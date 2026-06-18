Война Путина пришла в Москву: как удары по НПЗ жгут экономику России и что дальше

Силы обороны Украины во второй раз за неделю успешно поразили Московский НПЗ

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На пятый год полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, ее последствия, наконец, существенно ощутили в самой Москве. Кадры с горящим Московским нефтеперерабатывающим заводом облетели сеть: гигантский столб дыма, испуганные жители российской столицы и сорванная взрывом крыша топливного резервуара, поднявшаяся в небо, как пробка от бутылки. Для украинцев эта картинка стала определенной моральной компенсацией, ведь пылает в городе, который уже более четырех лет отдает приказы атаковать и убивать наших граждан.

По сообщению Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины второй раз за неделю успешно поразили Московский НПЗ. Мощность этого предприятия по переработке составляет более 12 миллионов тонн нефти в год. Именно он был одним из ключевых источников подпитки для российской оккупационной армии.

Экономический удар и психологическое давление на Кремль

По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко сейчас происходит системное лишение противника экономических ресурсов для продолжения агрессии. Кроме того, дроново-ракетные удары по Москве — это четкий намек для Путина: если остановитесь вы, остановимся и мы.

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«Нанесение ударов по Москве — это важно. Если мы хотим менять ситуацию по окончании войны, а мы этого хотим, то должны это делать, усиливая давление на Путина. Удары по московскому НПЗ — это именно то, что нужно. Они должны усиливаться, быть взвешенными и постепенными. Это влияние на места «принятия решений». Понятно, что противник не ожидал такого, и эта атака для них очень болезненная, а местами даже страшная. Но нам нужно давить морально психологически и на Путина, и на его команду, а также на москвичей, которые до этого активно выступали за продолжение войны в Украине», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что таковы объективные законы войны: жители страны-агрессорки должны чувствовать последствия действий своего руководства, которое всеми методами затягивает остановку боевых действий.

«Москвичи даже по их искаженной российской статистике поддерживают продолжение войны в Украине. Конечно, такое мнение отличается от других регионов РФ, откуда в армию набирали большее количество уже погибших россиян. Поэтому взгляды москвичей по поводу войны нужно менять и соответственно на это влиять. Пылающий терминал в Москве они видят уже не с экрана телевизора, а с балкона собственной квартиры. Кроме того, это обязательно скажется на наличии бензина на московских АЗС», — отмечает генерал-лейтенант.

Крах мифа о надежности московской ПВО

Кроме экономического ущерба, атака нанесла мощный удар по российской пропаганде. Миф об абсолютной надежности противовоздушной обороны столицы РФ громко развеялся вместе с крышкой взлетевшего в небо терминала.

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«В России уже есть дефицит боеприпасов к средствам ПВО, и это своими глазами увидели москвичи. Противовоздушная оборона вокруг Москвы до сих пор считалась самой крепкой из тех, которые они сформировали. С ней может конкурировать разве что Крымский мост, где ПВО разных видов — воздушная, наземная, надводная и подводная. Для нас успешная атака — это очень важный показатель. Россиянам не хватает радиолокационных станций, потому что их выбили наши Силы обороны. На парад 9 мая в Москву завезли дополнительные силы и средства ПВО, и их оттуда до сих пор не убрали. Но это не спасает. Они уже ставят не только дополнительные комплексы ЗРГК «Панцирь», но и элементы С-400 на крышах домов. Даже размещают на вышках солдат с автоматами и пулеметами для противодействия дронам», — отмечает эксперт.

Москва под занавесом дыма от пожаров

Несмотря на все усилия окупантов, защитить небо не удается. Как следствие, при атаках «добрых дронов» в Москве и других городах регулярно останавливается работа аэропортов. Это оказывает непосредственное влияние на огромное количество гражданских россиян, до которых начинает доходить причинно-следственная связь.

«Все это в совокупности давит и на москвичей, и на их руководство в контексте предложений остановить войну в Украине. Поэтому в таких действиях есть смысл, это нужно делать и дальше системно и взвешенно. Не доводя до состояния, когда зверь, прижатый в углу, становится взбалмошным и способным на неадекватные действия. Я имею в виду применение ядерного оружия», — подчеркивает Игорь Романенко.

Блеф с «ядерной палкой» и реальное состояние российского «Орешника»

После поражения НПЗ в российской Госдуме ожидаемо снова начали раздаваться истерические призывы о том, что «пора воевать с Украиной по-настоящему». В частности, с таким заявлением выступил член комитета по обороне Алексей Журавлев. А глава МИД России Сергей Лавров обещает, что удары по Украине станут регулярными, в ответ за удары по Москве.

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По мнению Игоря Романенко, подобные угрозы из Москвы раздаются регулярно, как только начинает «пахнуть паленым». В такие моменты российские пропагандисты вместе с диктатором машут ядерным оружием и намекают на удары ракетным комплексом «Орешник». Однако это пока остается откровенным блефом.

«Да, Путин надеялся на свой „Орешник“, но этот проект был реализован не совсем так, как он хотел. Его не довели до должного состояния, а чтобы продемонстрировать в определенные диктатором сроки, многие технологические элементы пришлось убрать. Именно поэтому он таков с большими погрешностями в наведении и недоведенной боевой частью, где работает только кинетическая энергия. Что и продемонстрировали удары „Орешником“ по Украине. Пока у Путина остался он один, ну, может, несколько единиц в разном состоянии», — отмечает Игорь Романенко.

Относительно вероятной эскалации и использования тактического ядерного оружия в ответ на удары по Московскому НПЗ эксперт выражает сомнение.

«Конечно, ответные удары баллистикой или дронами возможны, такой ресурс у Путина есть. Но на этот ответ будет наш новый ответ. Что дальше? Дело в том, что ни США, ни Китай, точно оказывающий влияние на Путина, категорически не поддерживают применение ядерного оружия. А Путин все время «кормит» их тем, что успешно продвигается на фронтах. Поэтому ему никто не мешает это делать, но со временем спросят: где все эти «победы в СВО», о которых он уже столько времени рассказывает своим немногочисленным союзникам», — заключает генерал-лейтенант.

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Дата публикации 14:47, 18.06.26 Количество просмотров 200 «Движуха», которую хотел Путин! Дроны-камикадзе разнесли Москву! Зеленский

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