Война в Израиле: что известно о пострадавших украинцах и как их будут спасать

Из-за войны в Израиле известно о двух погибших украинках, судьбу еще двух наших сограждан пытаются выяснить дипломаты. Также в одном из городов удалось спасти раненого при атаке боевиков парня из Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Террористы захватывают в плен гражданских жителей Израиля

В считанные километры от границы с Сектором Газы израильские силы безопасности спасли заложников. На видео видно, что среди тех, кого содержали боевики ХАМАС — маленькие дети. Заложниками террористов стали десятки человек. Многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести. Родители, потерявшие связь с детьми и не знающие об их судьбах, организуют пресс-конференции, требуя ответов от власти.

Война в Израиле / Фото: Associated Press

"Она позвонила и сказала: "Мама, по нам стреляют. Мы все ранены. Мама, у меня течет кровь, мама, я боюсь, что умру". Это ужас для родителей — сидеть и слышать, как ребенок говорит "мама, приди и помоги мне". И мы ничего не можем сделать. Ничего! Только поговорить с ними по телефону", — говорит мама пропавшей девушки Мира Лешем Гонен.

Место, где в субботу проводился музыкальный фестиваль, стало центром ужаса. Здесь обнаружили тела двух с половиной сотен зрителей, на видео видны расстрелянные машины и следы пожаров. Некоторым удалось бежать и спрятаться — выжившие публикуют кадры, на которых слышны выстрелы и взрывы.

Война в Израиле / Фото: Associated Press

Что известно о пострадавших украинцах в Израиле

В регионе, граничащем с Сектором Газы, могли погибнуть еще двое украинцев — так ли это, сейчас проверяет Министерство иностранных дел. Там говорят, что дипломатам удалось вывезти раненого украинского мальчика из города Сдерот. Теперь ему помогают медики и психолог. В общем, обращений от наших соотечественников уже две сотни. И сейчас Посольство ищет возможность украинцам покинуть страну, ведь в Израиле возникли проблемы с авиарейсами.

Жертвы нападения ХАМАС на Израиль / Фото: Associated Press

"Посольство Украины в Израиле вместе со всеми нашими дипломатами, ответственными за этот регион, круглосуточно работают вместе с разведкой, чтобы помочь всем нашим людям, которые в этом нуждаются. Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: будьте осторожны и следуйте указаниям местных сил обороны", – сказал Владимир Зеленский.

Как другие государства эвакуируют своих граждан из Израиля

Эвакуацию своих граждан уже провели Польша, Болгария, Румыния и Венгрия, сделать это готовится и ряд других стран. В то же время, на аэродромах за границей настоящий ажиотаж на рейсы в Израиль, ведь международные перевозчики отменили полеты, а национальный израильский остался едва ли не единственным вариантом, чтобы вернуться в страну. И воспользоваться им хотят, в частности, резервисты.

Противостояние армии Израиля с боевиками все еще продолжается. В частности, на израильской земле. До анонсированной ранее наземной операции в Секторе Газа, по прогнозам западных военных, остается несколько суток. Пока Израиль собирает силы и попросил своего союзника – Соединенные Штаты о дополнительных боеприпасах. По данным западных СМИ, речь идет о ракетах для системы "Железный купол", бомбах малого диаметра, а также патронах для пулеметов.

После нападения ХАМАС на Израиль Вашингтон также переместил на Ближний Восток авианосную группу с истребителями, кораблями поддержки и во главе с крупнейшим в мире военным кораблем. Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность использовать флот для эвакуации некоторых из своих граждан.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Число погибших украинцев в Израиле может возрасти

Напомним, Израиль отразил захваченные боевиками населенные пункты.

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