Война России против Украины в режиме онлайн: как десантники ВСУ освобождают территории под Бахмутом

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага и освобождать временно оккупированные Россией территории. Однако каждый освобожденный метр земли дается тяжелой ценой. Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ показали, насколько сложно даются атаки, чтобы отвоевать обычные посадки или вражеские укрепления под Бахмутом Донецкой области.

Об этом говорится в сюжете журналистки ТСН Натальи Нагорной.

Бойцов 80-й бригады во время штурмов сопровождает дрон – не только для того, чтобы наблюдать за врагом, а чтобы контролировать и идущую на штурм группу. Главные сложности наступления ВСУ – это и "зеленка" – легче спрятаться, но и врагам тоже легче затаиться, и необходимость тащить на себе большое количество боеприпасов, без возможности пополнить этот запас.

"Очень много листьев, очень много сюрпризов всяких. Даже с коптером ничего не видишь, кроны деревьев закрывают... Ты с собой несешь все тяжелое оборудование, запас боекомплекта, потому что очень плохо, если не хватит, я на себя беру 35-37 килограммов, передвигаться тяжело, но когда начинаешь работать, то легче", — рассказал боец 80-й бригады.

По словам военных, одна из важных задач таких штурмов – взять пленных.

Делать это конечно легче, если враг готов сложить оружие, штурмовиков этому специально учат, как сделать это безопасно. В Донецкой области уже достаточно жарко. И все парни, а на штурмы ходят именно мужчины, в частности так в 80-й бригаде, говорят, что очень нервен каждый штурм, но у каждого есть свой момент, когда перестает волноваться, или когда тронулись, или когда обнаружили врага, или когда начался контакт, говорится в сюжете.

"Когда уже начался контакт, то ты понимаешь, где они есть, ты идешь и не знаешь, где кто находится. Ты видишь его и ты его уничтожаешь. Мы в таком времени и таком окружении, что выбора нет – либо мы, либо нас", – говорят военные.

Детальнее – смотрите в сюжете ТСН.

Освобождение Пятихаток и 7 населенных пунктов на юге Украины

В Минобороны подтвердили, что украинские военные освободили село Пятихатки Запорожской области, за которое шли ожесточенные бои. Захват Пятихаток позволит Силам обороны расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.

13 июня в Генштабе сообщали, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов : Лобково, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное. В частности, в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских защитников составило 6,5 км.

Также идет наступление на Бахмутском направлении. Украинские войска совершают штурмовые действия, есть успехи в районе Берховского водохранилища, продвижение наших войск здесь составило 250 м.

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