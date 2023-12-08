Война наконец-то может завершиться: какое громкое заявление сделали в США и перед каким выбором предстанет Путин

В США наконец-то назвали, когда должна завершиться война в Украине. О планах Белого дома на 2024 год, помощи Украине и судьбе временно оккупированных территорий рассказал заместитель советника Белого дома Джонатан Файне.

Подробности — в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналиста Артема Зябкина.

Важное известие из Соединенных Штатов

Наконец-то хоть какая-то хорошая новость из США. На фоне бесконечных дискуссий вокруг помощи Украине в американском Конгрессе в Белом доме расставили все точки над i. Заместитель советника Байдена по нацбезопасности Джонатан Файнер издал стратегический план США по Украине. Он точно совпадает с надеждами всех украинцев. В Вашингтоне не планируют затягивать войну, хотя хотят завершить ее уже в конце 24-го года.

Это прорыв

“Мы бы хотели, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также способны снова начать наступление”, — сказал Файнер.

Как пишут СМИ, такая риторика едва ли не прорывна для США, потому что они впервые четко заявили, какова цель на эту войну. Вспомните только расплывчатые формулировки как вот "не дадим Путину выиграть", или "помогать Украине сколько будет нужно".

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Так вот теперь мы знаем, какой план у США до конца следующего года заставить Россию пойти на уступки Украине и вернуть ей захваченные территории. Если нет, то Россия уже будет иметь дело с совсем другой Украиной: с более мощной армией и экономикой.



Возможно ли это реализовать? На самом деле да, но для этого нужно много оружия и финансов. Белый дом заложил для Украины 61 миллиард долларов помощи, но за это еще должны проголосовать конгрессмены. А с этим пока проблемы, которые ругают парламентариев даже Байден. В своем крайнем обращении он буквально "наехал" на республиканцев, которые и блокируют помощь.

Республиканцы в Конгрессе стремятся к ходу от содействия для Украины безнадежно они могут бороться через свои чрезвычайные партийные полиции.



Это политический blackmail, pur and simple.



Стекы являются высокими и последствиями являются важными для политического постоянства. — President Biden (@POTUS) December 6, 2023

“Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою крайне заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны”, — написал Джо Байден.

В Белом доме готовы на уступки?

Но в Белом доме понимают, что чрезмерное давление на своих политических оппонентов до добра не приведет. Те и так стоят рогом на своем и не хотят идти на уступки. А вот Байден, как пишет Reuters, уже готов идти на них в вопросах внутренних, лишь бы средства пошли в Украину. Заметим, что вместе с Украиной также полностью заблокирована помощь и Израилю, и даже Тайваню. Судьба этих денег должна решиться до 14 декабря, так что времени мало.

А "реальные" ли планы США?

Деньги — это важно, но воевать придется только украинцам. Для этого Украине нужно больше новейшего оружия. 7 декабря Киев пригласил у Вашингтона новые "вкусики" для ВСУ. Список действительно поражает своей амбициозностью. В нем, кроме дополнительных F-16, еще и другие истребители — более новые F-18 Hornet, а также военные вертолеты Apache и Black Hawk и подобные украинскому АН-124 "Руслан" американские C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules. это грузовые самолеты.

Также в списке кое-что новое – это беспилотник MQ-9B Skyguardian. Эта новейшая разведывательная птичка должна помочь ВСУ видеть Крым и пограничники как на ладони и помогать украинским ракетчикам чаще дарить хлопок рашистам.

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