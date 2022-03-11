Война продолжается и на информационном фронте: ТСН собрала фейки оккупантов против Украины

Кремлевские пропагандисты с тех пор как попали под санкции откровенно загрустили. Потому пропагандистская машина резко начала глохнуть.

Война идет и на информационном фронте. Ее россия ведет против Украины еще с 2014 года, но с начала полномасштабного вторжения число фейков, распространяемых россиянами, возросло до 90%. Это и ежевечерние сообщения о запланированном на ночь массированном авианалете, и месседжах о капитуляции Украины, и срежиссированных видео, где россия якобы оказывает гуманитарную помощь мирным жителям.

Выдумки оккупантов собрала корреспондентка ТСН Инна Лебеденко.

Кадры разбомбленного россиянами роддома в Мариуполе накануне ошеломили весь мир. Не менее ошеломляет и то, как Россия цинично распространяет ложь, чтобы оправдать свое преступление.

"Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН были предоставлены факты российской делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов"", — заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.



То есть, по словам Лаврова, роддомы россияне бомбили целенаправленно.



В результате этого авиационного удара погибли три человека, среди них один ребенок. Еще 17 — пострадали. Рашисты уже настолько застряли в собственной лжи, что сами стали себе противоречить. И это далеко не единственный пример транслируемых ими фейков.

Откровенную ложь транслируют и белорусские телеканалы: "Это утро началось для жителей Харькова с мощного взрыва возле областной администрации. По предварительным данным, был нанесен авиаудар. Речь идет о очередной провокации нацистских боевиков".

Это именно тот мощный взрыв, вызванный крылатой ракетой, которой ударили по центральной площади Харькова из Белгорода.

И еще одна фирменная ложь россиян – дискредитация высшего руководства Украины.

"Председатель государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Об этом он написал в своем телеграмм-канале".



Но наш президент, в отличие от них, никуда не убегает. И не прячется в бункере.

Наиболее активно рашисты пытаются продвинуть фейк о капитуляции Украины. Для этого они уже сломали несколько сайтов региональных органов власти и местного самоуправления.

Если сайт сломают или захватят телевизионную башню – об этом нас тоже сообщат. Мы должны к этому быть готовы. И при любых обстоятельствах помнить: никакой капитуляции не будет. Украина будет сопротивляться победе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

Читайте также: