Война повлияла на ситуацию с насилием в Украине: как предотвратить и куда обращаться, если это уже произошло

Более 33% женщин в мире хотя бы раз в жизни столкнулись с насилием по отношению к себе. И это при том, что официальные данные могут не отражать реальный масштаб проблемы. 25 ноября отмечают международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и детей.

Именно поэтому ежегодно с сегодняшнего дня, с 25 ноября по 10 декабря, когда мы отмечаем День прав человека, продолжаются 16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия. Ежегодно Представительство в Украине Международной организации по миграции проводит информационную кампанию, которая раскрывает опасность толерования насилия.

Продолжится просветительская кампания и в "Сніданке з 1+1", где будут рассказывать о влиянии полномасштабной войны на домашнее и гендерно обусловленное насилие, о заметной тенденции обесценивать тему личной опасности на фоне общенациональных вызовов и как искать помощь в условиях войны.

Про вопросы домашнего и гендерно обусловленного насилия – Стивен Роджерс и Мирослава Мосиюк

"Первоочередная задача МОМ в Украине — оказывать поддержку пострадавшему от войны населению. Это перемещенные люди, которые потеряли свои дома, потеряли средства к существованию, потеряли работу, родственники которых находятся в Европе, а они остались в Украине наедине. В том числе эти 16 дней — они тоже призваны увеличивать влияние на предотвращение гендерно обусловленного насилия", - рассказал заместитель председателя Представительства Международной организации по миграции в Украине Стивен Роджерс.

Как война повлияла на ситуацию с насилием в Украине? Какие новые риски возникли?

По словам национального координатора по предотвращению сексуальной эксплуатации и надругательства Мирославы Мосиюк, война еще больше обострила проблемы и ситуацию с насилием в Украине.

"К большому сожалению во время войны риски растут, поскольку есть такая тенденция. Люди страдают очень сильно эмоционально, они много теряют, постоянные воздушные тревоги, бомбардировки, информационное пространство заполнено насилием. Соответственно это влияет на ментальное здоровье людей и таким образом оно сублимируется в формы, проявляющиеся в агрессию и насилие", — говорит координатор.

Риски увеличения насилия в условиях войны

Риск увеличения насилия из-за войны войны растет из-за:

психоэмоциональных нагрузок;

быстрых изменений;

потери экономической свободы;

вынужденного переселения;

ограничения в движении.

В украинском обществе и до полномасштабной войны было привычным замалчивать тему насилия. Поэтому сейчас, глядя на ситуацию на фронте, могут сказать, что вопрос гендерного насилия — "не на повестке дня".

"Во время войны из-за стресса насилие может стать механизмом защиты. И люди могут обесценивать свой опыт, потому что они видят, что девушки и парни погибают на фронте. Тем самым люди уменьшают свой личный опыт, который они пережили. Если мы не будем обращать на это внимание – проблемы будут расти и расти", – объясняет Стивен Роджерс.

В то же время Мирослава Мосиюк отмечает, что война нормализует насилие и это тоже риск.

"Общество живет в режиме выживания и удовлетворения базовых потребностей. И соответственно из-за этого насилие заполняет информационное пространство, оно нормализуется и игнорируется", — отмечает она.

Реально ли в условиях войны отстоять свои права, если ты стал жертвой насилия?

Не только реально, но и нужно, отмечает координатор по предотвращению сексуальной эксплуатации и надругательства. "Сейчас особенно нужно заботиться о здоровье нации и здоровом обществе. Есть службы психологической помощи, в том числе и у МОМ. Так же и правоохранительные органы. Поэтому нужно отстаивать и заботиться о своей эмоциональной безопасности", — советует Мирослава Мосиюк.

Куда обращаться и как поступать?

В организации Ла Страда есть Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по телефонам:

116 123 с мобильного

с мобильного 0 800 500 335 с мобильного или стационарного

В МОМ также есть горячая линия эмоциональной поддержки – 0800 211 444.

Как стереотипы влияют на ситуацию с насилием

Координатор по предотвращению сексуальной эксплуатации и надругательства Мирослава Мосиюк говорит, что гендерный дисбаланс в обществе является одной из первопричин насилия. Речь идет именно о гендерной пропасти и о дисбалансе власти.

Топ-стереотипов, которые становятся причиной насилия:

женщина должна все терпеть

мужчина не должен просить помощи

Однако следует отметить, что от насилия могут пострадать не только женщины, но и мужчины.

По словам экспертов, женщины, ставшие жертвами насилия, не обращаются за помощью из-за страха, а мужчины из-за стыда. Но на самом деле здесь нечего стесняться и это не только не проявление слабости, а наоборот — это смелость просить о помощи.

Итак, в целом информационная кампания "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" имеет два больших послания. Первый – что делать обществу, чтобы предотвращать проявления всех видов насилия. Второй — если это случается, как потерпевшему справиться.