паузы в выдаче новых разрешений на экспорт СПГ. Трамп ускорит выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и возобновит планы бурения на шельфе США. Он также попытается добиться одобрения строительства трубопровода Keystone — проекта. План хотят представить в течение нескольких дней после инаугурации.

После таких заявлений российский миллиардер Олег Дерипаска выступил с унылым для России прогнозом по цене на нефть после нововведений Трампа.

"Доброе утро, новый мир. Нефть до 50 долларов до мая, похоже, будет везде", — предположил он.

Трамп и до выборов обещал начать массовую разработку нефтяных скважин, потому что, мол, в Америке больше черного золота, чем в любой другой стране в мире. Больше, чем в Саудовской Аравии, и больше, чем в России. Перед этим Трамп заявлял, что достаточно снизить цену на нефть до 40 долларов за баррель, и Путин не сможет продолжать вести войну.

Когда прекратятся боевые действия?

"Боевые действия между Россией и Украиной в 2025 году могут прекратиться, поскольку обе стороны близки к истощению и предпочли бы, чтобы конфликт сошел на нет", — говорится в публикации The Economist.

Журналисты также отметили, что не только Украина столкнулась с жестокими последствиями войны. Российская экономика тоже страдает из-за сочетания западных санкций, нехватки рабочей силы и выезда людей за границу.

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В начале ноября инфляция в РФ достигала двузначных цифр, процентные ставки составляли 21%, а 40% бюджета уходило на военные расходы, так что по мнению издания, в 2025 году на Украину возрастет давление с целью вступления в ту или иную форму переговоров с Россией.

При этом в статье отмечают, что в рамках возможного соглашения Украине придется смириться с потерей части своей территории. В то же время в издании пишут, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полное членство в НАТО. Это, вероятно, стало бы приемлемым решением для Киева, хотя Украине будет болезненно его проглотить. Однако с возвращением Трампа к власти Украина, вероятно, не присоединится к НАТО в течение многих лет, если вообще присоединится.

"Но Украина все равно может получить определенные гарантии безопасности. В любом случае, по крайней мере, сейчас кажется очень вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и когда это произойдет, боевые действия могут резко утихнуть даже до прекращения огня. Именно это и произошло в 2014 году (хотя это прекращение огня никогда полностью не соблюдалось). Пока продолжаются переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Несовершенный, да, но гораздо лучше, чем то, как дела сейчас”, — говорится в публикации The Economist.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине можно закончить в 2025 году, если оказывать давление на РФ благодаря усилению Украины и через дипломатические инструменты.

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