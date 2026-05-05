Война уже не "где-то там": как Европа пытается избежать многомерного кризиса

В Ереване состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества, который стал не просто символическим жестом поддержки Армении. Он проходит в момент, когда сама архитектура европейской безопасности проходит через фазу глубокой трансформации.

Для Брюсселя это способ закрепить сближение со страной, которая после войн вокруг Нагорного Карабаха все осторожнее дистанцируется от России и ищет новые гарантии безопасности. По информации ТСН.ua , ЕС также готовится усилить поддержку Армении в противодействии дезинформации, кибератакам и внешнему вмешательству — особенно на фоне предстоящих выборов и давления со стороны Москвы.

Война в Украине давно перестала быть региональным конфликтом

В выступлениях лидеров Украина звучала не как отдельный вопрос, а как точка отсчета. Президент Европейского совета Антониу Кошта говорил о «360-градусном» видении безопасности — и прямо связывает его с войной.

«Геополитическая ситуация, в которой находится Европа, с продолжающейся российской агрессивной войной против Украины и конфликтом на Ближнем Востоке, демонстрирует, что нашему континенту нужно 360-градусное видение своей безопасности. В мире растущего хаоса это видение должно руководствоваться одним четким всеобъемлющим принципом. Европа должна быть на передовой защиты международного порядка, основанного на правилах, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций как главной опоре многосторонности», — подчеркнул Кошта.

Такие выводы европейских лидеров объясняют тон саммита: ни одна тема — энергетика, миграция, торговля — больше не рассматривается отдельно от безопасности.

«Сейчас мы сталкиваемся с войной на двух фронтах. Мы вступаем в пятый год войны в Украине, и в то же время продолжается конфликт с Ираном. И оба эти фактора очень ощутимо влияют на всех нас. В Соединенном Королевстве, если посмотреть на экономический прогноз сейчас и сравнить его с прогнозом трех или четырех месяцев назад, это существенно разные ситуации. И это скажется на наших избирателях во всех наших странах. Влияние не только экономическое. В частности, в Соединенном Королевстве и в других местах происходят прокси-атаки со стороны России и Ирана — на наших улицах и через кибератаки. Так что это не что-то отдаленное. Это очень реально», — отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Известно, что Стармер также обсуждал участие Британии в кредите на €90 миллиардов для Украины. Фото: пресс-служба ОПУ

Для Стармера ответ очевиден: Европа должна не только реагировать, а брать на себя большую ответственность в НАТО, обороне, энергетике и торговле.

Также Великобритания официально начинает переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины объемом 90 миллиардов евро.

Проблема чрезмерных зависимостей

Энергетика стала одним из ключевых нервов саммита. После 2022 года Европа уже прошла первый этап отказа от российского газа, но теперь вопрос шире: не только газ, но и оборонные цепи, полупроводники, технологии, продовольствие, морские маршруты, критическое сырье.

«Российская война против Украины выявила наши зависимости от газа, в частности российского газа. Мы чувствуем цену наших чрезмерных зависимостей, когда говорим об американском зонтике в обороне и безопасности. Будем честными, это слон в комнате. И мы, вероятно, почувствуем цену наших зависимостей от Китая», — очертил проблему президент Франции Эммануэль Макрон.

Его рецепт — не изоляция, а снижение рисков, инвестиции и координация.

«Мы нуждаемся в большей солидарности, больше инвестиций, лучшей организации, чтобы снизить риски», — добавил он.

Премьер Италии Джорджа Мелони расширила эту рамку до Средиземноморья, миграции и соседства. Ее тезис: Европа не может позволить себе реагировать на каждый кризис отдельно.

Саммит в Ереване показал глубину противоречий в регионе

Для Армении тема коридоров и сообщения имеет не абстрактное, а практическое значение. Страна географически зажата между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном; открытие маршрутов может превратить ее из уязвимого пограничного государства в часть более широкой инфраструктурной сети между Европой, Кавказом, Центральной Азией и Ближним Востоком.

Президент Ильхам Алиев использовал саммит как площадку для открытой критики, хотя обращался к участникам онлайн. Он упомянул, что отношения Баку с европейскими институтами резко ухудшились после событий в Карабахе 2023 года и последующих решений ПАСЕ и Европарламента.

Это первый за 24 года визит президента Украины в Армению. Фото: пресс-служба ОПУ

«В ответ парламент Азербайджана 1 мая официально решил приостановить сотрудничество с Европейским парламентом во всех сферах, прекратить участие в деятельности Парламентского комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан и инициировать процедуры прекращения членства в Парламентской ассамблее Евронест», — рассказал Алиев о последствиях.

Дезинформация и другие гибридные угрозы

Европа все чаще говорит о дезинформации, гибридных угрозах и искусственном интеллекте не как о технологических темах, а как о вопросах безопасности.

«Это то, над чем Европейский парламент особенно преданно работает с заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что эти явления будут искоренены, потому что они являются реальной угрозой демократии. Войны ведутся не только на земле, они также ведутся в цифровой сфере, и они подрывают и нацеливаются на самые уязвимые части наших обществ», — отметила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

Ереванский саммит зафиксировал несколько ключевых сдвигов. Во-первых, Европа больше не может разделять безопасность, экономику и технологии — это одна система.

Во-вторых, Украина остается центральной точкой, но уже не единственной: к ней добавляются Ближний Восток, Кавказ, энергетика и глобальные цепи поставок.

В-третьих, Европа начинает серьезно говорить о собственной роли как геополитического игрока — не только партнера США, а отдельного центра силы.

Стоит добавить, что 5 мая состоялся первый в истории двусторонний саммит ЕС-Армения с участием президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошти. Накануне саммитов специалисты из CyberHUB-AM, которые занимаются мониторингом информационного пространства Армении, заявили, что только за одно утро в Telegram было зафиксировано шесть или семь информационных всплесков, которые продвигали единый нарратив о том, что проведение Ереваном саммитов является точкой невозврата для Армении и что Россия накажет страну.

Армения долгое время считалась ближайшим союзником России на Южном Кавказе. Страна является членом основанных Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, Армения существенно зависит от Москвы в вопросах энергетических ресурсов и закупает российский газ по льготной ставке, а москва держит военную базу в Армении.

Однако, переломным моментом стала Вторая карабахская война в 2020, где ОДКБ не оказал никакой помощи Армении, как партнеру по военно-политическому союзу. Как следствие, в марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в ЕС.

