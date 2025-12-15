Война на севере Харьковщины: военные ВСУ откровенно рассказали, что там происходит

Война в Украине

Реклама

На севере Харьковщины не утихают бои дронов и артиллерии, а вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно ищут пути для проникновения вглубь украинской территории. Чтобы исключить приближение оккупантов к областному центру, круглосуточно работают экипажи батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.

Съемочная группа ТСН стала свидетелем, как экипаж тяжелого гексакоптера «Вампир» выполнял специальную ночную миссию — уничтожение вражеского тайника.

На экранах размещен QR-код — это специальный сбор именно на гексакоптеры «Вампир», которые критически необходимы Воинам 58-й бригады для защиты Харьковщины.

Реклама

Война дронов и минирование: как защищают Харьковскую область

С перерывами только на короткий отдых, экипажи бомберов каждый вечер грузят в пикапы дроны, боеприпасы и инструменты и отправляются на позиции. Они работают вплотную к северной границе, несмотря на погоду. С собой всегда берут дополнительную защиту.

«Коток», штурман экипажа тяжелого бомбера 58 ОМПБр, объясняет интенсивность работы:

«Сейчас очень так много-много работы. Летом мы начинаем работать в половине одиннадцатого-одиннадцатого, и работаем там до трех, до половины четвертого. То сейчас мы работаем прям с четырех вечера, с пяти вечера и прям до шести, до половины шестого, до пяти. Когда как«.

Сейчас значительную часть времени экипажи посвящают минированию потенциальных путей и маршрутов продвижения врага.

Реклама

«Норд», пилот тяжелого бомбера 58 ОМПБр, подтверждает смену приоритетов:

«Сейчас больше минирование идет. Это возможные пути продвижения врага? Да-да-да! Где ДРГ, пехота проходит, там к позициям. Логистику минируем в целом».

Кроме того, экипаж «Норда» выполняет много стартов для доставки самого необходимого — боеприпасов, еды и воды — пехотинцам на «нуле».

Уничтожение цели: ночная миссия «Вампира»

Однако больше всего пилоту «Норда» нравится работать именно на поражение. Для этого они используют мощные четырехсотые боеприпасы МОА.

Реклама

"Норд»: «Боеприпасы, если брать на поражение вылет — то четырехсотые МОА. Когда бросаем. Они более точно залетают. Да и в принципе, поражение интереснее, чем там минирование или логистику отправлять«.

Этой ночью цель была максимально «жирная»: тайник московитских специалистов, которые терроризируют северное пограничье.

" У нас будет три боекомплекта. Два, которые будут разрывные, мы вскроем дом. Крышу — все. А потом закинем туда просто зажигалку. И мы их сожжем!»

Несмотря на высокий риск быть сбитым стрелковым оружием из-за большого размера дрона, пилот «Норд» рискнул снизиться, чтобы обеспечить максимальную точность.

Реклама

После сброса первых бомб, на экране наблюдения было видно яркое воспламенение:

После успешного возвращения дрона штаб подтвердил: благодаря коллективным стараниям воинов 58-й бригады, стартовых площадок российских пилотов вблизи украинской границы стало меньше.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 15 декабря. Дроны атаковали Москву! Второй раунд переговоров в Берлине!