Война РФ против Украины не закончится капитуляцией одной из сторон – Сикорский

По его убеждению, садиться за стол переговоров с Москвой или нет, будет решать исключительно Киев.

Депутат Европарламента, а в прошлом – министром национальной обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что война РФ против Украины не закончится капитуляцией одной из сторон.

Как он сообщил в интервью ТСН.ua, большинство войн заканчиваются либо договором, либо какой-то договоренностью и Зеленский должен решать, что лучше для Украины.

"Вы знаете, что большинство войн заканчиваются либо договором, либо какой-то договоренностью. Понятно, что эта война не закончится капитуляцией одной из сторон. Поэтому президент Зеленский должен решать, что лучше для Украины", — подчеркнул Сикорский.

Он также прокомментировал статьи в американских СМИ о переговорах с Россией при Путине у власти, которые появились сразу после визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и отметил, что решать, садиться за стол переговоров или нет, будет исключительно Украина.

"У Украины есть демократически избранный президент, демократическое правительство и (украинская армия – ред.) находится в наступлении. Я не имею какой-то привилегированной осведомленности процессов, о которых вы упомянули. В целом я доверяю американским союзникам. И это исключительно решение Украины, заключать ли соглашение, с кем и на каких условиях", – считает Сикорский.

Напомним, что ранее американское издание Politico сообщило, что якобы Зеленский изменил свою позицию по мирным переговорам с Владимиром Путиным из-за подталкивания к этому Киева администрацией Байдена.

Однако позже эту информацию опровергли как в украинском МИДе, так и у Байдена. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам для установления мира в Украине. В то же время Вашингтон не давит на Киев по поводу переговоров.

"Соединенные Штаты не давят на Украину и не настаивают на каких-либо вещах", – заверил советник американского президента.

В то же время официальный представитель Госдепа США Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон не видит признаков готовности Москвы к участию в переговорах с Украиной. При этом президент США Джо Байден заявил, что вопрос переговоров с Россией зависит от Украины.

Вновь заговорили о переговорах и в стране-агрессоре. Так, накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В МИД Украины назвали это заявление очередным дымовым занавесом и подчеркнули, что российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда кафиры терпят поражение на поле боя.

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