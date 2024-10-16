Война не закончится раньше 2027 года?: военный эксперт шокировал прогнозом

Скорее всего, война не закончится в ближайшие три года.

Вопрос окончания войны России против Украины звучит постоянно как у нас, так и за границей: когда, как и на каких условиях. Президент Владимир Зеленский недавно сделал громкое заявление. По его словам, война в Украине может закончиться уже в следующем, 2025 году. Мол, ситуация на поле боя позволяет говорить о таких перспективах.

“В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позже 2025 года”, – заявил Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа.

Президент говорит, что надеется на "лидерскую позицию президента Байдена", "сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии, Италии" и других стран, чтобы обеспечить мир в Украине. По его словам, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

В то же время, в последние месяцы Россия начала активно продвигаться на фронте. В августе и сентябре 2024 года оккупанты захватили в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год.

По данным War Mapper, в первом полугодии этого года России удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре – 468 квадратных километров.

Перспективы развития и окончания войны в комментарии ТСН.ua проанализировал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Впрочем, по его мнению, Украина упустила шанс быстро завершить войну с Россией.

Украина упустила шанс быстро закончить войну

Если бы в 2022 году западные партнеры предоставили Украине все, что просил главнокомандующий Валерий Залужный, до конца года была возможность вытолкать российскую армию за пределы Украины, считает Роман Свитан.

"Причем из Крыма в том числе. Тогда было всего около 180 тысяч российской армии, не подготовленной. А нам нужны были самолеты, на которые были выделены так и не использованные 100 миллионов долларов. И нам не дали практически ничего. Мы вытеснили россиян из Изюмского котла, убирали их с правого берега Днепра. То есть можно было бы продвигаться дальше. Нас просто остановили наши партнеры", – говорит военный эксперт.

По его словам, в 2022 году можно было восстановить территориальную целостность.

"Если бы нам дали те же самолеты, танки, ракеты и боеприпасы, которые просил Залужный, то уже в этом году мы бы уже завершали освобождение Крыма и Донбасса", — считает Роман Свитан.

Скорее всего, война не закончится в ближайшие три года.

Сегодня Украина находится в той ситуации, когда нельзя спрогнозировать поставки необходимых боеприпасов и средств поражения на ближайшее время.

“Поэтому, если исходить из того, что есть – без преувеличения, то есть, что мы уже получаем и реально планируем получать – самолеты начали, “Миражи” подойдут, средства поражения – то раньше, чем через три года, мы не закончим освобождение нашей территории ”, – говорит Роман Свитан.

В то же время, по его мнению, боевые столкновения не прекратятся до развала Российской Федерации. На что нужно еще не менее семи-восьми лет.

"Опять же, если будут применены определенные экономические рычаги на Российскую Федерацию и введены вторичные санкции на страны и компании, которые с РФ сотрудничают. Поэтому минимальные сроки, которые можно сейчас планировать, – это три года", — считает Роман Свитан.

По его словам, в 2025 году, если Украина получит в достаточном количестве самолеты и средства поражения к ним, сможет начать освобождение или освободить Крым.

“Это только к концу следующего года. А зачищать Крым полностью и начать освобождение Донбасса мы сможем только в 2026 году. Причем выходом по Дону на Ростов. Только так, иначе Донбасс уже не освободить. Они уже слишком далеко зашли. А это значит, что в 2026 и 2027 годах нам еще воевать”, — говорит военный эксперт.

Роман Свитан считает, что активные боевые действия продлятся еще не менее трех лет. А после вытеснения российской армии с территории Украины на территории РФ могут возникать военные конфликты, которые придется сдерживать.

“Нам еще нужно быть участниками развала Российской империи на составляющие ее государства, которое будет проводиться, в том числе, и военными способами. То есть будет большое количество военных конфликтов на территории РФ, которые будут до нас тоже доставать. Надо будет сдерживать такие всплески и воевать, разумеется, с меньшей интенсивностью, но, тем не менее, воевать", — говорит Роман Свитан.

По словам военного эксперта, сегодня ситуация на фронте усложняется.

Российская военная машина запущена на полные обороты, и россиянам помогают Северная Корея, Китай, Иран. А это уже дополнительные силы и средства, которые могут появиться в России – с ними придется бороться”, – рассказал Роман Свитан.

Как освободить оккупированные территории

У Украины лучшая позиция с точки зрения ведения боевых действий, считает Роман Свитан — российская армия прижата к морю в Азовском регионе, зажата в оперативном котле в Крыму. Впрочем, чтобы освободить Донбасс, вероятно, ВСУ придется заходить на территорию РФ.

“Есть возможность отсечь Донбасс по Дону – пожалуй, нужно будет заходить на российскую территорию. Сейчас уже никто не сомневается, что возможно. Мы зашли на Курскую землю, а для того, чтобы освободить Донбасс, нужно будет заходить на Воронежскую территорию, на Ростовскую, доходить до Северского Донца, Дона. Но это все время. Это серьезные операции, к которым нужно серьезно готовиться", – говорит Роман Свитан.

По его словам, единственный механизм для выполнения таких операций — это профессиональная армия.

“Не любительская армия, не мобилизованная армия, ожидающая демобилизации. Это армия из военнослужащих, выбравших в профессию военный путь на десятки лет. То есть армия, которая сейчас не создана. В настоящее время законы о мобилизации не создают профессиональную армию, а наоборот ее разрушают. Поэтому нам еще нужно здесь работать”, — считает военный эксперт.

Почему Украина продолжает терять территории

Сегодня россияне пытаются закончить летнюю военную кампанию – выйти на границы Донецкой и Луганской области.

По словам Романа Свитана, для этого враг бросает все имеющиеся резервы и использует оставшиеся сухие дни и недели. Поэтому интенсивность боев максимальна с использованием всех сил и средств.

“А поскольку у нас за последний год полностью провалена мобилизация — у нас не создается профессиональная армия, а разрушается. Она разрушается "бусификацией", "могилизацией", законом, который не поставил в строй профессионалов, а поставил на линию столкновения людей, которые воевать не могут по разным причинам — не мотивированных, мобилизованных в принудительном порядке людей, бросающих оружие, позиции, подставляющие профессиональные части. Как это было, например, в Угледаре. Причина наших бед и потерь – это неправильный подход к формированию армии. Как не профессиональной, а "бусифицированной", — считает военный эксперт.

Что нужно изменить уже сейчас

Изменить ситуацию сейчас можно, если поставить в строй хотя бы мотивированных военных, говорит Роман Свитан.

“А это госслужащие, мотивированные денежным довольствием от государства. Поэтому пока не поставим в строй госслужащих, потому что профессиональную армию быстро не построишь, будем сыпаться по восточному фронту, терять наши территории каждый день", — считает Роман Свитан.

Напомним, Россия приостановила массированные ракетные атаки по Украине. Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев допустил неожиданный сценарий.

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