Война против Украины и ракеты на Кубе: итог недельных переговоров Россия-Запад

США и Европа должны быть готовы к возможной военной эскалации России против Украины. Жесткий пакет санкций уже готов.

В четверг, 13 января, в Вене состоялся последний на этой неделе третий раунд переговоров между США, НАТО и ОБСЕ с одной стороны и Россией с другой. В этот раз говорили на площадке постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. За столом была и Украина. Но прорывов ноль, как и после предыдущих двух раундов переговоров в Женеве между США и Россией, и в Брюсселе между Россией и НАТО.

Зачем встречались? Потому что Россия поставила Западу ультиматум: либо США согласятся предоставить письменные гарантии нерасширения НАТО на Восток за счет бывших советских стран и неразмещения новейших систем вооружений в странах Альянса, находящихся в непосредственной близости к границам России, либо Россия продемонстрирует военный ответ.

Что это за ответ? Лишь в четверг, 13 января, об этом впервые заговорили в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. Когда-то это уже было. А точнее – в 1962 году во время Карибского кризиса, когда СССР разместил свои ядерные ракеты на Кубе.

Причем здесь Украина? Все началось еще в октябре прошлого года с истерии в американских медиа по поводу беспрецедентного скопления российских войск возле украинских границ. Поэтому Байден даже дважды поговорил с Путиным по телефону и провел видео-саммит. Все, чтобы Россия отвела свои войска от Украины.

Белый дом даже согласился начать с Кремлем диалог по "гарантиям безопасности", которых требует Владимир Путин, мол, стратегические системы Альянса угрожают безопасности России. Как-будто бы Москва – это жертва "вражеского блока НАТО", который вот-вот нападет.

Результаты переговоров. Все три раунда встреч в Женеве, Брюсселе и Вене довольно удачно охарактеризовал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который еще вчера "советовал" НАТО "собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года". По его словам, позиция Альянса по нерасширению на Восток "непробиваема". Но пригрозил, что Москва применит "другие меры и приемы" по отношению к западным партнерам, если США и НАТО не учтут российских требований.

Что думают в США? На брифинге, отвечая на вопрос ТСН.ua о целях России, действительно ли Путин готовится к большой войне или все это просто блеф, представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что сейчас мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Возле украинской границы с российской стороны находятся около 100 тыс. боеспособных сил.

"Их присутствие и то, что они там осуществляют, вызывает много вопросов о намерениях Москвы. Мы там видим все передовое оружие, артиллерийские и системы радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и тому подобное. Поэтому мы должны отнестись к этому очень серьезно. Должны готовиться к тому, что может произойти эскалация. Президент Байден и госсекретарь Блинкен четко отметили, что мы готовы вместе с нашими партнерами и союзниками к внедрению массивных и действительно беспрецедентных санкций, если Россия военно эскалирует ситуацию в Украине. В то же время это не тот путь, по которому мы хотели бы идти. Мы предпочитаем деэскалацию и дипломатию", — сказал Майк Карпентер.

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По его словам, США уже протянули России руку, предложив открытый и настоящий диалог. А министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау, со своей стороны, предложил начать на площадке ОБСЕ широкий диалог по европейской безопасности.

"Мы должны дать четко понять, что мы не собираемся принимать политику сфер влияния, ограничения на право наций выбирать альянсы и привилегии относительно безопасностных требований одного государства над другим. На самом деле, есть только одна страна в ОБСЕ, которая осуществила интервенцию к своим соседям и размещает свои военные силы на территориях других государств, вопреки их воле. И это Россия", — подчеркнул Карпентер.

Если Россия откажется от дальнейших переговоров в любых форматах, то, по словам американского дипломата, это продемонстрирует, что Москва изначально не была заинтересована в этом.