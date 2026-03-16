Война в Иране меняет позиции РФ и влияет на Украину: эксперт объяснил угрозы

Эксперт объяснил, почему РФ не выгодна война в Иране

Война в Иране - это не только о ценах на нефть или безопасности Израиля. Это прямой удар по стратегическим интересам Кремля.

Об этом исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии ТСН.ua.

«Север — Юг» под замком: логистический крах РФ

Одним из самых болезненных последствий войны для Москвы стал разрыв стратегической логистической цепи. Коридор «Север — Юг», который Россия годами строила как альтернативу европейским маршрутам для выхода к Индийскому океану, фактически перестал функционировать.

«Эта война очень серьезно ударила по логистическим возможностям России. Коридор „Север — Юг“, который существовал для них в обход Европы напрямую к Индийскому океану, к портам в Персидском проливе, сейчас закрыт. И это существенный удар не только по России, но и по Центральной Азии», — говорит эксперт.

Война в Иране: ожидания Москвы

По словам эксперта, в Кремле очень болезненно воспринимают возможность смены власти в Тегеране, ведь Иран — ключевой военный союзник РФ. Однако российские аналитики делают ставку на выносливость иранского режима.

«Они приходят к выводу, что режим не упадет, а это уже меняет российский подход и риторику. Россияне снова начинают попытки дискутировать с американцами и искать возможности найти в этом диалоге свою пользу», — отмечает Семиволос.

Союз на уровне разведки

Несмотря на призывы к миру, Россия продолжает глубокое сотрудничество с Ираном в военной сфере. Речь идет не только о поставках оружия, но и об обмене данными в режиме реального времени.

«Россия подтверждает свои союзнические обязательства, и иранцы подтверждают, что между ними происходит обмен разведывательными данными по военной операции», — отмечает Игорь Семиволос.

Что это означает для Украины?

Блокирование российской логистики и отвлечение ресурсов РФ на поддержку Ирана — это безусловный плюс для Украины.

Однако попытки Путина «продать» Трампу свою помощь в решении иранского кризиса в обмен на уступки по Украине остаются главным риском.

