Война продолжается: перед оккупированным Первомайском усилилась враждебная воздушная разведка

Украинские военные рассказали о ситуации на фронте.

На участке фронта перед оккупированным Первомайском значительно усилилась враждебная воздушная разведка и почти каждую ночь наши военные слышат грохот тяжелой техники.

Об этом 8 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Они всматриваются в степь перед собой и прислушиваются к небу, теперь — вдвое внимательнее!

Сильный ветер, признаются украинские военные, хоть и "играет" против вражеской артиллерии, зато способен помочь — пехоте оккупантов!

"Не слышно, что делается близко. Они время от времени подходят максимально близко", — говорит военнослужащий ВСУ "Карабин".

"Карабин" действительно больше говорит о потенциальной угрозе. На участке ответственности подразделения, говорят наши военные, последние несколько дней, когда есть совершенно необычная ситуация!

"Один там приход был с РПГ и после этого все! Вообще ничего!", — говорит "Роман".

Новости с фронта: перед оккупированным Первомайском значительно усилилась враждебная воздушная разведка

По оба фланга даже прошлой ночью была интенсивная война. В Троицком более часа длился стрелковый бой и там ранения получил наш защитник. В районе Золотого, несколько раз в течение суток оккупанты били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На участке перед Первомайском идут активные враждебные маневры!

"Много техники ездило. Такое впечатление, что у них батальон менялся! Или бригада какая-то менялась", — говорит военнослужащий ВСУ "Роман".

Много техники — не только на земле, но и в небе!

Вражеские дроны, рассказывает "Роман", над участком появляются в основном вечером.

"Они в основном работают ночью. Ночью, когда небо звездное, они под звезды, под спутники маскируют свои БПЛА и вот летают", — говорит военнослужащий ВСУ "Роман".

Вражеские снайперы с передовой тоже никуда не делись! О знакомстве с враждебным снайпером, сегодня, "Шева" рассказывает с улыбкой.

"Миража", вражеская пуля — не обошла! Сейчас ему 23. В день ранения, бывшему футболисту, было только 19 лет. И уже год опыта передовой.

"У меня рука практически не работала. Я думал, что это уже все. Я отказывался верить, что у меня что-то получится", — говорит военнослужащий ВСУ "Мираж".

Чудо, признается "Мираж" сделали врачи Львовского госпиталя. И друзья, которые зарегистрировали юношу на участие в "Играх непокоренных". Он решился бегать. В соревнованиях дошел до финала! Он не только начал жить и вернулся на передовую! "Мираж" признается: это была битва и победа! Над собой! Сейчас, в минуту затишья, воин старательно чистит автомат. Чтобы получить еще одну — главную победу! К какой здесь стремятся все.

"Я считаю, что мы должны жить в свободном украинском государстве. И, поэтому я нахожусь здесь", — говорит военнослужащий ВСУ Андрей Сушко.

Ранее украинским бойцам на Донбассе отменили запрет стрелять в ответ и выдали ружья.

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