Война на паузе: как пять недель конфликта в Иране изменили мир и роль Украины

То, что планировалось как молниеносная операция по свержению режима аятолл, превратилось в незавершенную войну, где каждый называет себя победителем. Пять недель операции «Эпическая ярость» (или «Рык льва») привели к убийству верховного лидера Ирана, но в то же время поставили мир на порог экономического коллапса.

О том, почему американские авианосцы не смогли сломать иранскую систему и какую роль в защите Персидского залива сыграли украинские эксперты — в большом репортаже Елены Черняковой для ТСН.

Почему началась война в Иране

Войне предшествовали изнурительные переговоры. США настаивали на вывозе запасов обогащенного урана, Тегеран требовал снятия санкций. Дональд Трамп, верный своей тактике, установил двухнедельный дедлайн.

«Они не могут и дальше угрожать стабильности региона. Если соглашения не будет — случится неприятность», — заявил Трамп 19 февраля.

Неприятности начались 28 февраля в 8 утра.

Ликвидация диктатора: успех, не ставший финалом

Авианосцы США и израильская авиация ударили по 30 целям. Главным событием стало убийство 86-летнего Али Хаменеи. На его резиденцию сбросили 30 авиабомб, уничтожив всю верхушку режима.

Однако режим устоял. Система дублирования власти, выстроенная десятилетиями, выдвинула нового лидера — сына погибшего, Моджтаба Хаменеи. Несмотря на слухи о его тяжелом ранении, режим ответил тактикой «тысячи порезов».

Ответ Ирана

Иран не пошел в прямое столкновение, а ударил по логистике и энергетике союзников США. Под огнем оказались Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Цены на газ в ЕС подскочили на 70%, на нефть — на 35%.

За первую неделю союзники выстрелили более 800 ракет к системам Patriot — запас, который восстанавливается два года. В этот момент на арену вышла Украина.

Украинский фактор в Персидском заливе

Украина стала единственной страной, которая оказала реальную помощь в защите неба. 200 украинских экспертов прибыли в регион, чтобы обучать местных сбивать рои дронов. Владимир Зеленский подписал два десятилетних оборонных соглашения с лидерами Ближнего Востока.

Владимир Зеленский: «Это демонстрация решений: как должна защищаться инфраструктура от ударов различного характера. Мы формируем десятилетнее сотрудничество. Это наш глобальный экспорт опыта».

Пауза или финал?

Война влетела миру в копеечку: только ЕС потерял 14 миллиардов евро. Рейтинг Трампа в США начал падать из-за цен на заправках. В ответ президент США прибегнул к ультиматумам, угрожая завтра до полуночи уничтожить все мосты и электростанции Ирана.

Однако за несколько часов до дедлайна, при посредничестве Пакистана, стороны договорились о перемирии на две недели. Трамп называет европейских союзников «бумажными тиграми», но факт остается фактом: США потеряли немало оружия и имиджа, а режим аятолл, хоть и ранен, до сих пор держит в руках ключи от Ормузского пролива.

