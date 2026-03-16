- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Война в Иране меняет позиции РФ и влияет на Украину: эксперт объяснил угрозы
Эксперт Игорь Семиволос объяснил, почему Кремль боится падения режима в Иране и как блокирование коридора "Север-Юг" бьет по российской экономике.
Война в Иране - это не только о ценах на нефть или безопасности Израиля. Это прямой удар по стратегическим интересам Кремля.
Об этом исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии ТСН.ua.
«Север — Юг» под замком: логистический крах РФ
Одним из самых болезненных последствий войны для Москвы стал разрыв стратегической логистической цепи. Коридор «Север — Юг», который Россия годами строила как альтернативу европейским маршрутам для выхода к Индийскому океану, фактически перестал функционировать.
«Эта война очень серьезно ударила по логистическим возможностям России. Коридор „Север — Юг“, который существовал для них в обход Европы напрямую к Индийскому океану, к портам в Персидском проливе, сейчас закрыт. И это существенный удар не только по России, но и по Центральной Азии», — говорит эксперт.
Война в Иране: ожидания Москвы
По словам эксперта, в Кремле очень болезненно воспринимают возможность смены власти в Тегеране, ведь Иран — ключевой военный союзник РФ. Однако российские аналитики делают ставку на выносливость иранского режима.
«Они приходят к выводу, что режим не упадет, а это уже меняет российский подход и риторику. Россияне снова начинают попытки дискутировать с американцами и искать возможности найти в этом диалоге свою пользу», — отмечает Семиволос.
Союз на уровне разведки
Несмотря на призывы к миру, Россия продолжает глубокое сотрудничество с Ираном в военной сфере. Речь идет не только о поставках оружия, но и об обмене данными в режиме реального времени.
«Россия подтверждает свои союзнические обязательства, и иранцы подтверждают, что между ними происходит обмен разведывательными данными по военной операции», — отмечает Игорь Семиволос.
Что это означает для Украины?
Блокирование российской логистики и отвлечение ресурсов РФ на поддержку Ирана — это безусловный плюс для Украины.
Однако попытки Путина «продать» Трампу свою помощь в решении иранского кризиса в обмен на уступки по Украине остаются главным риском.
