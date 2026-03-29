Война с Ираном докатилась до наших супермаркетов: что будет с ценами на еду

Золотая солярка и дефицит рук: почему посевная в этом году станет самой дорогой

Война с Ираном докатилась до наших супермаркетов.

Что будет с едой? И почему уже сейчас шокируют нас ценники, изучала журналистка ТСН. Недели Ирина Коваленко! Она заглянула в корень! И пошла к тем, кто сейчас сеет и сажает то, что потом будем есть. Что прогнозируют аграрии на фоне удорожания дизеля и удобрений? И пора ли нам вспомнить о своем картофеле на дачах, говорится в сюжете ТСН. Неделя

Эта посевная существенно отличается от прошлогодней по многим факторам. Это и погода, ведь на полях осталось немало воды, некоторые культуры придется сеять заново. Сейчас более активно сеют на юге страны. Впрочем, какова будет стоимость будущего урожая? Ведь горючее, удобрения и электричество существенно прибавили в цене.

Александр Чубук из Киевщины — фермер с 30-летним стажем. Снежная зима оставила много влаги в почве.

«Я знаю много полей с озимым горохом, которые уже передискивали, потому что он не выдерживал морозы. Передискивали, значит, оно замерзло и его посевы уже уничтожили, потому что они замерзли. Такая же ситуация и с рапсом», — говорит Чубук.

Горючее

Их будут пересевать снова. А это значит — дополнительные расходы. В этом году у аграриев этих расходов просто куча! В первую очередь, дизель, он же соляра. Выросшая в цене почти вдвое. За год на 1 гектар уходит 80 литров топлива. Александр составляет неприятную аграрную арифметику.

«Когда она была по 40, пусть по 50, это было 4 тысячи. Когда сегодня вдвое, это уже будет 8», — отмечает фермер.

Это если цена нефти, а соответственно и горючего, не будет расти дальше.

Удобрения

«Теперь берем минеральное удобрение. Минеральное удобрение подорожало где-то на 30%. Если сосчитать эти 30%, это еще тысяч 2-3 выскакивает. То есть 5-6 тысяч — это уже на этом увеличиваются расходы на одном гектаре. Более половины всех используемых удобрений, а может больше процентов 70. Это азотная группа», — объясняет Чубук.

Определенную часть азотных удобрений фермеры закупили осенью. Впрочем, их надо будет покупать еще и по новой цене. Удорожание удобрений азотной группы, или карбамида — тоже связано с тем же Ормузским проливом. Страны Персидского залива прямо или косвенно обеспечивают 49% мирового экспорта карбамида. Украина не покупает напрямую удобрение из Катара, например. Как и горючее. Но здесь история та же — мировой глобальный рынок. Когда чего-то где-то становится меньше — цены на это растут во всем мире. У нас еще ситуация накаляется с постоянными ударами россиян на наши порты.

«Я не думаю, что будут экономить на топливе, а на минеральных удобрениях — да. Потому что никто не знает, какая будет цена на сырье позже реализованная. А сейчас тратить очень большие средства не под силу всем», — отмечает Денис Марчук, заместитель Всеукраинского аграрного совета.

Мобилизация и нехватка рабочих рук

Еще одна проблема аграриев — катастрофическая нехватка рабочих рук.

«Один тракторист, один комбайнер у меня в Вооруженных Силах, сегодня работает один механизатор. Ну и такие, как я, пенсионный возраст. Я работаю сам на тракторе», — рассказывает фермер Киевщины Чубук.

Овощи и мясо тоже прибавят в цене

Крайне тяжело зимовали и овощи в теплицах. Ведь здесь в теплице зимой нужно и температуру поддерживать для растений, в идеале +18, и освещать лампами — зимой до 18 часов. Соблюдать эти условия не всегда удавалось.

Хотя сейчас солнечных дней становится все больше и теплее, теплица все равно использует горючее — дизель. Кроме того, нужны удобрения. И дальше нужно будет покупать удобрения по новой цене. Салаты в супермаркетах точно начнут дорожать. Собственно, как и любая другая продукция, которую производят, используя электричество, потому что тариф для бизнеса вырос, удобрения или топливо.

«Значительное количество дизтоплива используется для работы генераций и ферм, которые задействованы в ежедневной работе по содержанию КРС или свинокомплексов или птицефабрики — они ежедневно вынуждены генерировать большое количество электроэнергии», — говорит Денис Марчук.

Что будет с курсом валют

Сложная зима с выключением электричества, а сейчас повышение цен на топливо уже обусловило повышение цен на прилавках. А как повлияет на это будущий урожай и при чем здесь курс валют?

Импортные товары, которых у нас немало или в изготовлении отечественных используют импортные составляющие — зависят от курса. Плюс импортеры в цену товара придают валютные риски.

«Если вы думаете, что придя в какой-нибудь украинский магазин, покупаете импортную вещь по 44 гривны за доллар за доллар, то вы глубоко ошибаетесь. Там все 50 гривен есть», — говорит экономист Олег Пендзин.

Доллар растет, а гривна падает — потому что у нас пока нет стабильной макроэкономической ситуации — то есть финансирования. От которого мы зависимы. Обещанные 90 миллиардов долларов ЕС остаются обещанными.

А вот цены на осень 2026 сформирует будущий урожай. Здесь и цены на горючее и удобрения, какими они будут мы не знаем. Все зависит от продолжительности войны в Персидском заливе. Однако существенный вес имеет и сам урожай — то есть, сколько зерна соберем. Здесь тоже неизвестность.

Несмотря на все, фермер Александр Чубук настроен оптимистично. Говорит, все ищут, как сэкономить. Даже — сменил дизельное авто на электрокар.

Дата публикации 21:05, 29.03.26

