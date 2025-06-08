Война на территории России: удар по "Искандерам" и окружение вражеских подразделений

Война в Украине / © ТСН.ua

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Украинские вооруженные силы продолжают наносить асимметричные удары по врагу на его же территории. На Курщине украинские бойцы взяли в окружение сразу несколько российских подразделений, а в Брянской области уничтожили три ракетных комплекса "Искандер-М", из которых враг обстреливал Киев. Во время удара по "Искандерам" были уничтожены российские ракетчики, среди которых высокопоставленный офицер.

О деталях этих успешных операций рассказал в своем репортаже в ТСН.Тиждень военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Брянщина

Во время попытки обстрела Киева 5 июня была уничтожена российская пусковая установка "Искандер-М". А вместе с ракетами и четырнадцать убийц, которые их запускали. Половина из списка ликвидированных - офицеры. Среди них - подполковник Олег Подозеров.

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Установка, которую сожгли "Хаймарсы", была развернута в 40 километрах от границы, в Брянской области РФ. Ракетчики, наверное, думали, что их не достанут. Но безнаказанность военных преступников закончилась.

"Вести войну, я считаю, надо на их территории. Они продолжают лезть. Надо заходит туда и разбивать их группировку", - отметил "Радик", офицер 253-го ОШБ "Арей" УДА.

Курщина

"Радик" и его побратимы из батальона "Арей" воюют в Теткино - большом поселке на Курщине. Украинские войска зашли в Теткино несколько недель назад. Бои продолжаются практически в центре поселка.

"Разгоняют их местные паблики, их военные, что Теткино в окружении. И это также, учитывая то, что происходит "за поребриком", очень неплохо влияет на общую ситуацию. В том числе, им приходится оттягивать сюда подразделения, которые здесь не стояли", - рассказывает "Фарик", офицер 253-го ОШБ "Арей" УДА.

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Россияне цепляются за промышленную зону Теткино. Пехотинцы атакуют врага, вступая в бой с россиянами на близкой дистанции. Украинская авиация высокоточными бомбами разрушает пункты управления вражеских дронов.

Наши закрепились в Теткино, в том числе и часть "Украинской Добровольческой Армии", батальон "Арей".

"Это стратегически важный объект. Перед тем, как мы зашли в село, по нам за четыре дня использовали 209 КАБов и не могли нас выбить. Против нас начали применять спецуру - Псковский спецназ", - рассказал "Македонец", командир 253-го ОШБ "Арей" УДА.

Штурмовики "Арея" прорвались к железнодорожному мосту. А на другом участке несколько украинских смельчаков захватили большую группу российских пленных.

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"9 человек их было, не 9, а 11, но 2 не вывели. Россияне увидели, что их мы выводим, руки связаны, мы их выводим с позиции. И они начали их FPV-шками добивать. Двое не выжило, потому что они убили их", - рассказал офицер с позывным "Радик".

Как пояснил "Фарик", среди пленных был один офицер и спецназовцы, поэтому россияне пытались уничтожить "своих" до того, как они успеют передать какую-то информацию.

О том, что во время захвата в плен по россиянам стреляла собственная артиллерия подтвердили пленные - Евгений Збоев и Владислав Чернышев.

Российского офицера Алексея Мамаева удалось вывести из-под обстрела "своих" без единой царапины. Он до сих пор удивлен изобретательностью украинцев, которые, притворившись россиянами, захватили спецназовцев.

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Интеллект, кажется, это единственный ресурс, которого хватает украинцам. Там, где наши военные действуют умнее врага, ситуация остается под контролем.

Северщина

В 10-й горноштурмовой бригаде "Эдельвейс" только что создан отдельный батальон беспилотных систем. В новых условиях, сложившихся на этом участке фронта, это просто необходимость.

"Это не прямые стрелковые бои, потому что на десять "орков" [российских солдат], девять убиваются силами беспилотных систем, и один - где-то артиллерия или стрелковый бой", - рассказывает "Борик", командир роты батальона беспилотных систем "Стриж" 10-й ОГШБР:

Бригада второй год держит оборону возле Северска. Россияне уже несколько недель подряд пытаются взять город в кольцо.

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"Они делают все, чтобы перекрыть нам логистику и поразить позиции пилотов. Это у них сейчас приоритетные цели. Конечно, мы готовим позиции, чтобы изменить точки, с которых мы работаем", - рассказал "Панда", заместитель командира батальона беспилотных систем "Стриж" 10-й ОГШБР.

От дронов здесь отбиваются дробовиком.

"До нас долетают ФПВ противника, РЭБу мы не доверяем, доверяем только помпе", - признается "Зая", врио командира взвода.

Отсюда по врагу тоже работают FPV-дронами, но особыми. Они называются "Дартс". Это такой себе FPV, только с крыльями.

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Используется, в частности, для поражения пушек противника, то есть, для так называемой контрбатарейной борьбы. Заменяет собой дальнобойные украинские пушки. Но эта "птичка" в сборе стоит в 5 раз дешевле, чем один артиллерийский снаряд. Дешевое, но эффективное оружие имеет крылья из пенопласта, а корпус - из фанеры. По вражеской технике работают тандемным зарядом.

"Кумулятивная струя до десяти метров пробивает все цели", - объясняет "Паштет", оператор БПЛА.

"Дартс" преодолевает до полусотни километров и, если наведется на цель, РЭБ его уже не остановит. Именно то, что нужно под Северском.

"В радиусе тридцати километров я забыл, когда видел какую-то тяжелую технику, например, какой-то танк. Мы фокусируемся на логистике, на перемещении тяжелой техники, которая готовится к штурмам", - рассказывает "Паштет".

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Боеприпасы для "Дартс" готовят здесь, в подземной мастерской, которая работает на весь батальон беспилотных систем.

Купянщина

В районе села Двуречная на Харьковщине держит оборону 8-й батальон 10-й горноштурмовой бригады. Враг перешел на правую сторону реки Оскол и захватил часть Двуречной. Он пытается создать плацдарм. И с этого плацдарма начать окружение Купянска.

"Линия стала. У них нет продвижения. Ребята стоят и в селе, и возле села", - отметил "Малый", помощник гранатометчика.

Доставка еды, боеприпасов, медикаментов защитникам Двуречной - смертельно опасна. В воздухе - десятки вражеских ФОВ. А земля под колесами усеяна минами.

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На данный момент единственное решение помочь удержать село - наземные роботизированные комплексы. Беспилотник похож на некий "мультитул" на гусеницах. Доставка грузов, эвакуация погибших и раненых, установка заграждений и даже минирование - под каждую задачу свой модуль.

Рельеф и погода пока что позволяют заезжать в Доворичную и колесными роботами. Они могут преодолевать расстояние 10 км туда и обратно.

"Практически война дронов, что воздушных, что наземных. Прежде всего, для чего это нужно, это сохранение жизней", - отметил "Кицюня", командир отделения взвода огневой поддержки:

Робот сохраняет жизнь пехотинца. Но заменить его не может. Войну выигрывают люди. Украина держится там, где стоит пехота.

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Напомним, Россия распространила фейк о продвижении своих войск к административной границе Донецкой области и якобы наступление на территорию Днепропетровщины