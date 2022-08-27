Война одного человека: Пионтковский рассказал, почему "фюрер" Путин боится всеобщей мобилизации

Указ "фюрера" свидетельствует о том, что он хочет увеличить реальное количество военнослужащих. Такое решение означает отказ от масштабной мобилизации.

Об этом ТСН рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, снаружи указ о мобилизации выглядит как "шаг воина, командира, ведущего нацию на войну с нацистскими врагами".

"Решением об увеличении армии на 143 тысячи он (Путин — Ред.) планирует найти резервистов и так называемых военных добровольцев. Фактически — наемников. И мы видим, где он их наскребает, — в тюрьмах. Его любимец, бывший зек Пригожин (владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин — Ред.) ездит по месяцам заключения и обещает свободу, финансовое вознаграждение.Все это говорит об одном, что, несмотря на все усилия пропаганды, социальной поддержки общества в войне нет.Когда главнокомандуя, президент боится объявить всеобщую мобилизацию, это показывает, что эта война по большому счету — война одного человека", — подчеркнул российский оппозиционер.

Как сообщалось, Владимир Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн. 39 тыс. человек. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

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