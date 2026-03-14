Война в Иране: остановят ли обстрелы Украины оборванные сосуды между Москвой и Тегераном

Война в Иране и ее последствия для мира

Мир с напряжением следит за эскалацией на Ближнем Востоке, где военная операция союзников против иранского режима вступила в решающую фазу. Несмотря на ожидания быстрого коллапса управления, Тегеран продемонстрировал способность к адаптации, перейдя к модели автономного военного сопротивления, что представляет прямую угрозу ряду стран Ближнего Востока и Европы.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал ТСН.ua, как война в Иране влияет на украинские интересы, приведет ли хаос к росту цен на нефть и какие новые возможности открываются для украинского ВПК на Ближнем Востоке.

Игорь Семиволос / © УНИАН

Война в Иране: сроки завершения и планы США

— Как долго будет продолжаться война в Иране? Какие вы видите сценарии дальнейшего развития событий?

— Во-первых, существует известная максима: люди могут начать войну по какому-то плану, но завершить ее по плану — проблема. Если посмотреть на американские расчеты, эта война должна быть завершена до конца марта или начала апреля. Это то, что США планировали.

В принципе такой вариант возможен, но он касается только внешнего контура этой войны, но никак не внутреннего. А вот внутренняя ситуация в Иране в этот отрезок времени может как раз наоборот становиться более непредсказуемой. Это нужно учитывать, когда мы говорим о сроках завершения войны.

Здесь важно понять, что мы вкладываем в слова «завершение войны в Иране». Это уничтожение его наступательных или атакующих возможностей, обозначенное как одна из ключевых целей этой войны или смена режима.

Обратите внимание, что сейчас в публичных заявлениях нигде не звучит об изменении режима, а речь идет только о том, что человек, который должен возглавить Иран, должен, согласно американским представлениям, прислушиваться к позиции США.

Ясно, что сын уничтоженного иранского диктатора Моджтаба Хаменеи — это не тот человек, которого хотели бы видеть в должности верховного лидера. Да и вообще сама эта должность кажется не слишком привлекательной с точки зрения израильской и американской стратегии. Они хотели бы, очевидно, определенных изменений в структуре власти и отмены принципа велаят-е факих. А вот насколько это может быть реализовано — вопрос.

Военный переворот в Тегеране и картонный лидер

— То есть, американцы и израильтяне просчитались начав эту войну?

— На сегодняшний день очевидно, что американская и израильская стратегии, которые несколько отличаются, но публично синхронизированные, столкнулись с серьезными вызовами. Они не ожидали, что иранцы могут организовать на высоком уровне сопротивление. Эта новая объективная реальность, вероятно, заставит союзников пересмотреть свои первоначальные цели и задачи.

США и Израиль рассчитывали на то, что дезорганизация управления приведет к быстрому коллапсу в Иране. Но этого не произошло, и здесь надо отдать должное иранцам, потому что они предусматривали такое развитие ситуации и действовали активно уже на первом этапе, сумев создать автономное сопротивление: каждое подразделение КСИР (Корпус стражей Исламской революции) и армии действовали автономно, в соответствии с поставленными задачами, не ориентируясь на приказы или сигналы, которые могли бы и не поступать из Тегерана. И эта автономность не выглядит как фрагментация, а скорее как определенный способ управления.

Все это привело к тому, что ракетные и дроновые удары Ирана по соседним странам вызвали ответную реакцию в регионе и мире. А попытка гражданского руководства Ирана извиниться или смягчить эту реакцию натолкнулась на резкую критику со стороны КСИР. А именно корпус заявил, что исполнительная власть — президент Ирана и правительство — не имеют права вмешиваться в военные дела.

Кстати, избрание Моджтабы Хаменеи — это тоже четкий сигнал. Сейчас никто не знает, жив ли он на самом деле. Всем показывают его картонное изображение, где он похож на персонажа из иранского религиозного фольклора. Все это свидетельствует о том, что КСИР получил полную полноту власти, и по сути можно говорить о военном перевороте в Иране.

Наземная операция США в Иране: двинут ли танками и пойдут в бой курды

— Может ли дойти дело до наземной операции союзников в Иране и чем это чревато?

— Все, что сейчас происходит в Иране, свидетельствует о том, что такой наземной военной операции, которая была в свое время в Ираке, не будет. Попытки привлечь к этому курдов пока не дали результатов. Более того, союзники столкнулись с довольно прохладной реакцией курдов, и это несмотря на то, что Трамп лично позвонил руководителям курдских партий Ирака, разговаривал с ними, но пока курды сохраняют нейтралитет.

Существуют разные точки зрения, почему так происходит. Одна из них — что курды опасаются репрессий курдского населения со стороны КСИР в случае начала наземного вторжения плюс они опасаются, что авиация союзников не сможет помочь им подавить сопротивление на этом участке границы. И вообще недоверие к американской политике в этом вопросе тоже играет значительную роль.

Кстати, были заявления арабов Ахваза из провинции Хузестан, где часть племен уже присягнули Рези Пахлави, наследнику иранского трона. А вот насколько это заявление выльется во что-то большее, кроме заявления, трудно сказать. Пока не ясно, будет ли какое-то сопротивление или какое-то конкретное действие, или доля, в которой будет участвовать американский спецназ.

Сам регион очень важен для иранской экономики, там находится 80% добычи нефти. Поэтому взятие его под контроль с помощью лояльных арабских племен — это ужасно сильный удар по Ирану, фактически петля на шее режима. Этот вариант выглядит более или менее перспективным, если это действительно не является информационно-психологической операцией местного уровня.

Распад Ирана: прогнозы и присяга на верность принцу

— Из-за противоречий между военными может ли Иран расколоться на мелкие государства?

— Я активно слежу за любыми сигналами, поступающими из Ирана. Поэтому могу сказать: по крайней мере, в медийном пространстве существуют заявления разных групп, которые также присягают Резе Пахлави и соответственно заявляют о готовности с оружием в руках воевать против действующего режима.

К примеру, группа, называющая себя «Волки Ирана» из провинции Мазендеран. Но их численность, уровень военной подготовки, степень готовности воевать пока не ясны. Сам принц Пахлави говорит, что 50 тысяч военных уже присягнули на верность ему, но это может быть чистой воды пропаганда или преувеличением, к которому любят прибегать иранцы.

То есть сигналы такого толка поступают. Кстати, избрание Моджтабы Хаменеи также вызвало недовольство старых элит Ирана, которые видят нарушение принципов исламской революции и восстановление принципов монархии. Какова будет реакция этих элит на все эти события, сейчас тоже очень трудно оценить, потому что война в стране вносит свои коррективы.

Блокада Ормузского пролива и мировые цены на нефть

— Больше всего мир беспокоит возможное минирование Ираном Ормузского пролива. Почему это так волнует Трамп?

— Насколько мне известно, американцы уже нанесли удары по судам, которые пытались замировать пролив. Оценивать, насколько результативным был этот удар и удалось ли предотвратить минирование, пока сложно.

Но действительно ситуация в проливе для Трампа остается ключевой проблемой. Он постоянно об этом говорит. Как минимум 3-4 дня подряд отмечается, что американцы обеспечат свободный проход по Ормузскому проливу и сопровождение танкеров с нефтью, мол, у американцев есть определенный опыт. Хотя по опыту здесь сомнительно, потому что он был в 80-х годах, когда шла «война танкеров», сомневаюсь, что сейчас этот опыт релевантный. Но пока более конкретных шагов по реализации этой задачи не наблюдается — только заявления. Хотя ночной удар по иранским судам, которые минировали пролив, может иметь результат, на который намекает Трамп.

Ирану грозит голод и несогласованность в совместных действиях

— Атакуя Иран, союзники надеялись на вспышку протестного движения в стране, которое должно было уничтожить режим, но этого не произошло. Почему?

— Понимаете, в условиях масштабных ракетных ударов по территории Ирана очень сложно ожидать, что люди просто выйдут на улицу. Сейчас конфликт перешел в горячую военную фазу, и ненасильственное сопротивление здесь выглядит довольно усложненным. Многие объективные обстоятельства такой вариант усложняют.

Во время войны в Иране возникли большие проблемы с логистикой, очень большие проблемы с продуктами питания. Местное правительство и его руководитель Масуд Пезешкиан заявляет, что они делает все возможное, чтобы обеспечить население крупных городов продовольствием. Но чем дальше, тем труднее это будет делать. А это означает, что в стране может наступить голод, и это уже прямая угроза, что такая критическая ситуация может вывести людей на улицы.

— Могут ли дальнейшие протесты в Иране привести к окончанию войны или, наоборот, это еще больше зажжет ее костер?

— Пока будут продолжаться активные боевые действия, я не вижу возможности для массового протеста. Хотя такие настроения в Иране существуют, но тут собственно вопрос в самих настроениях относительно видения будущего страны. А судя по дискуссиям, которые разворачиваются в Иране и вокруг него в иранской диаспоре, трудно представить, что там кто-то имеет общее мнение. Там много разных направлений: от ярых монархистов до откровенных демократов. И все они друг с другом ссорятся, а на все это накладывается патриотический флер, который между прочим много значит. Понятно, что, когда твоя страна находится под ракетными ударами, у людей происходит определенное переосмысление ценностей.

Кстати, есть и заявления внутренней оппозиции Ирана, то есть людей, находившихся во внутренней системе управления страной. Среди них немало умеренных исламистов, оказавшихся в тюрьмах. Они признают сам факт, что большое количество иранского населения приветствует удары по стране с целью уничтожения режима, и говорят о том, что необходимо созвать Учредительное собрание. Хотя, по-моему, это сейчас выглядит как утопия. Кто же их сейчас созовет и по какой процедуре — это абсурд. Тем не менее такие дискуссии продолжаются: мол, Учредительное собрание перезагрузит страну, изменит конституцию, вероятно уберет с нее принцип велаят-е факих и таким образом вернутся к устоям светской республики. Словом, дискуссий куча, их даже сложно собрать в одну папку, чтобы наконец-то определиться. К сожалению, иранцы пока не могут определиться и продолжают действовать в разные стороны.

Как война в Иране повлияет на Украину и позиции РФ

— Пошатнула ли война в Иране позиции российского диктатора Путина?

— Это самый контроверсионный вопрос, который я сейчас слышу на фоне ситуации в Иране. С одной стороны, да: удар по Ирану как по союзнику и возможность смены режима воспринимаются в Москве очень болезненно. А с другой стороны, я отслеживаю российские реакции, в том числе и закрытые. Они приходят к выводу, что режим не упадет, а это уже меняет российский подход и риторику — они снова предпринимают попытки дискутировать с американцами и искать возможности найти в этом диалоге свою пользу.

Понятно, что эта война очень серьезно ударила по логистическим возможностям России. Потому что коридор «Север — Юг», существовавший для них в обход Европы напрямую в Индийский океан, в порты в Персидском проливе, сейчас закрыт. И это ощутимый удар не только по России, но и по Центральной Азии.

В целом Россия подтверждает свои определенные союзнические обязательства, и иранцы подтверждают, что между ними происходит обмен разведывательными данными по военной операции.

— Как вы думаете, повлияет ли война в Иране на военные способности России и может ли это привести к уменьшению обстрелов Украины?

— Я не думаю, что война в Иране каким-то образом на это может влиять. Конечно, нам бы всем этого хотелось, но это маловероятно. Мое мнение на этот счет таково: Иран и Россия — это сосуды, которые в определенной степени соединены между собой, но не настолько, чтобы из этого можно было делать выводы, что это имеет какое-то слишком серьезное влияние.

Да действительно, сейчас значительная часть вооружения направляется на Ближний Восток, в том числе и противоракет для Patriot и нехватка ракет для защиты украинских городов возможна. Но насколько это соответствует действительности, не скажу, я не военный эксперт.

— Если Россия делится с Ираном разведывательными данными, сможет ли Путин передавать оружие Тегерану?

— Если говорить о возможных поставках оружия через Каспийское море, то по информации которой я владею, сейчас по морю ничего особенно не ходит. Поскольку над Каспийским морем находятся американские и израильские самолеты, они постоянно мониторят территорию, поэтому сейчас там никто ничего не рискует перевозить.

А что касается передачи Россией ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) для Ирана, то об этом говорилось ранее. Вероятно, если такие поставки и были, то они производились еще до начала военной операции США и Израиля.

- Как повлияет война в Иране на войну в Украине?

— Украина из-за войны в Иране получила возможности увеличения своей «мягкой силы» на Ближнем Востоке в связи с поставкой антишахедных дронов, и это очень серьезный прорыв на рынок вооружения, который в мире очень плотный.

Конечно, это перспектива не сегодняшнего дня, а вероятно завтрашнего по поводу возможности финансирования этих военных разработок со стороны арабских стран. Это значительно усилит внимание и к украинской ракетной программе, и к другим военным разработкам — собственно, это уже привлекало внимание арабов еще до большой войны. Теперь, думаю, этот интерес еще больше усилится.

Понятно, что для Украины в негативе рост цен на нефть. Это наша головная боль, поскольку высокая цена нефти будет увеличивать российский бюджет. В область экономики я бы не хотел погружаться, но, как отмечают специалисты, рост цен на нефть — это временное явление, которое не сможет серьезно повлиять на получение дополнительных ресурсов для России. Но все же этот вопрос остается открытым.

— Зависит ли война в Иране от позиции Китая?

— Если мы смотрим на эту войну как на часть каких-то дискуссий между США и Китаем (например, выход на переговоры с позиции силы), то обе страны пытаются использовать иранский фактор для усиления своих позиций. Может ли Китай остановить эту войну? Нет, не может. А вот сможет ли воспользоваться этой войной? Да, сможет. И на эти моменты следует обращать внимание.

