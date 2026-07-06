Война против многоэтажек: во время атаки на Киев россияне разрушили элитный жилой комплекс

Последствия атаки на жилой комплекс в Киеве / © ТСН

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В результате комбинированного ракетно-дронового удара российских войск в Киеве 6 июля пострадал жилой комплекс «Славутич» в Дарницком районе. Вражеское средство воздушного нападения попало в верхние этажи элитного жилого комплекса.

Судя по характеру повреждений, значительный ущерб нанесён четырём верхним этажам многоэтажного жилого дома. Ещё три этажа получили менее серьёзные повреждения. Последствия вражеской атаки можно увидеть с улицы. А вот территорию вокруг жилого комплекса уже успели привести в порядок — рабочие подметали там остатки разбитого стекла.

Последствия атаки / © ТСН

От взрывной волны пострадали и соседние башни жилого комплекса — выбиты стекла. Охрана комплекса, к которой обратился корреспондент ТСН.ua, категорически отказалась показать поврежденное имущество. Нам только пояснили, что обошлось без пострадавших — повреждения получила лишь одна башня комплекса.

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Россия атаковала жилой комплекс / © ТСН

«Заходить в квартиры опасно, так как мы всё ещё ждём взрывотехников, которые должны осмотреть повреждённые помещения», — сообщил нам мужчина.

ЖК «Славутич» / © ТСН

Кстати, в холле новостройки чувствуется едкий запах гари. Но охранник отмечает, что сейчас запах уже значительно слабее. Жители элитной новостройки, напротив, рассказывают, что доступ в соседние квартиры открыт, но что-либо показывать или рассказывать отказались. Мол, они ничего не видели, потому что были в бомбоубежище.

Последствия атаки на Киев / © ТСН

Возле здания работает штаб Дарницкой РГА и полиции, полицейские принимают заявления пострадавших о поврежденном имуществе. Учитывая количество поврежденных домов в Киеве во время последней атаки, можно сделать вывод, что Путин объявил войну столичным многоэтажкам, поскольку россияне прицельно наносят удары именно по жилому сектору столицы.

Последствия обстрела / © ТСН

Напомним, ночью 6 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Под ударом оказались несколько районов столицы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Подольском районе столицы.

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