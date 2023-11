Война на Ближнем Востоке: что известно об обстрелах Газы и чего требует Израиль от ХАМАСа

Арабские СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными. Будут менять в формате: сто детей и женщин с одной стороны на сто детей и женщин с другой. Об этом удалось договориться при посредничестве Катара. Официального подтверждения этой информации пока нет. Война Израиля с террористической группировкой ХАМАС, которая держит под контролем Сектор Газа, длится больше месяца.

Обстрелы Сектора Газы

Израиль в Газе атаковал двор госпиталя Аль-Шифа, где скрывалось множество людей. Израиль же отмечал, что там были и террористы ХАМАСа. После бомбардировки там погибли 13 человек.

Проблема быстрой эвакуации такого количества людей и в том, что в секторе Газа почти нет горючего, и в том, что центр и юг сектора, куда передвигаются люди – тоже под постоянными обстрелами.

Сектор Газа под израильскими авиаударами / Фото: Getty Images

Во всем мире проходят протесты в поддержку Палестины

По улицам крупнейших городов мира катятся протесты, требующие немедленной остановки войны. И остановки помощи Израилю - в частности американской. Палестину требуют освободить. Правда, самый известный по всему миру слоган: "from the river to the see".

"От реки до моря Палестина будет свободна" - символизирует палестинский контроль над всей территорией Израиля от реки Иордан до Средиземного моря. Что при этом должно произойти с евреями - протестующие в западных странах не говорят.

Завтра в Лондоне объявлен самый большой марш за последние недели, полицию, чтобы поддерживать порядок, созывают из окрестностей, потому что собственной в столице Великобритании не хватает.

Чего хочет Израиль

Правительство Соединенных Штатов, которое первые недели безоговорочно поддерживало Израиль, последние дни подчеркивает, что военные должны помнить о международном гуманитарном праве.

На это премьер Израиля с экранов крупнейшего прореспубликанского телеканала Америки подчеркивает: никакого прекращения огня до освобождения двухсот сорока заложников, которых уже больше месяца удерживают боевики ХАМАСа.

Сектор Газы / Фото: Associated Press

"Сейчас в Секторе Газа остаются несколько десятков наших детей, на глазах у некоторых из них убили родителей. Эти человеческие чудовища похитили их и удерживают у себя. Как отец я спрашиваю у мира - какой отец прекратил бы искать своих детей? Для меня каждый из этих детей - мой. И я не остановлюсь, пока их не вытащу", - говорит министр обороны Израиля Йоав Галант.

Что будет с Сектором Газа после войны

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, с которым ранее говорил госсекретарь Соединенных Штатов сегодня заявил, что готов взять Сектор Газа под контроль после того, как Израиль закончит боевые действия, но настаивает: это должно быть частью политического решения. Оно известно под названием "два государства для двух народов", поддержано ООН и предусматривает создание отдельного Палестинского государства в границах 1967-го года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Пока нет никаких признаков, что Израиль, который держит Восточный Иерусалим под контролем безопасности - на это согласится. Однако премьер Нетаньяху неоднократно повторял, что не собирается в очередной раз оккупировать Газу - до сих пор неизвестно, что собирается делать с этой территорией Израиль после того, как объявит войну законченной.

