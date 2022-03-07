Война России против Украины – день 12: что пишет западная пресса о планах Путина и его ядерной кнопке

Путин потянет за собой всех россиян и сделает их такими же изолированными, как и он сам. Все 140 млн населения России окажутся в бункере, выхода из которого не будет.

Уже почти две недели абсолютно все мировые медиа пишут об объявленной Путиным войне Украине. При этом очень интересно отслеживать, как меняется мнение, оценки и прогнозы западных обозревателей, политиков и экспертов по поводу устойчивости украинской армии и общества. Сейчас вы больше не увидите, за сколько часов упадет Киев, куда предлагают эвакуировать Зеленского или же какая "мощная" российская армия.

Заговор против Путина

В воскресенье, 6 марта, в статье "Шеф российской армии обещал скорую победу в Украине, но сейчас сталкивается с потенциальным болотом" The Wall Street Journal сообщила, если война Путина против Украины провалится, вероятнее всего он будет искать козла отпущения, и им вполне может стать Сергей Шойгу. Газета пишет, что Шойгу приписывают заслуги во время оккупации украинского Крыма и Сирии. Однако в Сирии "победу" Кремль одержал исключительно "благодаря" безжалостным бомбардировкам с воздуха, а в Крыму – слабости правительства в Киеве, Януковиче и Черноморском флоте, который долгие десятилетия был оплотом "русской весны" на полуострове.

Параллельно с выходом этой статьи американский журналист Джеймс Пасилео со ссылкой на официальных лиц США дописывает в Twitter, что Шойгу может даже попытаться совершить переворот против Путина на этой неделе. Действительно, если углубиться в историю России, революции снизу (т.е. из-за народных восстаний) там никогда не происходили. Русских царей и вождей устраняли свои же: либо физически (убийства, отравления), либо в результате дворцового переворота или заговора.

В интервью ТСН.ua на шестой день полномасштабной войны России против Украины, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский сказал, что переворот в Кремле сейчас могут совершить люди, у которых есть оружие, автоматы, пистолеты. То есть, какой-нибудь русский граф Клаус фон Штауффенберг (полковник Вермахта, ключевой участник заговора против Гитлера – ред.), который просто придет и пристрелит диктатора. Иначе Путин увлечет всех россиян и сделает их такими же изолированными, как и он сам. Все 140 млн населения России окажутся в бункере, выхода из которого не будет.

The Washington Post со ссылкой на слова бывшего госсекретаря Кондолизы Райс и бывшего советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера пишет, что Путин предположительно сошел с ума либо из-за болезни, либо пандемии. Опасения по поводу будущих амбиций Путина, которые выходят далеко за пределы Украины, и психической нестабильности Путина будут толкать западных лидеров твердо противостоять, чтобы он не стал еще более опасным.

Страхи Америки

Американская пресса переполнена паническими настроениями, которые могут вовлечь Соединенные Штаты в прямой военный конфликт с Россией. В статье "Вооружение Украины: 17 тыс. противотанкового оружия за 6 дней и тайный киберкорпус" The New York Times пишет, что у Соединенных Штатов есть опасения даже разведданными делиться с Киевом. Со ссылкой на американских чиновников, издание подчеркивает, что ряды украинских военных и разведслужб могут быть переполнены российскими шпионами.

Однако еще больше опасений в Вашингтоне из-за того, что предоставление украинцам точных данных американской разведки Россия может использовать в качестве повода, чтобы объявить США войну. То же касается и попыток США закрыть небо над Украиной. В частности, издание Politico, ссылаясь на двухпартийный консенсус (республиканцев и демократов в США), утверждает, что это может привести к Третьей мировой войне.

В то же время, на Капитолийском холме понимают, что при замороженных золотовалютных резервах, отключенных российских банков от международной банковской системы SWIFT и глобальной изоляции, у путинского режима все еще есть деньги для финансирования кровавой войны против Украины. Это доходы от продажи нефти и газа, формирующие более 50% российского бюджета.

И вот здесь есть надежда считать, что лед тронулся. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что они разрабатывают законопроект, который запретит импорт российской нефти и энергоносителей в США и выбросит Россию из Всемирной торговой организации. И это очень верный шаг. ТСН.ua уже писал, что после объявления Путиным войны Украине цены на газ на европейском спотовом рынке превысили $2 тыс, на нефть – $140 за баррель. И Россия этим пользуется.

Эмбарго на покупку российских энергоносителей обязательно скажется на ценах, которые подскочат еще больше, потому что на рынке будет дефицит. На себе это почувствуют абсолютно все рядовые граждане, потому что цена бензина и продуктов тоже вырастет. Именно поэтому, по информации Reuters, сейчас интенсифицировались переговоры с Ираном и Венесуэлой по поводу смягчения введенных против них санкций в обмен на их нефть.

Ну а пока одни откровенно пишут о своих страхах, республиканцы, которые всегда были воинственными ястребами в американской политике, выступают за физическое уничтожение Путина. Так, например, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня (Путина – ред.)". А бывший президент США Дональд Трамп и подавно предложил приклеить китайские флаги на американские истребители F-22 и "выбомбить из России все дерьмо".

Ядерная кнопка

В воскресенье, 6 марта, в двухчасовом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин в очередной раз повторил, что не остановится, пока Украина не капитулирует. То же самое он сказал и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время часового телефонного разговора.

BBC пишет, что полномасштабная война России против Украины перевернула отношение Финляндии и Швеции к своей нейтральности. Например, в Финляндия петиция о вступлении страны в НАТО уже набрала более 70 тыс. подписей (минимально необходимое количество – это 50 тыс.). Теперь ее должно рассмотреть правительство.

Сомнений в том, что ответ будет положительным, почти нет, ведь и общественное мнение среди финнов этому способствует. Местная пресса изобилует статьями о том, что объявление Путиным полномасштабной войны в Украине имеет очень много общего с войной Сталина против Финляндии 1939 года. Тогда генералы этого кровавого советского диктатора тоже просчитались, потому что финны оказывали жесткое сопротивление захватчикам и смогли сохранить свою независимость, хоть и потеряли часть территорий.

В то же время, BBC отмечает, что самая большая опасность в том, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие, если увидит, что сил обычной российской армии недостаточно. Такого же мнения и эксперты, комментирующие войну России против Украины для Newsweek. По их мнению, если Путин будет видеть, что военная катастрофа для российской армии в Украине неизбежна, он может прибегнуть к тактическому ядерному оружию.

Но, в конце концов, такие сумасшедшие диктаторы, как Путин, чаще совершают внешнеполитические ошибки, чем даже автократы, хотя Байден и называет Россию автократией, как и Китай. В статье Foreign Affairs под названием "Начало конца Путина?" речь идет о том, что такие, как Путин, окружают себя людьми, которые говорят только то, что хочет слышать их хозяин, скрывая плохие новости. Очевидно поэтому у Путина сложилось ложное впечатление, что для его солдат в Украине приготовлена легкая "прогулка".