Война в Иране: эксперт указал, почему это может быть выгодно Украине

Иранский дрон "Шахед" / © Getty Images

Реклама

Пока мировые лидеры пытаются унять нефтяной кризис, Украина делает неожиданный, но мощный рывок на рынке вооружений. Опыт противодействия «Шахедам» стал уникальным товаром, за который готовы платить на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии ТСН.ua.

Украинские дроны против «Шахедов»

Украина продемонстрировала миру, что имеет самые эффективные решения против иранских дронов. Это не просто военный успех, а входной билет на один из самых богатых рынков мира.

Реклама

«Украина из-за войны в Иране получила возможности увеличения своей „мягкой силы“ на Ближнем Востоке в связи с поставками антишахедных дронов. Это очень серьезный прорыв на рынок вооружения, который в мире является чрезвычайно плотным», — считает эксперт.

Интерес арабских стран к украинскому ВПК существовал и до 2022 года, однако сейчас он переходит в практическую плоскость. Речь идет о финансировании разработок, которые прошли проверку в реальных боях.

«Это перспектива завтрашнего дня по финансированию наших военных разработок со стороны арабских стран. Это значительно усилит внимание и к украинской ракетной программе, и к другим разработкам. Сейчас этот интерес еще больше усилится», — прогнозирует Семиволос.

Нефтяная ловушка: успеет ли Россия заработать?

Единственным существенным негативом для Украины остается рост цен на нефть, что потенциально наполняет бюджет страны-агрессора. Однако, по словам эксперта, этот «золотой дождь» для Кремля может быстро закончиться.

Реклама

«Высокая цена нефти — это наша головная боль, поскольку она будет увеличивать российский бюджет. Но, как отмечают специалисты, рост цен — это временное явление, которое не сможет серьезно повлиять на получение дополнительных ресурсов для России. Вопрос остается открытым, но стратегических преимуществ РФ это не даст», — пояснил эксперт.