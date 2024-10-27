Война в 2025 году: эксперты назвали ключевые сценарии ситуации на фронте

После ряда новостей о возможном участии военнослужащих из Северной Кореи в войне России против Украины, военные эксперты назвали возможные сценарии ситуации на фронте в 2025 году.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, более точно о ситуации можно будет говорить не раньше декабря 2024 года, а сейчас есть лишь предварительные предположения.

"Можно сделать такой вывод: в 2025 году россияне будут воевать преимущественно человеческим ресурсом. Большой человеческой компонентой. Она будет доминировать по сравнению со всеми родами войск. То есть пехота. Это будет для нас проблемой. С этим, как мы видим, у них пока какой-то проблемы нет. А при поддержке со стороны Северной Кореи — тем более", — говорит эксперт.

И продолжает: "Поэтому для нас будет стоять основная задача — адаптироваться к противодействию большого количества человеческого ресурса. Мы в 2023 году адаптировались к ведению оборонных действий с целью истощения российских окупантов и в принципе у нас это удается. Удастся ли нам адаптироваться к тому, что нас ожидает в этой категории человеческого ресурса — можем делать выводы в конце 2024 года".

По словам Коваленко, путинские оккупанты могут менять тактику, но не глобально влиять на зону боевых действий чем-то неожиданным.

"Все неожиданное, что они могли продемонстрировать — они это сделали", – резюмирует эксперт.

Шанс для Украины

В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан не исключает, что существенно улучшить ситуацию сможет возможное преимущество Украины в воздухе.

"Исходя из того, что было заявлено о том вооружении, которое будет нам передаваться в том числе в следующем году, можно говорить об увеличении нашей воздушной компоненты. Именно с помощью воздушных средств поражения будут планироваться наступательные операции. То есть так, как это должно быть в третьем тысячелетии — наступают самолеты и ракеты, беспилотники. У нас может появиться возможность проводить операции вглубь Росии километров на 100", — говорит Свитан.

И добавляет к этому: "Россияне используют компоненту в течение трех лет широкомасштабных наступательных действий. Мы не могли использовать воздушную компоненту из-за устаревших самолетов. Мы получим такое же преимущество, как у россиян. Но у нас будет натовская техника. Более высокоточная. Это дает нам возможность планировать на следующий год как минимум одно серьезное контрнаступление", — предполагает эксперт.

С чего могут начать ВСУ

Об этом Свитан говорит следующее: "Скорее всего это будет в направлении Крыма. Направление будет обрабатываться несколько месяцев, а затем может начаться военная наземная операция. Летняя кампания может быть направлена на деоккупацию Крыма".

По словам эксперта, паритет в воздухе — это 2\3 успеха.

"Преимущество в воздухе сейчас у россиян. Они используют самолеты, КАБы, ракеты. В следующем году у нас может быть такая компонента или паритет. Россияне с помощью авиационных средств поражения проламывают наши укрепрайоны. У нас теперь может появиться возможность использовать то же самое, чтобы разбить российские редуты и проводить наземную операцию", – предполагает Роман Свитан.

Но, по его словам, идти таким образом на Донецк нам не удобно, потому как это путь наверх, там серьезные укрепрайоны.

"У нас есть хорошая возможность пользоваться своими преимуществами на открытой местности, на дальних для россиян рубежах. Это Херсонское и Запорожское направления вдоль Днепра. Следующий год — это год Запорожья, Херсона и Крыма", — говорит Свитан.

Есть ли новые виды оружия у оккупантов

"У россиян много разработок, которые они уже внедряют и будут продолжать это делать. Первое — это РЭБ. Они пытаются перекрыть любые наши возможности. У них появляются новые беспилотники на прямом управлении. Оккупанты пошли в этом немного вперед, используя оптоволоконные кабели. Возможно, с помощью прямого управления будут использоваться "Шахеды". Будут креативить с существующим вооружением", — говорит эксперт.

"Притянет" ли Путин солдат КНДР в Украину

По мнению Свитана, это возможно, но не сразу: "Если солдаты из Северной Кореи зайдут на территорию Украины, то это в мире это примут участие третьей страны и начнут нам помогать. В большом количестве солдаты КНДР вряд ли появятся в Украине. Все зависит от того, как отреагирует на это мировое сообщество".

ГУР перехватило разговоры оккупантов о бойцах из КНДР

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