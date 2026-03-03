Война в Иране: как операция США и Израиля изменит фронт в Украине и вмешается ли Китай

За один день войны Иран выпустил по ОАЭ более 127 баллистических ракет. / © ТСН

Военная операция Израиля и США против Ирана чревата вовлечением в новую войну других стран. По мнению военного эксперта Игоря Романенко, война в Иране свидетельствует о хрупкости общей ситуации безопасности в мире.

Что касается Украины, то эксперт отмечает, что война у нас началась еще в 2014 году, а в условиях широкомасштабного вторжения украинцы живут уже пятый год. К сожалению, война распространяется по миру регионально, имеет разные формы и интенсивность ведения боевых действий, а также характеризуется разным количеством стран, участвующих в этих конфликтах.

Война в Иране: грозит ли миру новая опасность

«Война России против Украины вспыхнула в центре Европы. Сейчас она распространилась на Венесуэлу и Иран. Конфликты вокруг Израиля и Ирана имели место и раньше, просто изменился их формат из-за втягивания других участников. Наблюдается активность США по Кубе и будет ли новый конфликт, зависит от развязки военной операции в Иране», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Война в Иране 2026 года: фактор Трампа и исторические параллели

По словам Игоря Романенко, Дональду Трампу нужно поднимать рейтинг за счет внешней политики, то есть за счет «маленьких войн». Этот «прием» не нов для президентов США, когда речь идет о переизбрании на новый срок.

«Вспомним остров Гренаду, войну в Панаме и ряд других войн. История помнит и более трудные военные конфликты: Вьетнам, Ирак, Афганистан. Безусловно, что Трампу не хотелось бы таких тяжелых повторов, которые были при его предшественниках. Но насколько ему удастся добиться успеха в Иране, сложно прогнозировать», — говорит военный эксперт.

Он добавляет, что следует объективно оценивать ситуацию в Иране, поскольку речь идет о многомиллионной стране, а также о десятке стран-соседок, которых иранцы отважились атаковать с воздуха.

«Уже уничтоженное руководство Ирана было настроено именно на такой подход. Он заключался в том, что в случае начала войны им нужно максимально распространить ее на соседние страны Ближнего Востока, атакуя американские военные базы. Хотя с военной точки зрения и потенциала стратегических перспектив, это было скорее ошибкой для бывшего руководства Ирана, потому что в эту войну будут вовлечены страны, по которым иранцы нанесли воздушные удары. Сомнительно, что Иран сможет этому противодействовать, и вероятно, что для него ситуация ухудшится. Потому что как говорят — вместе и отца легче бить», — отмечает Игорь Романенко.

Ракетный террор и дефицит ПВО из-за войны в Иране

Только за один день войны Иран выпустил по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) более 127 баллистических ракет.

«В ОАЕ сообщают о таком количестве сбитых иранских баллистических ракет. Если перевести это на украинские реалии, то во время массированных ударов Россия применяет до полусотни ракет, из них 20-25 баллистические. Часть из них нашей ПВО сбивается благодаря комплексам Patriot, хотя их у нас мало и противоракет не хватает. А здесь только ОАЭ демонстрируют, что 127 баллистических ракет сбиты. Расходы противоракет просто невероятные, потому что на одну иранскую баллистическую ракету уходило две противоракеты», — отмечает генерал-лейтенант.

Он добавляет, что с такой интенсивностью у Ирана осталось ракет максимум на две недели. Вероятно поэтому США заявляют, что военная операция может затянуться на четыре недели.

«Балистика у Ирана закончится через две недели, а новых ракет в условиях войны они производить не смогут, разве что незначительное количество. В этом, кстати, позитив для Украины, потому что Иран не сможет помогать комплектующими России. Вообще, в такой ситуации стратегическая и военно-политическая система управления Ирана может не восстановиться, как планировали их уничтоженные предшественники. В условиях войны, при отсутствии связи, брать на себя функции управления любому должностному лицу будет очень тяжело», — объясняет Игорь Романенко.

Пропаганда и социальные протесты в Иране

Генерал-лейтенант указывает на особенность заявлений американцев и израильтян, сделанных в начале военной операции.

«Они похожи на те, которые делал Путин в начале полномасштабного вторжения в Украину. Мол, мирному населению ничего не будет угрожать. Народ Ирана и представителей вооруженных сил призывали брать власть в свои руки. Кстати, Путин дважды адресовал свое обращение к нашим военным. Вероятно, что отвечавший за пропаганду департамент ФСБ докладывал ему, что украинцы будут встречать россиян с цветами. Кстати, российский генерал, отвечавший за это направление работы, был арестован. Такой же прием применили в своих обращениях Трамп и Нетаньяху, но даст ли это результат — нужно посмотреть на нынешнее социальное положение в Иране», — говорит военный эксперт.

К этому Романенко добавляет, что активизация протестов в Иране наблюдалась еще в декабре 2025 года, но тогда Трамп колебался, а Израиль не был готов к проведению военной операции.

«В Иране всю зиму продолжались жестокие подавления протестов, которые, вероятно, имели прежде всего экономические корни. Какие настроения там после начала войны, думаю, станет известно через неделю. За это время взаимные воздушные удары прекратятся и перейдут на уровень изменений стратегической ситуации в стране», — говорит генерал-лейтенант.

Игорь Романенко отмечает, что американцы не намерены вести войну на суше Ирана и проводить наземную операцию.

«К этому не стремятся и израильтяне. Они пытаются решить вопрос за счет воздушных ударов в надежде на определенные действия населения внутри Ирана. Но время для этого было потеряно, поэтому маловероятно, что все пойдет именно по такому сценарию. Сейчас ситуация в Иране и вокруг него напряженная и непредсказуемая», — говорит Романенко.

Украинские специалисты ПВО и ситуация на фронте

Относительно участия украинцев в этой войне как инструкторов по обучению сил ПВО стран, подвергшихся атакам иранских «Шахедов» и баллистических ракет, о такой возможности сделал заявление премьер-министр Великобритании.

«С одной стороны, партнеры нам помогают, и за это мы им очень благодарны. Но в условиях, когда у нас не хватает людей и ситуация на фронте обостряется, очень странным будет отправлять на Восток специалистов по ПВО», — говорит эксперт.

По словам Романенко, ситуация на фронте сложная: противнику фактически удалось захватить Покровск и Мирноград, он продвигается вокруг Константиновки. К Славянску россияне подошли на расстояние 15 километров, враг продвинулся в направлении Краматорска. Российская артиллерия обстреливает эти города. Да, есть определенные успехи за счет контратак на Запорожском направлении и на Днепропетровщине. Но это активная оборона, и не стоит ее путать с контрударом или контрнаступлением.

«Из-за войны в Иране, к сожалению, прогнозы неутешительны — поставки вооружения, особенно для нашей системы ПВО уменьшатся. И особенно для сбивания баллистики. США будут его поставлять прежде всего на Ближний Восток своим войскам и находящимся под атаками иранцев странам», — говорит военный эксперт.

В то же время, позитив для Украины заключается в том, что Иран больше не сможет поставлять России комплектующие для производства дронов.

«Да, россияне производят дроны в Елабуге, но полностью отказаться от иранских „Шахедов“ не смогли. Потому комплектующих от Ирана они не получат. Также Путин не получит иранскую баллистику, о которой уже были предварительные договоренности», — рассказывает военный эксперт.

Война в Иране: цены на нефть и роль Китая

Также под вопросом стоимость нефти. Цены уже выросли до 70 долларов за баррель.

«Вероятно, что россияне выиграют за счет этого и получат деньги на войну. Хотя страны ОПЕК уже увеличивают добычу нефти. Вероятно, стоимость барреля за неделю может дойти до 100 долларов, но цены могут и уменьшиться. В любом случае, для нас это негатив», — отмечает эксперт.

На этом фоне Европа призывает наших специалистов по ПВО присоединиться к обучению военных из других стран.

«Я считаю, что никакие учения не заменят опыт боевых действий. Иностранные специалисты могут приезжать к нам и учиться здесь в реальных боевых условиях. Такая учеба для них будет, как говорят по максимуму с соблюдением правил безопасности, но партнеры на это не соглашаются. Поэтому отрывать от себя военных и направлять в командировку это очень тяжелый компромисс. Но мне кажется, что на это согласятся, потому что, к сожалению, война — это очень жесткое дело и придется идти на компромиссы», — отмечает Игорь Романенко.

По мнению эксперта, война в Иране вряд ли побуждает Россию к каким-либо изменениям. Путин не помогает Ирану как союзнику, несмотря на наличие российских баз в Сирии.

«Российские базы в Сирии — сведены на нет. Там была авиационная база и пункт морской поддержки. Но с учетом того, что ситуация существенно изменилась, помочь оттуда Ирану россияне не могут. Как и в свое время не помогли Венесуэле. Есть определенные намерения помочь Кубе, но вероятно, что американцы подавят эту помощь, учитывая расстояние. Пока Путин помогает Ирану на уровне банального „беспокойства“. Ирану такая помощь вряд ли поможет, а на большее россияне не способны», — отмечает Романенко.

А вот Китай может сыграть решающую роль. Пекин волнует тенденция «выбивания» союзников из так называемой «оси зла».

«До сих пор Китай со стороны наблюдал за всем, хотя тайно помогал и помогает России средствами и вооружением. Сейчас война в Иране подобралась к ним совсем близко и речь идет об выбивании их союзников. Поэтому Китай может существенно влиять и на Россию, и по-своему на США и Европу. В условиях существующего состояния китайской экономики, для них важно, чтобы не терять Европу, как рынок поставок своей продукции. А ситуация с дестабилизацией безопасности в мире дошла до таких масштабов, что Китаю будет совсем не до Тайваня. Поэтому китайский фактор здесь может быть решающим и действия Китая в этом плане могут стать активнее», — отмечает военный эксперт.

Обстрелы от РФ могут уменьшиться, но не прекратятся

По мнению Игоря Романенко, отсутствие поставок комплектующих из Ирана может сказаться на обстрелах Украины со стороны России.

«Это может произойти, но не так быстро, как бы нам хотелось, потому что Китай продолжает помогать России с комплектующими. Иран помогал Путину больше с комплектующими к „Шахедам“ и мог помогать с баллистикой. Сейчас все это им самим пригодится. Поэтому ситуация для россиян ухудшится, но прямо, чтобы это как-то существенно сказалось, я не думаю. Россияне будут затрагивать вопросы комплектующих перед китайцами, а те будут компенсировать иранские потери для россиян по максимуму. К сожалению, пока это выглядит таким образом», — заключает Игорь Романенко.