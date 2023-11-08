Война на Ближнем Востоке: что происходит в Газе и почему Израиль склоняют к перемирию

Соединенные Штаты все активнее склоняют Израиль к гуманитарной паузе на несколько дней.

Проходит месяц от самого страшного теракта в истории Израиля. Теперь правозащитные организации призывают пострадавшую от действий ХАМАСа страну к перемирию. А палестинская террористическая группировка и дальше ведет уличные бои в городе Газа, полностью окруженное израильской армией.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Израиль хочет уничтожить ХАМАС

Из-за теракта ХАМАСа известно о 1400 погибших в Израиле и 240 заложниках, о судьбе которых уже месяц ничего не известно.

Война, которую в ответ объявил против ХАМАСа Израиль, так же затрагивает каждого палестинца по всему миру.

"Просто сейчас мы воюем в важнейшем центре Сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетия ЦАХАЛ воюет в сердце Сектора Газы, в сердце терроризма. Это тяжелая и сложная война и к сожалению у нее есть цена", - говорит командующий южного военного округа Израиля Ярон Финкельман.

Сектор Газы / Фото: Associated Press

В секторе Газа гибнут дети, потому что ХАМАС намеренно так разместил свою инфраструктуру

Вокруг крупнейшего в Газе госпиталя Аль-Шифа все в палатках: здесь сотни людей, хотя израильская армия давно заявляла, что один из штабов ХАМАС расположен прямо под госпиталем. Несмотря на призывы к эвакуации, здесь до сих пор много детей.

Израильские военные в секторе Газа / Фото: Associated Press

Статистика, публикуемая подконтрольным ХАМАСом министерством здравоохранения Сектору Газы такова: за месяц этой войны погибло более десяти тысяч палестинцев, две трети из них — женщины и дети.

Сектор Газы / Фото: Associated Press

Израильские военные продолжают приводить доказательства того, что группировка ХАМАС обустраивает свою боевую инфраструктуру, прикрываясь гражданскими жизнями – один из последних примеров это туннель, выходящий на поверхность рядом с детским парком.

Израиль призывают к паузе

Соединенные Штаты все активнее склоняют Израиль к гуманитарной паузе на несколько дней. Считается, что это поможет переговорам об освобождении по крайней мере части заложников. Израильский премьер Нетаньяху говорит, что он против.

Вслед за госсекретарем Соединенных Штатов сначала в Израиль, затем по странам Ближнего Востока отправился директор ЦРУ.

В Токио министры стран Большой семерки собираются делать совместное заявление, в котором, скорее всего, тоже призовут Израиль к гуманитарному перемирию.

Сектор Газы / Фото: Associated Press

Израильская пресса, которая до этого несколько дней писала о возможном визите Владимира Зеленского, теперь сообщает, что визит отложен на неизвестный срок из-за того, что информация просочилась в СМИ.

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