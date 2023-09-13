"Война уже карабкается у нас по Крыму": испуганная жительница Севастополя рассказала о взрывах

После ночных взрывов в оккупированном Севастополе, считающихся наиболее мощными за весь период оккупации, местные жители говорят, что в Крым окончательно пришла война.

«В последнее время это уже второй случай, когда чувствуешь, что война рядом. Второй раз за год я проснулась ночью от взрывов. В этот раз было очень громко, было такое ощущение, что где-то повылетали стекла, но, как потом выяснилось, кроме кораблей больше ничего не пострадало. Но все равно война карабкается по Крыму", — на условиях анонимности рассказала ТСН.ua жительница Севастополя.

Удар по тому, что активно донимало

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что этот удар пока не означает того, что началось освобождение Крыма в широком понимании этого слова.

"Пока нет. То, что произошло в Севастополе – это показательный инцидент, — говорит Александр Коваленко. — Были уничтожены или повреждены важные две единицы — российский десантный корабль и подводная лодка, которая долго донимала нас. Таких в Черном море шесть, они могут подходить незаметно в подводном состоянии к нашему побережью и запускать "Калибры". Я бы не говорил о том, что что-то началось. То, что произошло — будничное явление. Так и должно быть. Крым — это временно оккупированная территория Украины. Пока наши войска не могут выйти к административным границам Крыма и начать другую военную операцию по освобождению полуострова, целесообразно наносить по военным объектам удары ".

По словам Коваленко, есть основания считать, что десантный корабль и подводная лодка, о которых идет речь, активно участвовали в войне против Украины.

"Все большие десантные корабли России, которые присутствуют в Черном море, они использовались для перевозки личного состава, техники, для минирования. А подлодка является носителем "Калибров", — говорит Александр Коваленко.

К этому эксперт добавляет, что этот удар можно назвать предвестником мер, направленных на освобождение Крыма.

Кроме того, Коваленко говорит, что у россиян не осталось безопасных мест ни в Черном море, ни в России.

"Бавовна" в Севастополе 13 сентября

В Севастополе ночью 13 сентября прогремела серия взрывов, после которых оккупационные "власти" заявили об атаке на судоремонтный завод имени Орджоникидзе и о 24 пострадавших.

В Минобороны РФ утверждают об атаке крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. Там также заявили о повреждении двух кораблей.

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