Война уничтожила дом журналистки ТСН: как встречают Рождество украинцы, у которых нет дома

Среди потерявших дом из-за войны – журналистка ТСН Ирина Маркевич. Произошло это во время оккупации Киевской области. Ирина с семьей успела уехать, но после деоккупации они уже вернулись на пепелище.

Как встречают Рождество украинцы, не имеющие дома? Смотрите истории семьи Ирины Маркевич и семье Шевченко, тоже потерявших родной дом, в проекте "Рождество с ТСН" на телеканале "1+1 Украина".

Разрушенный дом Ирины Маркевич / Фото: ТСН.ua

"С детьми у нас была традиция: каждый год разрисовывали вместе одно украшение на елку. Мы на каждой ставили дату. И это были уже наши семейные реликвии", – рассказывает Ирина Маркевич.

Одно из этих украшений – едва ли не единственная вещь, которая уцелела из дома журналистки.

По словам Ирины, дом – это не только стены, это воспоминания и тоска по той жизни, которую уже никогда не вернуть и не отмотать до полномасштабного вторжения.

Журналистка ТСН Ирина Маркевич с детьми

История семьи Шевченко

Российские оккупанты уничтожили дом для четырех поколений семьи Шевченко.

Усадьбу строила мама Елена. Здесь выросла она сама. Вырастила двух дочерей. До большой войны в этом доме родились и жили двое ее внуков.

"Боль даже не за домом, а за тем, что здесь происходило когда-то", – отмечает хозяйка.

Елена держалась за дом, пока это было возможно. Как только россияне оккупировали Киевщину, дети и внуки уехали. Она оставалась даже, когда на Бородянскую громаду начали падать авиабомбы.

В их селе Загальцы из тысячи домов – две сотни разрушены до основания, 500 повреждены.

Пока своими силами они смогли построить только летнюю кухню. Трое взрослых и двое детей – 9-летняя Оксана и 5-летний Богдан – ютятся в маленькой комнате. Дети мечтают о елке, но не хватает места, чтобы ее поставить в помещении – такое оно крошечное.

Взрослые предлагают поставить елку, там, где она была всегда – в разрушенном, но в таком родном доме.

Елка в разрушенном доме семьи Шевченко

Елку в дом всегда приносил папа, вспоминает Катя. Уже почти год она не знает судьбы своего отца. 57-летний Виталий Шевченко 24 февраля 2022 года ушел в территориальную оборону – защищал Бородянку. После деоккупации Киевщины сержант 30 бригады воевал в Николаевской области, а оттуда их подразделение перебросили в Донецкую область. Елена с ним говорила последний раз 3 февраля 2023 года.

"Он позвонил, что отправляют туда под Бахмут. С 4 февраля он числится как без вести пропавший", – говорит она.

Виталий Шевченко, пропавший под Бахмутом

В Украине 26 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах. 11 тысяч гражданских и около 15 тысяч военных. У этих семей нет праздников. Каждый их день – это ожидание.

Но они сдали ДНК и совпадений нет, а это значит, что сержант Шевченко ни среди мертвых, ни среди живых. Однако когда были обмены, среди освобожденных всегда есть украинцы, имевшие статус пропавшего без вести. За эту надежду и держится дочь пропавшего Виталия Владимировича.

"Мы все очень надеемся, что он жив, это действительно было бы реально Рождественское чудо, если бы он вернулся", — говорит дочь.

А пока семья делает все возможное, чтобы сохранить дом, потому что он как живой организм. Увидев свет в окнах, к елке стали сходиться соседи. Все они тоже из-за россиян остались бездомными. С восстановления дома семье Шевченко обещали помочь местные власти.

Кое-что уже сделано. Но нет крыши и в дом затекает вода. Катя мечтает, чтобы у детей, как до войны были две детские. Елена видит свою будущую кухню. Когда-то за праздничным столом здесь собиралась большая семья.

После вторжения родные не собирались вместе. Но здесь верят, что дом восстановится и здесь снова будет бурлить жизнь.

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Война уничтожила здание журналистки ТСН! Как встречают Рождество украинцы, у которых нет дома