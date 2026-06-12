Война с МАФами в Киеве: почему 80% киосков грозили городу катастрофой и как реагируют предприниматели

Демонтированные МАФы

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В Киеве начинается новый этап масштабной и беспрецедентной кампании по очистке городского пространства от хаотичной торговли. Коммунальные службы практически завершили масштабный демонтаж незаконных киосков на Правом берегу и теперь активно берутся за Левобережье. Мелкие архитектурные формы (МАФы), которые годами буквально облепили ключевые транспортные развязки, скверы и выходы из станций метро, ликвидируются десятками ежедневно.

Куда именно деваются принудительно демонтированные торговые лавки, какую опасность они представляли для инженерных сетей города — в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Почему в Киеве демонтируют МАФы

Прямо сейчас вдоль линий скоростного трамвая спецтехника «Киевблагоустройства» с помощью массивного гидравлического ковша превращает очередной незаконный киоск в кучу металлолома — сооружение стояло без каких-либо разрешений прямо в зеленой зоне.

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Прораб предприятия Олег Иосифович Эйсмонт, на счету которого уже десятки объектов, убранных с улиц, отмечает, что иногда встречаются недовольные владельцы, но абсолютное большинство прохожих реагирует положительно: «Люди по-разному. Часто благодарят за то, что убираем этот беспорядок, эту антисанитарию. В основном благодарят».

В столичной мэрии напоминают, что решение о тотальной очистке улиц от хаотичных построек не является произвольным — оно было принято после всестороннего широкого общественного обсуждения. Во время официального опроса колоссальные 82% киевлян четко проголосовали за то, чтобы радикально уменьшить количество торговых точек на территории города, освободив пространство для пешеходов. Сами горожане отмечают, что лучше видеть вокруг чистую зеленую зону, чем эти «лачуги и мастерские».

По официальным данным КГГА, на момент начала активной фазы реформы в Киеве насчитывалось около 8000 незаконных МАФов. Большинство из них не платили никаких налогов в бюджет, грубо нарушали элементарные санитарные нормы и создавали реальную смертельную опасность для жизнедеятельности всего мегаполиса в случае чрезвычайных ситуаций.

Михаил Будилов, директор Департамента территориального контроля города Киева: «Около 80 процентов всех столичных МАФов физически расположены прямо на критически важных инженерных сетях. Под ними проходят стратегические коммуникации „Киевгаза“, „Киевтеплоэнерго“ и „Киевводоканала“. В случае аварии или прорыва трубы такие незаконные сооружения делают невозможным быстрый доступ ремонтной техники и создают огромную потенциальную угрозу для жилых массивов».

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Демонтаж МАФов / © ТСН

«Кладбище киосков» и блиндажи для передовой

В мэрии отмечают, что перед каждым сносом владельцев киосков заблаговременно предупреждают официальными предписаниями и просят демонтировать объект самостоятельно. Однако на этот цивилизованный призыв откликается лишь около трети предпринимателей. Остальные заброшенные ларьки коммунальщики принудительно загружают на платформы и вывозят на спецплощадку на окраине города.

Здесь вывезенные киоски по закону обязаны хранить целых три года. В течение этого срока исковой давности законные владельцы имеют право забрать свое имущество обратно, но при обязательном условии полной компенсации городскому бюджету всех расходов на принудительный демонтаж и транспортировку. Если же за киоском никто не приходит, сооружение начинает работать на оборонные нужды государства.

Михаил Будилов о второй жизни МАФов на фронте: «По истечении установленного трехлетнего срока эти объекты по закону передаются для непосредственных нужд Вооруженных сил Украины. С начала полномасштабного вторжения уже около тысячи таких сооружений были официально переданы нашим военным — примерно семи боевым частям со всех уголков Украины. Бойцы используют их металлические и деревянные конструкции для качественного обустройства блокпостов и укрепления блиндажей на передовой».

Реакция предпринимателей

Предприниматели и наемные работники, которые из-за ликвидации киосков теряют рабочие места или налаженный годами микробизнес, не согласны с такой жесткой политикой мэрии. Они периодически собираются на акции протеста под стенами Верховной Рады, требуя от народных депутатов принять закон о полном запрете любого демонтажа на время действия военного положения. Торговцы отмечают, что власть не должна «рубить всех подряд», а должна предлагать готовые альтернативные коммерческие площадки вместо снесенных точек уже сейчас, а не в далеком будущем.

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Однако для тех, кто не боится рисковать и меняться, потеря МАФа стала толчком к открытию бизнеса совершенно другого, более высокого уровня. Киевлянка Валентина Грибовская ранее была владелицей двух скромных киосков «экспресс-стрижки», которые арендовала в людных местах возле метро. Она признается, что когда получила требование освободить ларьки, это вызвало у нее колоссальный стресс и даже желание полностью закрыть дело. Из минусов работы в киоске женщина вспоминает ужасный температурный режим — зимой там было невыносимо холодно, а летом — жарко.

Валентина решила рискнуть: вместо того, чтобы закрыть бизнес, она арендовала большое помещение на первом этаже жилого дома и превратила экспресс-парикмахерскую в два полноценных просторных салона красоты. Да, стоимость аренды для нее выросла сразу втрое, пришлось пересмотреть прайс-лист для клиентов и активно искать новую аудиторию, однако предпринимательница ни разу не пожалела о переезде.

На сегодняшний день силами «Киевблагоустройства» с улиц столицы принудительно убрано уже около 4 тысяч незаконных МАФов— это ровно половина от общего количества сооружений, запланированных к ликвидации. На некоторых локациях впоследствии появляются новые, сертифицированные архитектурные формы, которые не мешают людям и о которых просили сами местные жители. А на месте бывших хаотичных киосковых трущоб и мусорных свалок в Киеве оперативно обустраивают чистые, современные и уютные зеленые зоны для отдыха граждан.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Тайна массового исчезновения киевских МАФов раскрыта! Куда увозят киоски и что будет на их месте

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