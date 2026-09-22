Война столиц: эксперты назвали главные угрозы для Киева

По мнению ряда военных экспертов, усиленные удары по Москве, возможно, способны остановить атаки россиян по Киеву / © ТСН

Реклама

Россия в очередной раз планирует усилить удары по Киеву — об этом сообщило министерство обороны РФ. Это заявление прозвучало фактически в канун наступления холодов и отопительного сезона.

Как известно, месяц назад городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что с начала полномасштабного вторжения в результате российских обстрелов в столице получил повреждения разной степени каждый третий дом (более 4 тысяч из 12 тысяч). Это около 33%.

Реклама

В то же время, опрошенные сайтом ТСН.ua военные эксперты высказали мнение, что российская армия в ближайшее время может усилить обстрелы Киева и столичного региона, атакуя всеми имеющимися средствами.

Реклама

«Ошибочно считать, что российские удары по Киеву — это «возмездие» за наши удары по Москве. Это не соответствует действительности, поскольку россияне и раньше били по Киеву. Нам нужно увеличивать удары по Москве», — высказывает свое мнение военный эксперт Алексей Гетьман.

Аргументирует свою позицию он тем, что Россия постоянно и непрерывно совершенствует, например, свои ударные БПЛА, а украинская ПВО, хоть и уничтожает более 90% таких враждебных целей, но если идет атака в количестве около 1 тысячи дронов, то некоторые из них все равно смогут прорваться.

«Конечно, надо уничтожать вражеское производство и пусковые установки, но один из немногих способов заставить Россию не совершать таких атак — нанесение аналогичных ударов по Москве, чтобы не было желания атаковать нас. Наши удары по Москве должны быть как средство сдерживания, чтобы было понятно, что на любую атаку по Киеву будет не менее мощный ответ. Это — главный вариант. Нам нужно масштабирование ударов по Москве до такой степени, чтобы там началась паника», — говорит Алексей Гетьман.

По его словам, в Москве очень много военных целей.

Реклама

О том, что может ожидать украинскую столицу из-за российских атак в ближайшее время, Гетьман говорит, что в бытовом плане ситуация точно не будет критической, например, для рядового покупателя.

«С некоторыми товарами действительно сложнее из-за поражений складами. Россияне хотели превратить город в непригодный для жизни, но эти планы не осуществились. Россияне попытаются еще разрушить в Киеве в течение пятой военной зимы. Но ведь до этого было 4 таких зимы», — с нотками оптимизма говорит Гетьман.

Он не исключает, что в обозримой перспективе россияне попытаются воевать ракетами и дронами со следующими целями:

Почтовыми отделениями

Мостами

Энергораспределительной системой

Системой водоочистки

Торговыми центрами «Но шансы отразить атаки у нас есть. Россияне не смогут разрушить город до такой степени, что невозможно будет передвигаться, что не будет еды и канализации», — уверен Гетьман.

Непосредственно о нынешнем периоде он говорит, что россияне сейчас преимущественно экспериментируют, когда утром в будни запускают небольшое количество дронов, чтобы определенным образом «застопорить» город — приостановить учебный процесс, работу определенных заведений.

Реклама

«Они будут продолжать эту тактику и даже могут усилить подобные удары», — прогнозирует Гетьман.

В свою очередь, военный блоггер Сергей Мисюра в комментарии для ТСН.ua отметил, что в Украине уже найден эффективный способ борьбы с реактивными «Шахедами».

«Есть минимум три вида перехватчиков, догоняющих вражеский реактивный БПЛА. И это производство (перехватчик) будет масштабироваться. Я вижу, что ситуация уже не критическая», — говорит Сергей Мисюра.

По его убеждению, россиянам помогает понимать, что война рядом, не только удары по Москве, но и другим городам.

Он сравнивает, что в последнее время Россия производит один массированный удар (который отличается количеством от других атак по украинской столице) по Киеву ежемесячно. Не исключено, что подобная тенденция сохранится и в ближайшее время.

«Так же и мы будем производить такой большой удар по Москве или по Питеру. Это даст эффект», — отмечает он.

При этом Мисюра не соглашается с тем, что сейчас идет «война столиц».

«Россияне бьют и по Одесщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Киевщине. Начали бить по экономике, и осенью эти удары продолжатся. Могут добавиться удары по энергетике, но атаки по складам будут продолжаться», — говорит он.

Война в Киеве: угроза, связанная с водой

В свою очередь, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак не исключает, что россияне могут осуществить новые атаки по жилым домам в столице и по объектам культурного наследия.

Резюмируя, он констатирует, что украинские удары не повсюду могут эффективно достичь целей в московской агломерации.

«Над этим нужно работать», — уточняет он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина сделали заявление о возобновлении переговоров об Украине. Кремль вновь высказался по поводу перспективы диалога и ожиданий от переговорного процесса.







Новости партнеров

Новости партнеров