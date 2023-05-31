Война перекидывается на территорию РФ: Подоляк рассказал, что будет происходить в России дальше

Война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, перебрасывается на территорию РФ. Она будет только расти в своем геометрическом прогрессе.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Завтрак 1+1". р

"Это объективное развитие событий (атака на Москву – ред.). Война постепенно возвращается в Российскую Федерацию, потому что такой интенсивности война не может иначе закончиться. Оно будет идти к своему логическому завершению. И все это будет увеличивать масштабы, количество проявлений именно войны на территории РФ.Она (война – ред.) уже идет.Идет Белгородская область, постоянно увеличивающее количество случаев не только на приграничных территориях, но и в глубине России.Постепенно увеличивается количество эксцессов в Москве или в Подмосковье. Это не о когда-то, это уже происходит. Просто масштабирование будет в геометрической прогрессии", – сказал он.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм после визита в Киев уверен, что россияне проиграют войну. Такое мнение он высказал после ознакомления некоторых пунктов контрнаступления ВСУ.

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