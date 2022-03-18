Война РФ против мирных людей и городов: какие населенные пункты Украины оккупанты довели до гуманитарной катастрофы

Самая ужасная ситуация в Мариуполе, который уже 16-й день в осаде врага.

Война России против Украины длится уже 23-й день. За это время украинские военные нанесли сокрушительный удар по оккупантам, уничтожив большое количество вражеской техники и более 14 тысяч личного состава. Понимая свою неспособность на суше, российские оккупанты уничтожают мирное население и города авиабомбами и ракетами. Не гнушаются мародерством и издевательствами над людьми в захваченных населенных пунктах.

ТСН.ua собрал населенные пункты Украины, которые россияне довели до гуманитарной катастрофы.

Мариуполь

Мариуполь – город, который оккупанты разрушили на 90%. Мирные жители уже 16-й день в осаде. В городе нет воды, отопления, света, связи, еды и медикаментов. В город российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь. По городу каждый день Россия сбрасывает от 50 до 100 авиабомб, под ударами оказываются жилые дома, больницы, родильные дома, школы, детские сады. 16 марта оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр, где находились более тысячи человек, преимущественно женщины и дети, о чем захватчики знали. Против людей и города Россия во главе с Путиным совершает настоящий террор.

Киевская область

Первыми от оккупантов пострадали населенные пункты в Киевской области, а именно в Бучанском и Вышгородском районах, где уничтожен ряд сел, поселков и городов, где местные мирные жители несколько недель сидят в подвалах без воды, отопления, света, связи, медикаментов и еды. Некоторых удалось эвакуировать, но многие остаются в захваченных населенных пунктах, где оккупанты насилуют женщин, убивают мужчин, сжигают и грабят дома.

По состоянию на 18 марта ситуация там следующая:

Бучанский район

В Макаровской громаде нет воды, газа, электричества и связи. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. Бучанская и Немишаевская громады – окопался враг. В Бородянской, Гостомельской и Дмитровской громадах — передвижение врага. В Ирпене и Гостомельской громаде ночью были бои.

Вышгородский район

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных громадах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированных Дымерской громады. Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

Сумская область

В Ахтырском и Сумском районах постоянно продолжаются бои. В селах этих районов оккупанты выгнали людей из домов, издеваются над ними, забирают еду, ломают телефоны и жгут дома. Из некоторых населенных пунктов уводят всех мужчин в неизвестном направлении.

Черниговская область

Город Чернигов понес сильные разрушения — в большинстве микрорайонов нет света, воды. Связь ограничена. Вражеские обстрелы продолжаются. Тяжелая ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.

Харьковская область

В Харькове и области продолжаются атаки россиян на жилые районы. По области: продолжаются бои в Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлении. Город Харьков претерпел сокрушительные разрушения, город Изюм почти уничтожен полностью.

Луганская и Донецкая области

Самая сложная ситуация именно здесь – по всей линии фронта не прекращаются вражеские обстрелы. Оккупанты разрушают инфраструктуру и убивают мирных жителей в Рубежном, Северодонецке, Кременной, Попасной, Авдеевке, Марьинке. О Мариуполе сказано выше – город фактически уничтожен.

Херсонская область

Область оккупирована и находится на грани гуманитарной катастрофы. Люди ждут зеленые коридоры.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 23-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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