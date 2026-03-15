Война США и Ирана может изменить глобальную безопасность: кто выигрывает в противостоянии

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что опыт Украины в противодействии ударным дронам сегодня уникален и может быть критически важен для партнеров.

«Это правильная перспектива – быть с нами в производстве дронов, в применении. И все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региона Залива, всему Ближнему Востоку, партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту», — заявил он.

Атаки Ирана и нефтяной фактор

Пока что военным и гражданским объектам приходится защищаться от иранских атак. Речь идет не только о жилых домах, но и о стратегических объектах — нефтяных месторождениях и заводах.

Иран наносит удары по целям в Саудовской Аравии, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, Тегеран блокирует Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов поставки нефти.

Американские военные сообщают, что уничтожили более полутора десятков иранских катеров, занимавшихся минированием пролива.

Президент США Дональд Трамп пообещал быстро восстановить свободу судоходства и даже сопровождение американских военных кораблей для торговых судов. Однако в Вашингтоне признают, что пока нет достаточных возможностей для этого.

По данным The Wall Street Journal, одним из главных инструментов Ирана стали морские мины, которые можно устанавливать даже из небольших катеров или надувных лодок. Пока пролив остается частично заблокированным, мировой рынок нефти переживает серьезную турбулентность.

Когда может завершиться операция

Один из главных вопросов для США и их союзников — сколько продлится военная операция против Ирана.

Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана и части военного руководства, в стране уже назначили новых руководителей, заявивших о намерении продолжать войну против США и Израиля.

Иран демонстрирует видео с запасами своего оружия и атаками подконтрольных прокси-групп, в частности, ливанской «Хезболлы».

При этом иранские ракеты и дроны уже достигают не только стран Персидского залива, но Сирии, Турции и британских военных баз на Кипре.

Российский фактор в войне

По данным западных медиа, Россия также помогает Ирану, хотя и не снабжает оружие напрямую.

Речь идет о передаче разведывательных данных по расположению американских кораблей, авиации и военного персонала. Это, как утверждается, позволяет Ирану наносить более точные удары.

Кроме того, Москва поделилась с Тегераном собственными тактиками использования дронов.

В Вашингтоне пытаются приуменьшить роль России, заявляя, что эти данные не оказывают существенного влияния на ход боевых действий. Сам Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом традиционно отрицал причастность России к конфликту.

Дискуссии в США

Американские политики по-разному оценивают действия администрации президента.

Сенатор-демократ Марк Келли заявил, что Белый дом начал операцию без четкой стратегии.

«Президент начал это без всякой стратегической цели, без плана, без временных рамок. И это подсказывает мне, что этот конфликт из серии: когда он обостряется, а вы не знаете, что вы делаете и как из этого исходить», — сказал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает операцию успешной.

«Это самая успешная военная операция, которую я видел вообще. То, что мы сделали за 11 дней, превосходит все, что я считал, мы можем сделать. Впереди еще недели. Тогда мы сделаем оценку», — заявил он.

Угроза атак в США

На фоне войны появляются сообщения о возможных атаках Ирана непосредственно на территории США.

По данным телеканала ABC, потенциальной мишенью может стать штат Калифорния, где иранские силы планировали запускать дроны с кораблей.

В Белом доме эти сообщения отрицают и призывают удалить материал.

В то же время власти Калифорнии уже запретили полеты частных дронов, усилили меры безопасности и ввели в некоторых округах чрезвычайное положение.

Журналисты также обращают внимание, что использование кораблей для запуска беспилотников является тактикой, ранее активно применявшейся Россией во время диверсий в Балтийском море.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану дроны типа «Шахед», которые Тегеран уже использовал для ударов по американским базам и странам Ближнего Востока.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на поддержку Китая и других стран, которые могут отправить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива. По его словам, открытие стратегического морского пути является ключевой задачей.

